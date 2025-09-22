https://sarabic.ae/20250922/الحدود-العراقية---السورية-إجراءات-غير-مسبوقة-تلاحق-داعش-وتعيد-الأمن-للمنطقة-1105122397.html

الحدود العراقية - السورية... إجراءات غير مسبوقة تلاحق "داعش" وتعيد الأمن للمنطقة

الحدود العراقية - السورية... إجراءات غير مسبوقة تلاحق "داعش" وتعيد الأمن للمنطقة

سبوتنيك عربي

تشهد الحدود العراقية - السورية، اليوم تحولًا غير مسبوق، إجراءات صارمة وتنسيق استخباري واسع، وعمليات نوعية مشتركة، أعادت رسم معادلة السيطرة وجعلت الحدود أكثر... 22.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-22T11:21+0000

2025-09-22T11:21+0000

2025-09-22T11:21+0000

العراق

أخبار سوريا اليوم

أخبار التحالف الدولي

تنظيم داعش الإرهابي

الحدود العراقية السورية

تقارير سبوتنيك

حصري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/01/1c/1047933787_0:131:1280:851_1920x0_80_0_0_ad6f5918ff404756a2cd8d6e3d80b1e5.jpg

وفي ظل هذا التعاون الوثيق بين بغداد ودمشق، لم يعد الإرهاب قادرا على الحركة بحرية، بل باتت خلاياه النائمة تُطارد حتى في العمق السوري، في مؤشر على مرحلة جديدة من الحسم ضد تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول عدة)، وما تبقى من فلوله.ووفق بيان رسمي للجهاز، فإن الحلبي كان يشغل موقعًا مهمًا بصفته مسؤولًا عن العمليات والأمن الخارجي في التنظيم الإرهابي، ويتحمل مسؤولية التخطيط والإشراف على ما يُعرف بـ"الولايات البعيدة".كما أشار البيان إلى أن "العملية جاءت نتيجة متابعة دقيقة استمرت أشهرا عدة، جرى خلالها رصد تحركات القيادي وتحديد مكانه بدقة، لتقوم طائرات التحالف الدولي بتنفيذ ضربة جوية أنهت وجوده بشكل كامل"، في خطوة اعتبرت انتصارًا مهمًا في مواجهة فلول التنظيم.تعاون أمني مشترك لملاحقة الإرهابيينقال رئيس مركز "الرفد" للدراسات عباس الجبوري، في حديث لوكالة "سبوتنيك": "الحدود العراقية – السورية، تشهد إجراءات غير مسبوقة تهدف إلى منع عبور أي عناصر إرهابية أو غير إرهابية بين البلدين"، مبيّنا أن "هذه الإجراءات أسهمت في تعزيز الأمن وضبط الحدود بشكل كبير".وتمتد الحدود السورية - العراقية، لمسافة تقارب 599 كم، عابرة أعالي بلاد ما بين النهرين والصحراء السورية، وتنتهي عند المثلث الحدودي مع تركيا على نهر دجلة.تشديد أمني غير مسبوق على الحدود العراقية - السوريةوأضاف النائب العراقي: "جهاز مكافحة الإرهاب العراقي نفذ العملية بإسناد من الطيران وبمشاركة واسعة من مختلف الأجهزة الاستخبارية، بما فيها استخبارات وزارة الداخلية واستخبارات الجيش والمخابرات الوطنية، إلى جانب جهاز مكافحة الإرهاب"، مؤكدًا أن "هذا التنسيق الشامل منح العراق قدرة أكبر على متابعة وملاحقة الإرهابيين حتى في العمق السوري".وأشار الشمري إلى أن "القدرات الميدانية والاستخبارية، التي تمتلكها القوات العراقية جعلتها قادرة على التصدي لـ"داعش" بفاعلية أكبر، وضمان أمن الحدود بشكل غير مسبوق".

https://sarabic.ae/20250919/العراق-يعلن-مقتل-أحد-أبرز-قيادات-داعش-بعملية-أمنية-في-سوريا-1105036381.html

https://sarabic.ae/20250919/جهاز-المخابرات-العراقي-نقل-47-فرنسيا-ينتمون-لـداعش-من-سوريا-إلى-العراق-لمحاكمتهم-1105046552.html

https://sarabic.ae/20250819/مخيم-الهول-قنبلة-داعش-النائمة-على-حدود-العراق--1103912846.html

https://sarabic.ae/20250905/تهديد-يمتد-من-سوريا-إلى-العراق-وادي-حوران-في-مرمى-المواجهة-الأمنية--1104535386.html

العراق

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العراق, أخبار سوريا اليوم, أخبار التحالف الدولي, تنظيم داعش الإرهابي, الحدود العراقية السورية, تقارير سبوتنيك, حصري