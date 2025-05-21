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https://sarabic.ae/20250521/رئيس-هيئة-التصنيع-الحربي-العراقي-السابق-يكشف-لـسبوتنيك-عن-موقف-بلاده-من-الشراكة-مع-روسيا-1100825727.html
رئيس هيئة التصنيع الحربي العراقي السابق يكشف لـ"سبوتنيك" عن موقف بلاده من الشراكة مع روسيا
رئيس هيئة التصنيع الحربي العراقي السابق يكشف لـ"سبوتنيك" عن موقف بلاده من الشراكة مع روسيا
سبوتنيك عربي
أكد رئيس هيئة التصنيع الحربي العراقي السابق، محمد صاحب الدراجي، أن روسيا مهمة جدا بالنسبة للعراق، خاصة في مجال الشراكة بالتصنيع والتسليح، لكن الوضع الحالي... 21.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-21T15:11+0000
2025-05-21T15:11+0000
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وقال الدراجي في مقابلة مع "سبوتنيك"، في العاصمة العراقية بغداد، إن "روسيا مهمة جدا بالنسبة لنا، وتغيير عقيدة التسليح من الشرقي للغربي بعد العام 2003 لم يكن تغيرا كاملا باتجاه المعسكر الغربي، والآن تسليح الجيش العراقي مختلط، فهو يستخدم اليوم (الكلاشنكوف الروسي)، كما أن لدينا دبابات ومدرعات روسية ونسعى حثيثا لذلك".وأضاف رئيس هيئة التصنيع الحربي، أن "مشكلة العقوبات الدولية على روسيا سببت لنا الكثير من المشاكل في عملية تحويل الأموال، وحتى نكون واقعيين فإن الاقتصاد العراقي لا يتحمل التعرض لعقوبات، وبالنسبة للإخوة أو الأصدقاء الروس من حقهم أن يحصلوا على مقابل الشراكات أو الاستثمارات معنا عن طريق عمليات التحويل، لكن عمليات التحويل المادي إلى روسيا كثيرا ما تصطدم بموضوع العقوبات، لذا نجد أنه من غير الملائم للروس إجراء شراكات في الوضع الراهن".وتابع: "الدليل العملي على صعوبة الأمر، أن لدينا طائرات هليكوبتر روسية تحتاج إلى صيانة وهم فقط (الروس) القادرين على صيانتها، لكن لم يتم ذلك لأننا لا نستطيع إجراء التحويلات المالية لهم".وحول مستقبل العلاقة إذا ما انتهت العقوبات، يقول الدراجي: "أكيد أكيد سوف يتم الرجوع للتعامل بشكل أكبر من الحالي في موضوع التسليح مع روسيا، بصفتها دولة كبيرة لها باع قديم في عملية التسليح في العراق".
https://sarabic.ae/20250517/وكيل-الخارجية-العراقية-العلاقات-مع-روسيا-مهمة-ومتنوعة-وحضورها-فاعل-في-المنطقة-1100668970.html
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حصري, العراق, أخبار العراق اليوم, روسيا, سلاح روسيا, العالم العربي, العالم
حصري, العراق, أخبار العراق اليوم, روسيا, سلاح روسيا, العالم العربي, العالم

رئيس هيئة التصنيع الحربي العراقي السابق يكشف لـ"سبوتنيك" عن موقف بلاده من الشراكة مع روسيا

15:11 GMT 21.05.2025
© Sputnik . Sergey Guneevالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في الكرملين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2025
© Sputnik . Sergey Guneev
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أكد رئيس هيئة التصنيع الحربي العراقي السابق، محمد صاحب الدراجي، أن روسيا مهمة جدا بالنسبة للعراق، خاصة في مجال الشراكة بالتصنيع والتسليح، لكن الوضع الحالي بالنسبة لروسيا والعقوبات المفروضة عليها يجعل من الصعوبة تنفيذ أي من المشاريع أو عمليات الشراء والبيع وكل الأشياء المتعلقة بالتحويلات المالية.
وقال الدراجي في مقابلة مع "سبوتنيك"، في العاصمة العراقية بغداد، إن "روسيا مهمة جدا بالنسبة لنا، وتغيير عقيدة التسليح من الشرقي للغربي بعد العام 2003 لم يكن تغيرا كاملا باتجاه المعسكر الغربي، والآن تسليح الجيش العراقي مختلط، فهو يستخدم اليوم (الكلاشنكوف الروسي)، كما أن لدينا دبابات ومدرعات روسية ونسعى حثيثا لذلك".
وأضاف رئيس هيئة التصنيع الحربي، أن "مشكلة العقوبات الدولية على روسيا سببت لنا الكثير من المشاكل في عملية تحويل الأموال، وحتى نكون واقعيين فإن الاقتصاد العراقي لا يتحمل التعرض لعقوبات، وبالنسبة للإخوة أو الأصدقاء الروس من حقهم أن يحصلوا على مقابل الشراكات أو الاستثمارات معنا عن طريق عمليات التحويل، لكن عمليات التحويل المادي إلى روسيا كثيرا ما تصطدم بموضوع العقوبات، لذا نجد أنه من غير الملائم للروس إجراء شراكات في الوضع الراهن".
علم العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2025
وكيل الخارجية العراقية: العلاقات مع روسيا مهمة ومتنوعة وحضورها فاعل في المنطقة
17 مايو, 12:03 GMT
وتابع: "الدليل العملي على صعوبة الأمر، أن لدينا طائرات هليكوبتر روسية تحتاج إلى صيانة وهم فقط (الروس) القادرين على صيانتها، لكن لم يتم ذلك لأننا لا نستطيع إجراء التحويلات المالية لهم".
وحول مستقبل العلاقة إذا ما انتهت العقوبات، يقول الدراجي: "أكيد أكيد سوف يتم الرجوع للتعامل بشكل أكبر من الحالي في موضوع التسليح مع روسيا، بصفتها دولة كبيرة لها باع قديم في عملية التسليح في العراق".
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