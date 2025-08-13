https://sarabic.ae/20250813/العراق-يدرس-إقامة-خطي-أنابيب-للنفط-مع-سوريا-ولبنان-مشروع-قد-ينعش-المنطقة---1103673372.html
العراق يدرس إقامة خطي أنابيب للنفط مع سوريا ولبنان... مشروع قد ينعش المنطقة
سبوتنيك عربي
2025-08-13T07:38+0000
2025-08-13T07:38+0000
2025-08-13T07:38+0000
العالم العربي
اقتصاد
أخبار سوريا اليوم
أخبار لبنان
لبنان
العراق
أخبار العراق اليوم
طاقة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/03/1099188237_0:488:2049:1640_1920x0_80_0_0_56462a18167abcf238f1f53e2aebccfe.jpg
كشف تقرير جديد لمنصة الطاقة المتخصصة، عن أن العراق يدرس جدوى تصدير النفط الخام عبر خطّي أنابيب مع كل من سوريا ولبنان، ضمن إطار خططه لزيادة منافذ التصدير في ظل المساعي الرامية لرفع طاقته الإنتاجية إلى 6 ملايين برميل يوميًا، بحلول عام 2029.
وذكر التقرير أن نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط المهندس حيان عبدالغني، استقبل أمس الثلاثاء، وزير الطاقة السوري محمد البشير، لبحث التعاون بين البلدين في مجال النفط والغاز والطاقة.
وأشار عبد الغني إلى أن العراق يسعى لزيادة الطاقات التصديرية من المنافذ الجنوبية، واستئناف التصدير من الأنبوب التركي عبر ميناء جيهان، فضلًا عن دراسة مقترحات التصدير عبر خط بانياس السوري، وخط طرابلس اللبناني.
وأكد وزير النفط العراقي على عمق العلاقات التاريخية التي تربط بلاده مع سوريا، وأهمية استمرارها بما يخدم المصالح الوطنية للبلدين، مشيرًا إلى خطط تعدد منافذ تصدير النفط الخام في ظل الزيادة بالطاقات الإنتاجية، وإعطاء مرونة في عمليات التصدير.
ويشكل إحياء خط أنابيب النفط بين كركوك شمالي العراق
ومدينة بانياس الساحلية السورية أحد أهم الموضوعات الموضوعة على جدول مباحثات الوفد السوري برئاسة وزير الطاقة الذي يزور العراق حاليًا.
ومن المتوقع أن يقلل خط الأنابيب الممتد إلى بانياس من اعتماد العراق على موانيه الجنوبية المطلة على الخليج بالقرب من مضيق هرمز.
وتسعى سوريا إلى إنعاش اقتصادها
وإعادة بناء قطاع الطاقة المنهك، إذ يمكن لإيرادات صادرات النفط أن تسهم بشكل كبير في جهود إعادة الإعمار.
ويحتاج خط الأنابيب بين كركوك وبانياس،
الذي تبلغ طاقته 300 ألف برميل يوميًا، والمغلق منذ عام 2003، إلى إعادة تأهيل بعد تعرضه لأضرار جسيمة خلال غزو العراق الذي قادته الولايات المتحدة.
وسيمنح هذا المسار بغداد سبيلًا آخر لتصدير النفط الخام المنتج في كركوك إلى أسواق البحر الأبيض المتوسط، إذ كان نحو 450 ألف برميل يوميًا من خام كركوك يخدم عادة تلك السوق، لكن قرارًا تحكيميًا صدر عام 2023، أدى إلى إغلاق خط الأنابيب العراقي التركي.