https://sarabic.ae/20250915/إلغاء-تفويض-الحرب-الأمريكي-هل-يبدأ-عصر-السيادة-العراقية-الكاملة؟-1104811347.html
إلغاء تفويض الحرب الأمريكي.. هل يبدأ عصر السيادة العراقية الكاملة؟
إلغاء تفويض الحرب الأمريكي.. هل يبدأ عصر السيادة العراقية الكاملة؟
سبوتنيك عربي
بعد سنوات طوال، يعود الحديث مجدداً عن طبيعة العلاقة بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، تلك العلاقة التي اتسمت بالتوترات، وتخللتها محطات دامية وصراعات... 15.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-15T11:00+0000
2025-09-15T11:00+0000
2025-09-15T11:00+0000
تقارير سبوتنيك
العراق
أخبار العراق اليوم
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101378/39/1013783927_0:184:2987:1864_1920x0_80_0_0_cb5b04c5aa67584b68496256248fa279.jpg
بغداد- سبوتنيك. ويقف العراق اليوم، عند مفترق طرق تاريخي، وهو أكثر اقتراباً من أي وقت مضى من استقلال حقيقي، ليس فقط سياسياً، بل عسكرياً واقتصادياً أيضاً، فإلغاء تفويض الحرب على العراق وقبيله بأيام قليلة انسحاب القوات الأمريكية لم يعد مجرد إجراء يسعى له العراق وإنما خطوات حقيقة طبقت على الأرض.هذا التحول يضع العراق أمام فرصة نادرة لإعادة رسم ملامح علاقاته الخارجية على أسس جديدة، قائمة على الشراكات الاقتصادية، والتنمية المستدامة، والانفتاح على الأسواق العالمية، بعيداً عن التبعية أو الارتهان للغرب، وهو أيضاً اختبار لقدرة الدولة العراقية على إدارة ملفها الأمني بنفسها، واستعادة كامل سيادتها على أراضيها وقرارها الوطني.وقد أيّد معظم الجمهوريين القرار، مع اعتراض أربعة منهم فقط، في حين صوّت 17 نائباً ديمقراطياً إلى جانب الأغلبية الجمهورية.وفي تعليق رسمي، أكدت السفارة العراقية لدى واشنطن أن هذه الخطوة تمثل "منعطفاً بارزاً في مسار العلاقات العراقية- الأمريكية".جدل تداعياته على الموازنة الأمريكية والسياسة الدوليةوفي هذا الصدد، يقول المحلل السياسي العراقي أنوار الموسوي، إن قرار الكونغرس الأمريكي بإلغاء تفويض الحرب على العراق يمثل محطة مهمة في تاريخ السياسة الأمريكية، لما يحمله من انعكاسات على الموازنة الفيدرالية وعلى التوجهات الخارجية لواشنطن.وأوضح الموسوي، خلال حديثه لـ "سبوتنيك"، أن "الجدل الدائر في الأوساط السياسية الأمريكية، لاسيما بين الجمهوريين والديمقراطيين، يتمحور حول ما إذا كانت الحروب الخارجية قد أثقلت الموازنة العامة وأسهمت في إدخال الولايات المتحدة في أزمات اقتصادية عالمية، في الوقت الذي كان يفترض فيه أن تكرّس جهودها لفرض السلام لا إشعال النزاعات".وأضاف أن العراقيين اليوم يتابعون بقلق ما يجري من نقاشات في الولايات المتحدة بشأن ربط إقرار الموازنة الفيدرالية بخيارات عسكرية أو سياسية في المنطقة".وختم بالقول إن تمادي إسرائيل في المنطقة وتصعيدها العسكري يضاعف المخاوف من استمرار سياسة الحروب، محذراً من أن "الحل الحقيقي يكمن في بناء نظام إقليمي يقوم على الأمن والسلام لا على الحروب والاقتتال".في العام 2021 صوّت مجلس النواب الأمريكي على إلغاء تفويض حرب 2002، ولاحقاً، وفي العام 2023، أقرّ مجلس الشيوخ مشروعاً يقضي بإنهاء العمل بكلا التفويضين معاً، ويُنظر إلى هذه الإجراءات على أنها محطة تشريعية أساسية تهدف إلى إعادة ترسيخ التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في ما يتعلق بقرارات خوض الحروب.مطالبات بتعويض المتضررين جراء حروب العراقواعتبرت ندى سلطان، عضو المكتب السياسي لحزب أمارتشي، أن خطوة الولايات المتحدة الأمريكية نحو إلغاء تفويض الحرب في العراق تمثل تحولا استراتيجيا يخدم العراق بالدرجة الأولى، مؤكدة أن هذا القرار يعكس توجهاً أمريكياً جديداً نحو إخلاء سجلها من ملفات الحروب والصراعات في الشرق الأوسط.وفي حديث لـ "سبوتنيك"، أضافت سلطان، أن العراق كان خلال العقود الماضية الساحة الأبرز لتصفية الحسابات الأمريكية مع خصومها في المنطقة، وهو ما كبّد الدولة العراقية وشعبها خسائر بشرية واقتصادية جسيمة، مشيرة إلى أن استمرار هذه السياسة لم يعد مقبولاً في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية.وختمت سلطان بالتأكيد على أن القرار قد يشكل مدخلاً لتحسين علاقات الولايات المتحدة مع الدول المتضررة من تدخلاتها العسكرية، وفي مقدمتها العراق، بما يفتح الباب أمام مرحلة أكثر استقراراً وتعاوناً إقليمياً ودولياً.وبموجب القانون، تستمر وزارة الدفاع الأمريكية في تقديم الدعم للقوات العراقية المتحالفة معها في مواجهة تنظيم "داعش"، إضافة إلى تمويل قوات مكافحة الإرهاب داخل العراق.العراق يتجه نحو استقلال كامل بدوره، أكد الكاتب والصحافي العراقي عدنان الفضلي، خلال حديثه لـ "سبوتنيك"، أن العلاقة بين العراق والولايات المتحدة، الممتدة لأكثر من عقد، تمر اليوم بمرحلة مفصلية مع اقتراب العراق من تحقيق استقلال أقرب إلى الكامل على المستويين السياسي والعسكري.ويضيف أن العراق بات اليوم في موقع يسمح له بإدارة ملفاته المدنية والاقتصادية بصورة مستقلة، ما يمهّد لفتح أبواب اقتصادية جديدة تعزز حضوره الإقليمي والدولي.ويختم الفضلي، بأن العراق يسعى إلى إنهاء عقود من الصراعات والتوجه نحو حالة سلم واستقرار لم يشهدها منذ سنوات طويلة، مشدداً على أن الملف الأمني يشكل المحور الأهم لضمان عراق قوي ومتماسك يمتلك قراره الوطني بشكل كامل.مجلس النواب الأمريكي يلغي تفويضات الحرب في العراقإعلام: أمريكا والعراق يتوصلان لتفاهم بشأن انسحاب قوات التحالف من البلاد ومغادرة قاعدة "عين الأسد"
https://sarabic.ae/20250602/كتائب-حزب-الله-العراقي-تهدد-باستئناف-الضربات-ضد-القوات-الأمريكية-إن-لم-تنسحب-من-العراق-1101244142.html
https://sarabic.ae/20250817/العراق-القوات-الأمريكية-تستعد-للانسحاب-الكامل-من-بغداد-إلى-أربيل-1103840409.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101378/39/1013783927_129:0:2860:2048_1920x0_80_0_0_c6fee49906b35c296c0ffbaf2e350c8d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
تقارير سبوتنيك, العراق, أخبار العراق اليوم, حصري
تقارير سبوتنيك, العراق, أخبار العراق اليوم, حصري
إلغاء تفويض الحرب الأمريكي.. هل يبدأ عصر السيادة العراقية الكاملة؟
حصري
بعد سنوات طوال، يعود الحديث مجدداً عن طبيعة العلاقة بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، تلك العلاقة التي اتسمت بالتوترات، وتخللتها محطات دامية وصراعات عسكرية ألقت بظلالها الثقيلة على حاضر العراق ومستقبله.
بغداد- سبوتنيك. ويقف العراق اليوم، عند مفترق طرق تاريخي، وهو أكثر اقتراباً من أي وقت مضى من استقلال حقيقي، ليس فقط سياسياً، بل عسكرياً واقتصادياً أيضاً، فإلغاء تفويض الحرب على العراق وقبيله بأيام قليلة انسحاب القوات الأمريكية لم يعد مجرد إجراء يسعى له العراق وإنما خطوات حقيقة طبقت على الأرض.
هذا التحول يضع العراق أمام فرصة نادرة لإعادة رسم ملامح علاقاته الخارجية على أسس جديدة، قائمة على الشراكات الاقتصادية، والتنمية المستدامة، والانفتاح على الأسواق العالمية، بعيداً عن التبعية أو الارتهان للغرب، وهو أيضاً اختبار لقدرة الدولة العراقية على إدارة ملفها الأمني بنفسها، واستعادة كامل سيادتها على أراضيها وقرارها الوطني.
وفي نهاية الأسبوع الماضي، أقرّ مجلس النواب الأمريكي، بأغلبية واضحة، مشروع قانون يقضي بإنهاء العمل بتفويضات الحرب على العراق الصادرة عامي 1991 و2002.
وقد أيّد معظم الجمهوريين القرار، مع اعتراض أربعة منهم فقط، في حين صوّت 17 نائباً ديمقراطياً إلى جانب الأغلبية الجمهورية.
وفي تعليق رسمي، أكدت السفارة العراقية لدى واشنطن أن هذه الخطوة تمثل "منعطفاً بارزاً في مسار العلاقات العراقية- الأمريكية".
جدل تداعياته على الموازنة الأمريكية والسياسة الدولية
وفي هذا الصدد، يقول المحلل السياسي العراقي أنوار الموسوي، إن قرار الكونغرس الأمريكي بإلغاء تفويض الحرب على العراق يمثل محطة مهمة في تاريخ السياسة الأمريكية، لما يحمله من انعكاسات على الموازنة الفيدرالية وعلى التوجهات الخارجية لواشنطن.
وأوضح الموسوي، خلال حديثه لـ "سبوتنيك"، أن "الجدل الدائر في الأوساط السياسية الأمريكية، لاسيما بين الجمهوريين والديمقراطيين، يتمحور حول ما إذا كانت الحروب الخارجية قد أثقلت الموازنة العامة وأسهمت في إدخال الولايات المتحدة في أزمات اقتصادية عالمية، في الوقت الذي كان يفترض فيه أن تكرّس جهودها لفرض السلام لا إشعال النزاعات".
وأشار الموسوي إلى أن العراق كان من أكثر الدول تضرراً من هذه السياسات، حيث دفع ثمناً باهظاً من دماء أبنائه، في وقت تتفاقم فيه الأزمات الإنسانية في غزة واليمن نتيجة استمرار دوامة العنف.
وأضاف أن العراقيين اليوم يتابعون بقلق ما يجري من نقاشات في الولايات المتحدة بشأن ربط إقرار الموازنة الفيدرالية بخيارات عسكرية أو سياسية في المنطقة".
وتابع الموسوي، حديثه قائلاً إن العراق يسعى إلى الابتعاد عن دائرة الصراعات الإقليمية، وتعزيز موقعه كقوة إقليمية تدفع نحو الحوارات الدبلوماسية والموازنة بين المصالح الدولية لتحقيق سلام مستدام.
وختم بالقول إن تمادي إسرائيل في المنطقة وتصعيدها العسكري يضاعف المخاوف من استمرار سياسة الحروب، محذراً من أن "الحل الحقيقي يكمن في بناء نظام إقليمي يقوم على الأمن والسلام لا على الحروب والاقتتال".
في العام 2021 صوّت مجلس النواب الأمريكي على إلغاء تفويض حرب 2002، ولاحقاً، وفي العام 2023، أقرّ مجلس الشيوخ مشروعاً يقضي بإنهاء العمل بكلا التفويضين معاً، ويُنظر إلى هذه الإجراءات على أنها محطة تشريعية أساسية تهدف إلى إعادة ترسيخ التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في ما يتعلق بقرارات خوض الحروب.
مطالبات بتعويض المتضررين جراء حروب العراق
واعتبرت ندى سلطان، عضو المكتب السياسي لحزب أمارتشي، أن خطوة الولايات المتحدة الأمريكية نحو إلغاء تفويض الحرب في العراق تمثل تحولا استراتيجيا يخدم العراق بالدرجة الأولى، مؤكدة أن هذا القرار يعكس توجهاً أمريكياً جديداً نحو إخلاء سجلها من ملفات الحروب والصراعات في الشرق الأوسط.
وفي حديث لـ "سبوتنيك"، أضافت سلطان، أن العراق كان خلال العقود الماضية الساحة الأبرز لتصفية الحسابات الأمريكية مع خصومها في المنطقة، وهو ما كبّد الدولة العراقية وشعبها خسائر بشرية واقتصادية جسيمة، مشيرة إلى أن استمرار هذه السياسة لم يعد مقبولاً في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية.
وبحسب سلطان، فإن هذه الخطوة، التي وصفتها بالمفاجئة، جاءت مع بداية مرحلة سياسية جديدة في واشنطن، ما يستدعي من العراق استثمارها بشكل إيجابي، عبر المطالبة بتعويضات عادلة للشعب والدولة عن الأضرار التي خلفتها الحروب الأمريكية طوال السنوات الماضية.
وختمت سلطان بالتأكيد على أن القرار قد يشكل مدخلاً لتحسين علاقات الولايات المتحدة مع الدول المتضررة من تدخلاتها العسكرية، وفي مقدمتها العراق، بما يفتح الباب أمام مرحلة أكثر استقراراً وتعاوناً إقليمياً ودولياً.
وبالتزامن مع إلغاء التفويض، صوّت مجلس النواب الأميركي بالموافقة على مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2026، بأغلبية 231 نائباً مقابل 196، حيث يتضمن التشريع الجديد بنوداً أساسية أبرزها استمرار الدعم العسكري للعراق وسوريا، إلى جانب تشديد المراقبة على تحركات تركيا في المنطقة.
وبموجب القانون، تستمر وزارة الدفاع الأمريكية في تقديم الدعم للقوات العراقية المتحالفة معها في مواجهة تنظيم "داعش"، إضافة إلى تمويل قوات مكافحة الإرهاب داخل العراق.
كما يخصص المشروع 212 مليوناً و516 ألف دولار لصندوق التدريب والتجهيز الخاص بمحاربة التنظيم في العراق، و130 مليون دولار لبرامج مساندة الفصائل السورية الموثوقة في القتال ضد "داعش" داخل الأراضي السورية، فضلاً عن 15 مليون دولار موجهة إلى لبنان للغرض نفسه.
العراق يتجه نحو استقلال كامل
بدوره، أكد الكاتب والصحافي العراقي عدنان الفضلي، خلال حديثه لـ "سبوتنيك"، أن العلاقة بين العراق والولايات المتحدة، الممتدة لأكثر من عقد، تمر اليوم بمرحلة مفصلية مع اقتراب العراق من تحقيق استقلال أقرب إلى الكامل على المستويين السياسي والعسكري.
ويشير الفضلي، إلى أن هذا التحول يتزامن مع الانسحاب التكتيكي للقوات الأمريكية، وهو ما يفتح المجال أمام العراق لبناء شراكات جديدة تختلف عن السابق، تقوم على المصالح الاقتصادية والتنموية بدلاً من الاعتماد على القوى الغربية في إدارة شؤونه.
ويضيف أن العراق بات اليوم في موقع يسمح له بإدارة ملفاته المدنية والاقتصادية بصورة مستقلة، ما يمهّد لفتح أبواب اقتصادية جديدة تعزز حضوره الإقليمي والدولي.
ويختم الفضلي، بأن العراق يسعى إلى إنهاء عقود من الصراعات والتوجه نحو حالة سلم واستقرار لم يشهدها منذ سنوات طويلة، مشدداً على أن الملف الأمني يشكل المحور الأهم لضمان عراق قوي ومتماسك يمتلك قراره الوطني بشكل كامل.