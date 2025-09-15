https://sarabic.ae/20250915/السوداني-ندعو-لتشكيل-تحالف-إسلامي-موحد-لمواجهة-التحديات-الأمنية-والاقتصادية-1104873970.html
السوداني: ندعو لتشكيل تحالف إسلامي موحد لمواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية
دعا رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، إلى تشكيل تحالف إسلامي موحد لمواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجه الدول الإسلامية.
وقال السوداني خلال كلمته في القمة الطارئة العربية والإسلامية في العاصمة القطرية الدوحة: "ندعو إلى تشكيل تحالف إسلامي موحد لمواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية".واقترح رئيس الوزراء العراقي "وضع خريطة طريق شاملة لوقف إطلاق النار بشكل كامل في قطاع غزة، والتعامل مع أي اعتداء ضد أي دولة عربية أو إسلامية على أنه تهديد لجميع دول الكتلتين"، كما أشار إلى أن "أمن أي دولة عربية جزء لا يتجزأ من أمننا الجماعي".وتستضيف العاصمة القطرية، الدوحة، اليوم الاثنين، قمة عربية إسلامية استثنائية، لبحث التطورات التي تشهدها المنطقة والهجمات الإسرائيلية التي تستهدف دولًا عدة في المنطقة، وآخرها استهداف العاصمة القطرية الدوحة، الذي يتصدر جدول أعمال القمة.وسبق القمة، اجتماع تحضيري لوزراء خارجية وممثلين لـ57 دولة عربية وإسلامية، وقالت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، إن "رسالة القمة تؤكد على التضامن مع دولة قطر من العالمين العربي والإسلامي في مواجهة الهجوم الإسرائيلي".
دعا رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، إلى تشكيل تحالف إسلامي موحد لمواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجه الدول الإسلامية.
وقال السوداني خلال كلمته في القمة الطارئة العربية والإسلامية في العاصمة القطرية الدوحة: "ندعو إلى تشكيل تحالف إسلامي موحد لمواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية".
واقترح رئيس الوزراء العراقي "وضع خريطة طريق شاملة لوقف إطلاق النار بشكل كامل في قطاع غزة، والتعامل مع أي اعتداء ضد أي دولة عربية أو إسلامية على أنه تهديد لجميع دول الكتلتين"، كما أشار إلى أن "أمن أي دولة عربية جزء لا يتجزأ من أمننا الجماعي".
وبدوره، أدان الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، بشدة الهجوم الإسرائيلي على قطر، واصفا إياه بأنه "فاق كل الحدود".
وتستضيف العاصمة القطرية، الدوحة، اليوم الاثنين، قمة عربية إسلامية استثنائية،
لبحث التطورات التي تشهدها المنطقة والهجمات الإسرائيلية التي تستهدف دولًا عدة في المنطقة، وآخرها استهداف العاصمة القطرية الدوحة، الذي يتصدر جدول أعمال القمة.
وسبق القمة، اجتماع تحضيري
لوزراء خارجية وممثلين لـ57 دولة عربية وإسلامية، وقالت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، إن "رسالة القمة تؤكد على التضامن مع دولة قطر من العالمين العربي والإسلامي في مواجهة الهجوم الإسرائيلي".