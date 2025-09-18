"تجارية وبحرية"... العراق يوقع 5 مذكرات تفاهم مع لبنان

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكاتب ألكسندر كوبرين- رسام الحياة الروسية بكل ألوانها الفسيفسائية
08:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
08:46 GMT
14 د
من الملعب
مانشستر سيتي يحقق الفوز في الدربي... ومودريتش يسجل لميلان
09:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
09:31 GMT
15 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
10:29 GMT
30 د
ملفات ساخنة
قمة الدوحة.. تضامن مع قطر وفلسطين ودعوة لردع إسرائيل
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
ذروة الطلب على النفط ما بين التوقعات المتباينة والتحولات العالمية
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قلب مضطرب داخل المستعر الأعظم وساعات الشيخوخة لحساب العمر البيولوجي
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: هل دخلت المنطقة "مرحلة الفوضى الشاملة" كما حذرت مصر؟
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
السفير صلاح حليمة: مصر لن تسمح بالمساس بأمنها القومي والعدوان الإسرائيلي يقوّض النظام الدولي
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
صادرات روسيا بالروبل تتجاوز خمسين بالمئة
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
09:33 GMT
17 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:03 GMT
26 د
نبض افريقيا
المعارضة في جنوب السودان تدعو إلى التعبئة لتغيير النظام، تصاعد أعمال العنف شمالي موزمبيق
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:29 GMT
8 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيلم "سيفن دوجز": إنجاز سعودي يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
16:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
"تجارية وبحرية"... العراق يوقع 5 مذكرات تفاهم مع لبنان
"تجارية وبحرية"... العراق يوقع 5 مذكرات تفاهم مع لبنان
لبنان, العراق, العالم العربي, الأخبار
09:25 GMT 18.09.2025
وقع وزير التجارة العراقي أثير الغريري، اليوم الخميس، 5 مذكرات تفاهم مع نظيره اللبناني عامر البساط، ما بين تفاهمات تجارية وبحرية ونقل بري.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الخميس، عن وزارة التجارة في العراق، أن أثير الغريري وقع 5 مذكرات تفاهم مع الجانب اللبناني برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط.
وأضافت أن مذكرات التفاهم هي:
1- مذكرة تفاهم في مجال تطوير المبادلات التجارية وتنمية الصادرات.
2- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المعارض الدولية والمتخصصة.
3- مذكرة تفاهم في مجال للنقل البري للركاب والبضائع.
4- مذكرة تفاهم بشأن الاعتراف المتبادل بشهادات الأهلية البحرية للملاحين العاملين في البحر.
5- مذكرة تفاهم في مجال الاستثمار.
وفي السياق نفسه، كانت وزارة الداخلية العراقية قد أعلنت، الشهر الماضي، نجاح عملية أمنية مشتركة مع السلطات اللبنانية أسفرت عن تفكيك واحد من أكبر مصانع تصنيع مادة الكبتاغون في الشرق الأوسط بمنطقة البقاع اللبنانية.
وقالت الوزارة إن "بغداد زودت الجانب اللبناني بمعلومات دقيقة مكنت الجيش اللبناني في منتصف يوليو/ تموز الماضي، من تنفيذ عملية واسعة أسفرت عن ضبط المصنع وإحباط كميات ضخمة من المواد المخدرة المعدة للتصنيع والترويج".
وأضاف البيان أن المديرية العامة لأمن الدولة في لبنان وجهت كتابا رسميا إلى وزارة الداخلية العراقية، أكدت فيه أن هذا التعاون يعكس متانة العلاقات بين البلدين، ويجسد الدور الريادي للعراق في مواجهة التهديدات العابرة للحدود وخاصة المخدرات التي تمثل أكبر تهديد للمجتمعات العربية.
