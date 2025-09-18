https://sarabic.ae/20250918/تجارية-وبحرية-العراق-يوقع-5-مذكرات-تفاهم-مع-لبنان-1104975803.html
"تجارية وبحرية"... العراق يوقع 5 مذكرات تفاهم مع لبنان
وقع وزير التجارة العراقي أثير الغريري، اليوم الخميس، 5 مذكرات تفاهم مع نظيره اللبناني عامر البساط، ما بين تفاهمات تجارية وبحرية ونقل بري.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الخميس، عن وزارة التجارة في العراق، أن أثير الغريري وقع 5 مذكرات تفاهم مع الجانب اللبناني برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط.وأضافت أن مذكرات التفاهم هي:1- مذكرة تفاهم في مجال تطوير المبادلات التجارية وتنمية الصادرات.2- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المعارض الدولية والمتخصصة.3- مذكرة تفاهم في مجال للنقل البري للركاب والبضائع.4- مذكرة تفاهم بشأن الاعتراف المتبادل بشهادات الأهلية البحرية للملاحين العاملين في البحر.5- مذكرة تفاهم في مجال الاستثمار.وفي السياق نفسه، كانت وزارة الداخلية العراقية قد أعلنت، الشهر الماضي، نجاح عملية أمنية مشتركة مع السلطات اللبنانية أسفرت عن تفكيك واحد من أكبر مصانع تصنيع مادة الكبتاغون في الشرق الأوسط بمنطقة البقاع اللبنانية.وقالت الوزارة إن "بغداد زودت الجانب اللبناني بمعلومات دقيقة مكنت الجيش اللبناني في منتصف يوليو/ تموز الماضي، من تنفيذ عملية واسعة أسفرت عن ضبط المصنع وإحباط كميات ضخمة من المواد المخدرة المعدة للتصنيع والترويج".وأضاف البيان أن المديرية العامة لأمن الدولة في لبنان وجهت كتابا رسميا إلى وزارة الداخلية العراقية، أكدت فيه أن هذا التعاون يعكس متانة العلاقات بين البلدين، ويجسد الدور الريادي للعراق في مواجهة التهديدات العابرة للحدود وخاصة المخدرات التي تمثل أكبر تهديد للمجتمعات العربية.
