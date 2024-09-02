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https://sarabic.ae/20240902/المخابرات-التركية-تعلن-أحباط-تهريب-شحنة-مخدرات-ضخمة-قادمة-من-لبنان-1092312280.html
المخابرات التركية تعلن أحباط تهريب شحنة مخدرات ضخمة قادمة من لبنان
المخابرات التركية تعلن أحباط تهريب شحنة مخدرات ضخمة قادمة من لبنان
سبوتنيك عربي
تمكنت عناصر المخابرات التركية، اليوم الاثنين، من إحباط عملية تهريب كمية ضخمة ومتنوعة من المخدرات كانت قادمة من لبنان عن طريق سوريا. 02.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-02T13:19+0000
2024-09-02T13:19+0000
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وقالت وكالة "إخلاص" التركية إن جهود المخابرات التركية تكللت بالنجاح في إحباط تهريب شحنة المخدرات بعد عملية استمرت لشهرين وشارك فيها فصيلان عسكريان محليان في شمال سوريا.وأسفرت الجهود الأمنية عن إلقاء القبض على 26 شخصا من عصابة لتهريب وتجارة المخدرات، كما صادرت السلطات نحو 621 ألف حبة كبتاغون، و50 كيلوغراما من الحشيش، و208 غرامات من مادة الميثامفيتامين، وضبطت 3 آليات تابعة للعصابة، ومداهمة 6 منازل ومخزن.في السياق ذاته، أوضحت السلطات الأمنية التركية أن المخدرات جاءت من لبنان إلى المناطق التي تديرها تركيا عبر طريق حمص – الرقة.يذكر أنه في أبريل/ نيسان الماضي، أعلن وزير الداخلية علي يرلي كايا، أن الشرطة التركية صادرت ثالث أكبر كمية من الكوكايين في تاريخ البلاد، في وقت شهد تحذيرات صادرة عن مجموعات معنية بمراقبة الجريمة المنظمة، من أن البلاد أصبحت نقطة دخول للمخدرات التي تصل إلى أوروبا.وصرح يرلي كايا بأنه تمت مصادرة نحو 608 كيلوغرامات من الكوكايين، معظمها في صورة سائلة، في عملية شملت ثلاث محافظات، كما تمت مصادرة نحو 830 كيلوغراما من المواد الكيميائية الأولية المستخدمة لمعالجة المخدرات.وتفيد الجماعات المعنية بمراقبة الجريمة المنظمة بأن تركيا أصبحت مركزا لعبور للكوكايين القادم من أمريكا الجنوبية إلى أوروبا مع تشديد الإجراءات الأمنية في موانئ مثل روتردام في هولندا.يشار إلى أنه في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي قالت "المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية"، إن زيادة بنسبة أربعة وأربعين في المئة في مضبوطات الكوكايين في تركيا بين عامي 2021 و2022 لم تنعكس في بيانات الاستهلاك المحلي، "ما يشير إلى أنه من المرجح أن البلاد ستكون بمثابة ممر (لتهريب) المخدرات".
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العالم, العالم العربي, أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, لبنان, أخبار لبنان, الأخبار
العالم, العالم العربي, أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, لبنان, أخبار لبنان, الأخبار

المخابرات التركية تعلن أحباط تهريب شحنة مخدرات ضخمة قادمة من لبنان

13:19 GMT 02.09.2024
© AP Photo / Lefteris Pitarakis أفراد في الشرطة التركية
أفراد في الشرطة التركية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2024
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
تابعنا عبر
تمكنت عناصر المخابرات التركية، اليوم الاثنين، من إحباط عملية تهريب كمية ضخمة ومتنوعة من المخدرات كانت قادمة من لبنان عن طريق سوريا.
وقالت وكالة "إخلاص" التركية إن جهود المخابرات التركية تكللت بالنجاح في إحباط تهريب شحنة المخدرات بعد عملية استمرت لشهرين وشارك فيها فصيلان عسكريان محليان في شمال سوريا.
وأسفرت الجهود الأمنية عن إلقاء القبض على 26 شخصا من عصابة لتهريب وتجارة المخدرات، كما صادرت السلطات نحو 621 ألف حبة كبتاغون، و50 كيلوغراما من الحشيش، و208 غرامات من مادة الميثامفيتامين، وضبطت 3 آليات تابعة للعصابة، ومداهمة 6 منازل ومخزن.
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في السياق ذاته، أوضحت السلطات الأمنية التركية أن المخدرات جاءت من لبنان إلى المناطق التي تديرها تركيا عبر طريق حمص – الرقة.
يذكر أنه في أبريل/ نيسان الماضي، أعلن وزير الداخلية علي يرلي كايا، أن الشرطة التركية صادرت ثالث أكبر كمية من الكوكايين في تاريخ البلاد، في وقت شهد تحذيرات صادرة عن مجموعات معنية بمراقبة الجريمة المنظمة، من أن البلاد أصبحت نقطة دخول للمخدرات التي تصل إلى أوروبا.
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وصرح يرلي كايا بأنه تمت مصادرة نحو 608 كيلوغرامات من الكوكايين، معظمها في صورة سائلة، في عملية شملت ثلاث محافظات، كما تمت مصادرة نحو 830 كيلوغراما من المواد الكيميائية الأولية المستخدمة لمعالجة المخدرات.
وتفيد الجماعات المعنية بمراقبة الجريمة المنظمة بأن تركيا أصبحت مركزا لعبور للكوكايين القادم من أمريكا الجنوبية إلى أوروبا مع تشديد الإجراءات الأمنية في موانئ مثل روتردام في هولندا.
يشار إلى أنه في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي قالت "المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية"، إن زيادة بنسبة أربعة وأربعين في المئة في مضبوطات الكوكايين في تركيا بين عامي 2021 و2022 لم تنعكس في بيانات الاستهلاك المحلي، "ما يشير إلى أنه من المرجح أن البلاد ستكون بمثابة ممر (لتهريب) المخدرات".
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