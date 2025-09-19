https://sarabic.ae/20250919/جهاز-المخابرات-العراقي-نقل-47-فرنسيا-ينتمون-لـداعش-من-سوريا-إلى-العراق-لمحاكمتهم-1105046552.html

جهاز المخابرات العراقي: نقل 47 فرنسيا ينتمون لـ"داعش" من سوريا إلى العراق لمحاكمتهم

جهاز المخابرات العراقي: نقل 47 فرنسيا ينتمون لـ"داعش" من سوريا إلى العراق لمحاكمتهم

أعلن جهاز المخابرات العراقي، اليوم الجمعة، عن نقل 47 فرنسيا ينتمون لتنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) من سوريا إلى العراق، لمحاكمتهم... 19.09.2025, سبوتنيك عربي

وذكر الجهاز في بيان، وفقا للوكالة الرسمية العراقية (واع)، أن " بعض وسائل الإعلام تداولت خبرا عن نقل (47) مواطناً فرنسياً من مناطق شمال شرقي سوريا إلى العراق".وأضاف البيان أن " "المتهمين الذين تم نقلهم ينتمون إلى كيان داعش الإرهابي ومطلوبون للقضاء العراقي نتيجة مساهمة بعضهم في جرائم إرهابية داخل العراق خلال الأعوام (2014- 2017)، إبان سيطرة كيان داعش الإرهابي على عدد من المحافظات العراقية، وممارسة البعض الآخر أنشطة مهددة للأمن القومي العراقي من خارج العراق".وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلناً إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".

