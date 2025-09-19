https://sarabic.ae/20250919/جهاز-المخابرات-العراقي-نقل-47-فرنسيا-ينتمون-لـداعش-من-سوريا-إلى-العراق-لمحاكمتهم-1105046552.html
جهاز المخابرات العراقي: نقل 47 فرنسيا ينتمون لـ"داعش" من سوريا إلى العراق لمحاكمتهم
جهاز المخابرات العراقي: نقل 47 فرنسيا ينتمون لـ"داعش" من سوريا إلى العراق لمحاكمتهم
سبوتنيك عربي
أعلن جهاز المخابرات العراقي، اليوم الجمعة، عن نقل 47 فرنسيا ينتمون لتنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) من سوريا إلى العراق، لمحاكمتهم... 19.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-19T18:31+0000
2025-09-19T18:31+0000
2025-09-19T18:31+0000
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103885/90/1038859050_0:56:1025:632_1920x0_80_0_0_e07e39fb3453a00831d88c7ac78579a9.jpg
وذكر الجهاز في بيان، وفقا للوكالة الرسمية العراقية (واع)، أن " بعض وسائل الإعلام تداولت خبرا عن نقل (47) مواطناً فرنسياً من مناطق شمال شرقي سوريا إلى العراق".وأضاف البيان أن " "المتهمين الذين تم نقلهم ينتمون إلى كيان داعش الإرهابي ومطلوبون للقضاء العراقي نتيجة مساهمة بعضهم في جرائم إرهابية داخل العراق خلال الأعوام (2014- 2017)، إبان سيطرة كيان داعش الإرهابي على عدد من المحافظات العراقية، وممارسة البعض الآخر أنشطة مهددة للأمن القومي العراقي من خارج العراق".وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلناً إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".
https://sarabic.ae/20250919/الجيش-الأمريكي-يشن-غارة-في-سوريا-تسفر-عن-مقتل-مسؤول-كبير-في-داعش-1105045599.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103885/90/1038859050_54:0:969:686_1920x0_80_0_0_bf480cd37d680870cc9e3e9b0fb314a8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, العالم العربي
جهاز المخابرات العراقي: نقل 47 فرنسيا ينتمون لـ"داعش" من سوريا إلى العراق لمحاكمتهم
أعلن جهاز المخابرات العراقي، اليوم الجمعة، عن نقل 47 فرنسيا ينتمون لتنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) من سوريا إلى العراق، لمحاكمتهم بعد إدانتهم من قبل القضاء العراقي.
وذكر الجهاز في بيان، وفقا للوكالة الرسمية العراقية (واع)، أن " بعض وسائل الإعلام تداولت خبرا عن نقل (47) مواطناً فرنسياً من مناطق شمال شرقي سوريا إلى العراق".
وأضاف البيان أن " "المتهمين الذين تم نقلهم ينتمون إلى كيان داعش الإرهابي ومطلوبون للقضاء العراقي نتيجة مساهمة بعضهم في جرائم إرهابية داخل العراق خلال الأعوام (2014- 2017)، إبان سيطرة كيان داعش الإرهابي على عدد من المحافظات العراقية، وممارسة البعض الآخر أنشطة مهددة للأمن القومي العراقي من خارج العراق".
وأشار جهاز المخابرات العراقي، بحسب البيان، إلى أن "عملية نقلهم إلى الأراضي العراقية جرت بناء على مذكرات قبض قضائية استندت إلى تحقيقات أجراها الجهاز تحت إشراف القضاء وسيتم محاكمتهم وفق القوانين العراقية"، مؤكداً استمراره، بـ "ملاحقة عناصر داعش الإرهابي ممن ارتكبوا جرائم بحق الشعب العراقي أياً كانت انتماءاتهم وأماكن تواجدهم".
وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلناً إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".