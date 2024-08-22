https://sarabic.ae/20240822/اشتباكات-مسلحة-بين-الجيش-العراقي-والحشد-الشعبي-خلال-مسيرة-في-أربعينية-الحسين-1091996418.html

اشتباكات مسلحة بين الجيش العراقي و"الحشد الشعبي" خلال مسيرة في "أربعينية الحسين"

اشتباكات مسلحة بين الجيش العراقي و"الحشد الشعبي" خلال مسيرة في "أربعينية الحسين"

سبوتنيك عربي

شهدت مسيرة للزوار المشاركين في أربعينية الإمام الحسين في كربلاء، فجر اليوم الخميس، وقوع اشتباكات مسلحة بين قوات من "الحشد الشعبي"، مع قوات الجيش العراقي. 22.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-22T12:23+0000

2024-08-22T12:23+0000

2024-08-22T12:23+0000

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ونقل موقع "شفق نيوز"، عن مصادر أمنية عراقية، قولها بوقوع تبادل إطلاق النار وسط جمع كبير من الزوار قرب حاجز تفتيش تابع للجيش، وعلى إثر ذلك تم اعتقال 6 من أفراد "الحشد الشعبي" المتورطين بالحادث.وأضافت المصادر أن "إطلاق النار وقع في كربلاء، على بعد 5 كيلومترات من المدينة القديمة، حيث يتجمع مئات الآلاف من الزوار الشيعة حاليًا للوصول إلى ضريح الإمام الحسين، حيث حاولت 4 مركبات من قوات الحشد عبور حاجز تفتيش للجيش، على طريق مخصص للمشاة ومغلق أمام حركة السيارات".واندلعت الاشتباكات فور منع جنود الجيش العراقي، آليات "الحشد الشعبي" من المرور، حيث أطلق الطرفان النار في الهواء، بحسب المصدر نفسه، موضحًا أن "الحادث لم يسفر عن وقوع أي إصابات".من جانبه، أكد مسؤول في "الحشد"، رفض الكشف عن هويته، أن "قوة من مديرية أمن الحشد توجهت إلى مكان الحادث أوقفت 6 منتسبين للمؤسسة ومتورطين في الاشتباك، فيما لا تزال التحقيقات جارية لمعرفة المتسبب في فتح النيران وسط الزوار".وكان محافظ محافظة كربلاء العراقية، نصيف الخطابي، قد أعلن يوم الأربعاء 7 أغسطس/ آب الجاري، استكمال جميع التحضيرات للزيارة الأربعينية.ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن الخطابي، قوله إن "استكمال الاستعدادات جاء بالتنسيق مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، والعتبتين المقدستين وباقي مؤسسات الدولة".وأشاد محافظ كربلاء "بالمواكب والهيئات الحسينية وكل محبي آل بيت النبوة في كل المناطق التي يمر بها الزوار وصولاً الى كربلاء المقدسة"، لافتا إلى "القضية الإعلامية الكبرى وأهمية ذلك المنبر أمام الطغاة ليبين بشكل واضح القضية الحسينية ويرسم صورة للتضحية في عاشوراء".وشدد الخطابي على مواصلة كربلاء في تقديم كافة المستلزمات للوصول إلى المعلومة وتقديم الدعم الخدمي لكل المؤسسات العاملة من أجل إنجاح الزيارة الأربعينية.وفي وقت سابق، رجّح محللون أن الزيارة الأربعينية، والتي ستستمر حتى 25 أغسطس الجاري، قد تؤخر الرد الإيراني على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية إسماعيل هنية، في مقر إقامته في العاصمة طهران.

https://sarabic.ae/20240815/الداخلية-العراقية-تصدر-بيانا-بشأن-انتشار-الإيدز-بين-زائري-الأربعينية-1091768862.html

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