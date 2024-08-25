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16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
إسرائيل تقر إجراءات مالية عقابية بحق الضفة الغربية.. ما تداعياتها؟
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
موسكو تنتظر ردا فوريا وحازما على محاولة كييف الإرهابية ضرب محطة كورسك النووية
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صدى الحياة
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العراق.. تفكيك شبكة "مخدرات" دولية بعملية استخبارية دقيقة
العراق.. تفكيك شبكة "مخدرات" دولية بعملية استخبارية دقيقة
سبوتنيك عربي
نجحت عناصر المديرية العامة لشؤون المخدرات في العراق، اليوم الأحد، في ضبط 100 كيلوغرام من حبوب الكبتاغون المخدرة، وتفكيك شبكة دولية بالمتاجرة بالمخدرات في... 25.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-25T12:25+0000
2024-08-25T12:27+0000
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ونقل موقع "السومرية نيوز" بيانا عن المديرية، قالت فيه إنه "بناء على معلومات دقيقة تفيد بتخطيط شبكة دولية خاصة بالمتاجرة بالمخدرات إدخال شحنة من أراضي دولة مجاورة إلى البلاد، وجه مدير عام شؤون المخدرات بتشكيل فريق عمل مختص برئاسة مدير مديرية شؤون مخدرات الأنبار". وأضاف البيان أنه "تم نصب كمين محكم وضبط الجناة في محافظة الأنبار بالجرم المشهود متلبسين بحيازة (100) كيلو غرام من مادة حبوب الكبتاغون المخدرة كانت مخبأة داخل عجلة حمل خاصة بنقل الفاكهة بأماكن يصعب الوصول اليها، وذلك بعد عملية استخبارية دقيقة استغرقت 7 أيام متتالية". وأشاد البيان بمهنية فريق العمل الاستخبارية مكنتهم من الوصول اليها وتم تفكيك شبكتهم الدولية بالكامل التي تتكون من 4 متاجرين بالمواد المخدرة وإيداعهم التوقيف بقرار قضائي عن جريمة المتاجرة بالمخدرات الدولية". وتصل عقوبة المتاجرة بالمخدرات الدولية إلى الإعدام وفق أحكام المادة (27) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (50) لسنة 2017، من القانون العراقي.
https://sarabic.ae/20240822/اشتباكات-مسلحة-بين-الجيش-العراقي-والحشد-الشعبي-خلال-مسيرة-في-أربعينية-الحسين-1091996418.html
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العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار
العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار

العراق.. تفكيك شبكة "مخدرات" دولية بعملية استخبارية دقيقة

12:25 GMT 25.08.2024 (تم التحديث: 12:27 GMT 25.08.2024)
© Sputnik . Osama Diopالسلطات السورية تضبط 4 مليون حبة "كبتاغون" مخدر قادمة من لبنان
السلطات السورية تضبط 4 مليون حبة كبتاغون مخدر قادمة من لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2024
© Sputnik . Osama Diop
تابعنا عبر
نجحت عناصر المديرية العامة لشؤون المخدرات في العراق، اليوم الأحد، في ضبط 100 كيلوغرام من حبوب الكبتاغون المخدرة، وتفكيك شبكة دولية بالمتاجرة بالمخدرات في محافظة الأنبار غربي البلاد.
ونقل موقع "السومرية نيوز" بيانا عن المديرية، قالت فيه إنه "بناء على معلومات دقيقة تفيد بتخطيط شبكة دولية خاصة بالمتاجرة بالمخدرات إدخال شحنة من أراضي دولة مجاورة إلى البلاد، وجه مدير عام شؤون المخدرات بتشكيل فريق عمل مختص برئاسة مدير مديرية شؤون مخدرات الأنبار".
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وأضاف البيان أنه "تم نصب كمين محكم وضبط الجناة في محافظة الأنبار بالجرم المشهود متلبسين بحيازة (100) كيلو غرام من مادة حبوب الكبتاغون المخدرة كانت مخبأة داخل عجلة حمل خاصة بنقل الفاكهة بأماكن يصعب الوصول اليها، وذلك بعد عملية استخبارية دقيقة استغرقت 7 أيام متتالية".
وأشاد البيان بمهنية فريق العمل الاستخبارية مكنتهم من الوصول اليها وتم تفكيك شبكتهم الدولية بالكامل التي تتكون من 4 متاجرين بالمواد المخدرة وإيداعهم التوقيف بقرار قضائي عن جريمة المتاجرة بالمخدرات الدولية".
وتصل عقوبة المتاجرة بالمخدرات الدولية إلى الإعدام وفق أحكام المادة (27) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (50) لسنة 2017، من القانون العراقي.
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