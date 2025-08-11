https://sarabic.ae/20250811/خط-كركوكبانياس-شريان-نفطي-قد-يعيد-رسم-خريطة-الطاقة-بين-العراق-وسوريا-1103604375.html
"خط كركوك–بانياس"... شريان نفطي قد يعيد رسم خريطة الطاقة بين العراق وسوريا
يعتزم العراق وسوريا، بحث إعادة تأهيل خط أنابيب النفط العراقي السوري (المعروف أيضا باسم خط أنابيب النفط كركوك- بانياس)، وذلك خلال الزيارة المرتقبة لوزير الطاقة...
ويعود عمر خط أنابيب النفط الذي يربط بين حقل كركوك في العراق، وميناء بانياس السوري، إلى مطلع خمسينيات القرن الماضي، ليكون أحد أقدم أنابيب النفط التي عرفتها منطقة الشرق الأوسط، ومنفذا للخام العراقي عبر البحر المتوسط، بحسب ما ذكرته منصة "الطاقة".وأشار التقرير إلى أنه "رغم الحديث عن محاولات إحياء خط الأنابيب، فإن التحديات أمنية والاقتصادية المستمرة، تثير الكثير من التساؤلات حول مدى جدوى إعادة تشغيل الخط المتوقف منذ 22 عاما تقريبا".وأضاف: "تعد الدول الآسيوية السوق الرئيسة لصادرات النفط العراقي، إذ تحصل دولها على ما بين 78% و80% من خام البصرة المتوسط والثقيل العراقي، بقيادة الصين والهند وكوريا الجنوبية".وبالنسبة لسوريا، "يسهِم إحياء خط أنابيب النفط كركوك-بانياس، في حصول سوريا على النفط العراقي بصورة مباشرة بسعر أرخص، ما يؤدي بدوره إلى خفض فاتورة الاستيراد".ولفت إلى أن "ذلك يأتي مع خطة تنفذها دمشق لإعادة هيكلة قطاع الطاقة الذي عانى حربا استمرت 14 عاما، ومن بين بنودها تأسيس شركة قابضة لإدارة ملفات النفط والكهرباء وإنشاء مصفاة جديدة".ويعود تاريخ تأسيس أنبوب تصدير النفط العراقي- السوري "كركوك- بانياس" إلى 1952، ونفذته شركة "بريتيش بتروليوم" البريطانية بعد الحرب العالمية الثانية والتي كانت لها استثمارات نفطية كبيرة في البلدين. وتم تشغيل أنبوب نفط "كركوك-بانياس" لفترات متقطعة تاريخيا متأثرا عمله بالتطورات التي حصلت في المنطقة عموما، والتغيرات الداخلية في سوريا والعراق.وفي عام 2010 تمت إعادة الضخ عبر أنابيب "كركوك-بانياس" للمرة الثالثة، إلا أن ذلك لم يدم طويلا نتيجة التدمير الممنهج الذي طاله تحت ضربات طائرات التحالف الدولي إبان فترة سيطرة "داعش" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا ودوليا) على مناطق مساراته في سوريا والعراق.
يعتزم العراق وسوريا، بحث إعادة تأهيل خط أنابيب النفط العراقي السوري (المعروف أيضا باسم خط أنابيب النفط كركوك- بانياس)، وذلك خلال الزيارة المرتقبة لوزير الطاقة السورية محمد البشير، إلى بغداد، وذلك لما يمثله هذا الخط من منافع مشتركة وفرصة أمام العراق وسوريا لدعم اقتصاديهما.
ويعود عمر خط أنابيب النفط الذي يربط بين حقل كركوك في العراق، وميناء بانياس السوري، إلى مطلع خمسينيات القرن الماضي، ليكون أحد أقدم أنابيب النفط التي عرفتها منطقة الشرق الأوسط
، ومنفذا للخام العراقي عبر البحر المتوسط، بحسب ما ذكرته منصة "الطاقة".
وبينت المنصة في تقرير لها نشرته اليوم الاثنين، أنه تم التوجه نحو إحياء الخط الرابط بين العراق وسوريا، مع استمرار توقف خط أنابيب النفط الرابط بين تركيا والعراق(كركوك-جيهان) منذ عام2023، بعد إلزام غرفة التجارة الدولية أنقرة بدفع تعويضات لبغداد قدرها 1.5 مليار دولار عن صادرات غير مصرّح بها.
وأشار التقرير إلى أنه "رغم الحديث عن محاولات إحياء خط الأنابيب، فإن التحديات أمنية والاقتصادية المستمرة، تثير الكثير من التساؤلات حول مدى جدوى إعادة تشغيل الخط المتوقف منذ 22 عاما تقريبا".
وأوضح التقرير أن "خط أنابيب النفط كركوك-بانياس، يمثل مسارا تصديريا للخام العراقي عبر البحر الأبيض المتوسط، ما يضمن تنويع الأسواق التصديرية العراقية إلى الدول الأوروبية، خصوصا مع الأزمة المستمرة التي تحول دون إعادة تشغيل الخط الرابط بين العراق وتركيا".
وأضاف: "تعد الدول الآسيوية السوق الرئيسة لصادرات النفط العراقي
، إذ تحصل دولها على ما بين 78% و80% من خام البصرة المتوسط والثقيل العراقي، بقيادة الصين والهند وكوريا الجنوبية".
وبالنسبة لسوريا، "يسهِم إحياء خط أنابيب النفط كركوك-بانياس
، في حصول سوريا على النفط العراقي بصورة مباشرة بسعر أرخص، ما يؤدي بدوره إلى خفض فاتورة الاستيراد".
وأكد التقرير أنه "تكمن الاستفادة الرئيسة في الحصول على جزء من الخام العراقي عبر الخط ومعالجته في المصفاة الواقعة شمال مدينة بانياس، التي يعود تشغيلها إلى عام 1979، لا سيما مع اعتماد سوريا حاليا على مصفاتي حمص وبانياس لتغطية الاستهلاك المحلي".
ولفت إلى أن "ذلك يأتي مع خطة تنفذها دمشق لإعادة هيكلة قطاع الطاقة الذي عانى حربا استمرت 14 عاما، ومن بين بنودها تأسيس شركة قابضة لإدارة ملفات النفط والكهرباء وإنشاء مصفاة جديدة".
ويعود تاريخ تأسيس أنبوب تصدير النفط العراقي- السوري
"كركوك- بانياس" إلى 1952، ونفذته شركة "بريتيش بتروليوم" البريطانية بعد الحرب العالمية الثانية والتي كانت لها استثمارات نفطية كبيرة في البلدين. وتم تشغيل أنبوب نفط "كركوك-بانياس" لفترات متقطعة تاريخيا متأثرا عمله بالتطورات التي حصلت في المنطقة عموما، والتغيرات الداخلية في سوريا والعراق.
واستمر العمل بالأنبوب منذ تأسيسه بشكل متواصل حتى عام 1980، حيث توقف العمل به لحقبة طويلة منذ أوائل الثمانينيات مع اندلاع حرب الخليج الأولى، ليعود إلى العمل عام 1997، قبل أن يتوقف مجددا بعد الغزو الأمريكي للعراق عام 2003.
وفي عام 2010 تمت إعادة الضخ عبر أنابيب "كركوك-بانياس" للمرة الثالثة، إلا أن ذلك لم يدم طويلا نتيجة التدمير الممنهج الذي طاله تحت ضربات طائرات التحالف الدولي إبان فترة سيطرة "داعش" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا ودوليا) على مناطق مساراته في سوريا والعراق.