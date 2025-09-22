عربي
بوتين: روسيا مستعدة لمواصلة الالتزام بالقيود وفقا لمعاهدة نيو ستارت لمدة عام واحد بعد 5 فبراير 2026
الحدود العراقية - السورية... إجراءات غير مسبوقة تلاحق "داعش" وتعيد الأمن للمنطقة
الحدود العراقية - السورية... إجراءات غير مسبوقة تلاحق "داعش" وتعيد الأمن للمنطقة
تشهد الحدود العراقية - السورية، اليوم تحولًا غير مسبوق، إجراءات صارمة وتنسيق استخباري واسع، وعمليات نوعية مشتركة، أعادت رسم معادلة السيطرة وجعلت الحدود أكثر... 22.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-22T11:21+0000
وفي ظل هذا التعاون الوثيق بين بغداد ودمشق، لم يعد الإرهاب قادرا على الحركة بحرية، بل باتت خلاياه النائمة تُطارد حتى في العمق السوري، في مؤشر على مرحلة جديدة من الحسم ضد تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول عدة)، وما تبقى من فلوله.ووفق بيان رسمي للجهاز، فإن الحلبي كان يشغل موقعًا مهمًا بصفته مسؤولًا عن العمليات والأمن الخارجي في التنظيم الإرهابي، ويتحمل مسؤولية التخطيط والإشراف على ما يُعرف بـ"الولايات البعيدة".كما أشار البيان إلى أن "العملية جاءت نتيجة متابعة دقيقة استمرت أشهرا عدة، جرى خلالها رصد تحركات القيادي وتحديد مكانه بدقة، لتقوم طائرات التحالف الدولي بتنفيذ ضربة جوية أنهت وجوده بشكل كامل"، في خطوة اعتبرت انتصارًا مهمًا في مواجهة فلول التنظيم.تعاون أمني مشترك لملاحقة الإرهابيينقال رئيس مركز "الرفد" للدراسات عباس الجبوري، في حديث لوكالة "سبوتنيك": "الحدود العراقية – السورية، تشهد إجراءات غير مسبوقة تهدف إلى منع عبور أي عناصر إرهابية أو غير إرهابية بين البلدين"، مبيّنا أن "هذه الإجراءات أسهمت في تعزيز الأمن وضبط الحدود بشكل كبير".وتمتد الحدود السورية - العراقية، لمسافة تقارب 599 كم، عابرة أعالي بلاد ما بين النهرين والصحراء السورية، وتنتهي عند المثلث الحدودي مع تركيا على نهر دجلة.تشديد أمني غير مسبوق على الحدود العراقية - السوريةوأضاف النائب العراقي: "جهاز مكافحة الإرهاب العراقي نفذ العملية بإسناد من الطيران وبمشاركة واسعة من مختلف الأجهزة الاستخبارية، بما فيها استخبارات وزارة الداخلية واستخبارات الجيش والمخابرات الوطنية، إلى جانب جهاز مكافحة الإرهاب"، مؤكدًا أن "هذا التنسيق الشامل منح العراق قدرة أكبر على متابعة وملاحقة الإرهابيين حتى في العمق السوري".وأشار الشمري إلى أن "القدرات الميدانية والاستخبارية، التي تمتلكها القوات العراقية جعلتها قادرة على التصدي لـ"داعش" بفاعلية أكبر، وضمان أمن الحدود بشكل غير مسبوق".
تابعنا عبر
حصري
تشهد الحدود العراقية - السورية، اليوم تحولًا غير مسبوق، إجراءات صارمة وتنسيق استخباري واسع، وعمليات نوعية مشتركة، أعادت رسم معادلة السيطرة وجعلت الحدود أكثر أمنًا من أي وقت مضى.
وفي ظل هذا التعاون الوثيق بين بغداد ودمشق، لم يعد الإرهاب قادرا على الحركة بحرية، بل باتت خلاياه النائمة تُطارد حتى في العمق السوري، في مؤشر على مرحلة جديدة من الحسم ضد تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول عدة)، وما تبقى من فلوله.

وقبل أيام قليلة، أعلن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، مقتل القيادي البارز في تنظيم "داعش" عمر عبد القادر بسام، الملقب "عبد الرحمن الحلبي"، خلال عملية أمنية نوعية نُفذت داخل الأراضي السورية، بالتنسيق مع قوات التحالف الدولي، وحكومة دمشق.

ووفق بيان رسمي للجهاز، فإن الحلبي كان يشغل موقعًا مهمًا بصفته مسؤولًا عن العمليات والأمن الخارجي في التنظيم الإرهابي، ويتحمل مسؤولية التخطيط والإشراف على ما يُعرف بـ"الولايات البعيدة".
كما أشار البيان إلى أن "العملية جاءت نتيجة متابعة دقيقة استمرت أشهرا عدة، جرى خلالها رصد تحركات القيادي وتحديد مكانه بدقة، لتقوم طائرات التحالف الدولي بتنفيذ ضربة جوية أنهت وجوده بشكل كامل"، في خطوة اعتبرت انتصارًا مهمًا في مواجهة فلول التنظيم.
الأجهزة الأمنية العراقية تداهم ملاذا أمنيا لعناصر تنظيم داعش الإرهابي في محافظة ديالى، شرقي العراق، 27 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2025
العراق يعلن مقتل أحد أبرز قيادات "داعش" بعملية أمنية في سوريا
19 سبتمبر, 12:11 GMT

تعاون أمني مشترك لملاحقة الإرهابيين

قال رئيس مركز "الرفد" للدراسات عباس الجبوري، في حديث لوكالة "سبوتنيك": "الحدود العراقية – السورية، تشهد إجراءات غير مسبوقة تهدف إلى منع عبور أي عناصر إرهابية أو غير إرهابية بين البلدين"، مبيّنا أن "هذه الإجراءات أسهمت في تعزيز الأمن وضبط الحدود بشكل كبير".

وبحسب الجبوري، "الاتفاقية الأمنية بين العراق وسوريا، سمحت بمتابعة تحركات التنظيمات المتطرفة حتى في العمق السوري"، مؤكدًا أن "تنظيم "داعش" ما زال يشكل تهديدا ناعمًا وخطرًا، إلا أن القدرات الحالية للقوات العراقية جعلت من الممكن ملاحقته بفاعلية أكبر".

الشرطة العراقية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2025
جهاز المخابرات العراقي: نقل 47 فرنسيا ينتمون لـ"داعش" من سوريا إلى العراق لمحاكمتهم
19 سبتمبر, 18:31 GMT
وتمتد الحدود السورية - العراقية، لمسافة تقارب 599 كم، عابرة أعالي بلاد ما بين النهرين والصحراء السورية، وتنتهي عند المثلث الحدودي مع تركيا على نهر دجلة.

ونشأت هذه الحدود بموجب اتفاقية "سايكس بيكو" في العام 1916، وكانت تفصل بين المملكة العربية السورية والمملكة العراقية حتى عام 1958، ثم تحددت بشكلها الحالي منذ عام 1961، حيث تشمل مناطق بارزة مثل ربيعة والشدادي، إضافة إلى البوكمال السورية والقائم العراقية على نهر الفرات.

مخيم الهول.. قنبلة داعش النائمة على حدود العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2025
مخيم الهول... قنبلة "داعش" النائمة على حدود العراق
19 أغسطس, 12:00 GMT

تشديد أمني غير مسبوق على الحدود العراقية - السورية

في المقابل، قال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية النائب محمد الشمري، في حديث لـ"سبوتنيك": "التعاون والتفاهم بين الحكومتين العراقية والسورية وصل إلى مستويات متقدمة فيما يخص ملاحقة التنظيمات الإرهابية"، مبيّنا أن "العملية الأخيرة التي أسفرت عن مقتل الإرهابي الملقب بالحلبي، جرت بتنسيق مباشر بين بغداد ودمشق".

وأضاف النائب العراقي: "جهاز مكافحة الإرهاب العراقي نفذ العملية بإسناد من الطيران وبمشاركة واسعة من مختلف الأجهزة الاستخبارية، بما فيها استخبارات وزارة الداخلية واستخبارات الجيش والمخابرات الوطنية، إلى جانب جهاز مكافحة الإرهاب"، مؤكدًا أن "هذا التنسيق الشامل منح العراق قدرة أكبر على متابعة وملاحقة الإرهابيين حتى في العمق السوري".
تهديد يمتد من سوريا إلى العراق.. وادي حوران في مرمى المواجهة الأمنية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2025
تهديد يمتد من سوريا إلى العراق... وادي حوران في مرمى المواجهة الأمنية
5 سبتمبر, 12:48 GMT
وأشار الشمري إلى أن "القدرات الميدانية والاستخبارية، التي تمتلكها القوات العراقية جعلتها قادرة على التصدي لـ"داعش" بفاعلية أكبر، وضمان أمن الحدود بشكل غير مسبوق".
