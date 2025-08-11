https://sarabic.ae/20250811/خط-كركوكبانياس-شريان-نفطي-قد-يعيد-رسم-خريطة-الطاقة-بين-العراق-وسوريا-1103604375.html

"خط كركوك–بانياس"... شريان نفطي قد يعيد رسم خريطة الطاقة بين العراق وسوريا

11.08.2025

ويعود عمر خط أنابيب النفط الذي يربط بين حقل كركوك في العراق، وميناء بانياس السوري، إلى مطلع خمسينيات القرن الماضي، ليكون أحد أقدم أنابيب النفط التي عرفتها منطقة الشرق الأوسط، ومنفذا للخام العراقي عبر البحر المتوسط، بحسب ما ذكرته منصة "الطاقة".وأشار التقرير إلى أنه "رغم الحديث عن محاولات إحياء خط الأنابيب، فإن التحديات أمنية والاقتصادية المستمرة، تثير الكثير من التساؤلات حول مدى جدوى إعادة تشغيل الخط المتوقف منذ 22 عاما تقريبا".وأضاف: "تعد الدول الآسيوية السوق الرئيسة لصادرات النفط العراقي، إذ تحصل دولها على ما بين 78% و80% من خام البصرة المتوسط والثقيل العراقي، بقيادة الصين والهند وكوريا الجنوبية".وبالنسبة لسوريا، "يسهِم إحياء خط أنابيب النفط كركوك-بانياس، في حصول سوريا على النفط العراقي بصورة مباشرة بسعر أرخص، ما يؤدي بدوره إلى خفض فاتورة الاستيراد".ولفت إلى أن "ذلك يأتي مع خطة تنفذها دمشق لإعادة هيكلة قطاع الطاقة الذي عانى حربا استمرت 14 عاما، ومن بين بنودها تأسيس شركة قابضة لإدارة ملفات النفط والكهرباء وإنشاء مصفاة جديدة".ويعود تاريخ تأسيس أنبوب تصدير النفط العراقي- السوري "كركوك- بانياس" إلى 1952، ونفذته شركة "بريتيش بتروليوم" البريطانية بعد الحرب العالمية الثانية والتي كانت لها استثمارات نفطية كبيرة في البلدين. وتم تشغيل أنبوب نفط "كركوك-بانياس" لفترات متقطعة تاريخيا متأثرا عمله بالتطورات التي حصلت في المنطقة عموما، والتغيرات الداخلية في سوريا والعراق.وفي عام 2010 تمت إعادة الضخ عبر أنابيب "كركوك-بانياس" للمرة الثالثة، إلا أن ذلك لم يدم طويلا نتيجة التدمير الممنهج الذي طاله تحت ضربات طائرات التحالف الدولي إبان فترة سيطرة "داعش" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا ودوليا) على مناطق مساراته في سوريا والعراق.

