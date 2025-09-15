https://sarabic.ae/20250915/إلغاء-تفويض-الحرب-الأمريكي-هل-يبدأ-عصر-السيادة-العراقية-الكاملة؟-1104811347.html

إلغاء تفويض الحرب الأمريكي.. هل يبدأ عصر السيادة العراقية الكاملة؟

بعد سنوات طوال، يعود الحديث مجدداً عن طبيعة العلاقة بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، تلك العلاقة التي اتسمت بالتوترات، وتخللتها محطات دامية وصراعات... 15.09.2025, سبوتنيك عربي

بغداد- سبوتنيك. ويقف العراق اليوم، عند مفترق طرق تاريخي، وهو أكثر اقتراباً من أي وقت مضى من استقلال حقيقي، ليس فقط سياسياً، بل عسكرياً واقتصادياً أيضاً، فإلغاء تفويض الحرب على العراق وقبيله بأيام قليلة انسحاب القوات الأمريكية لم يعد مجرد إجراء يسعى له العراق وإنما خطوات حقيقة طبقت على الأرض.هذا التحول يضع العراق أمام فرصة نادرة لإعادة رسم ملامح علاقاته الخارجية على أسس جديدة، قائمة على الشراكات الاقتصادية، والتنمية المستدامة، والانفتاح على الأسواق العالمية، بعيداً عن التبعية أو الارتهان للغرب، وهو أيضاً اختبار لقدرة الدولة العراقية على إدارة ملفها الأمني بنفسها، واستعادة كامل سيادتها على أراضيها وقرارها الوطني.وقد أيّد معظم الجمهوريين القرار، مع اعتراض أربعة منهم فقط، في حين صوّت 17 نائباً ديمقراطياً إلى جانب الأغلبية الجمهورية.وفي تعليق رسمي، أكدت السفارة العراقية لدى واشنطن أن هذه الخطوة تمثل "منعطفاً بارزاً في مسار العلاقات العراقية- الأمريكية".جدل تداعياته على الموازنة الأمريكية والسياسة الدوليةوفي هذا الصدد، يقول المحلل السياسي العراقي أنوار الموسوي، إن قرار الكونغرس الأمريكي بإلغاء تفويض الحرب على العراق يمثل محطة مهمة في تاريخ السياسة الأمريكية، لما يحمله من انعكاسات على الموازنة الفيدرالية وعلى التوجهات الخارجية لواشنطن.وأوضح الموسوي، خلال حديثه لـ "سبوتنيك"، أن "الجدل الدائر في الأوساط السياسية الأمريكية، لاسيما بين الجمهوريين والديمقراطيين، يتمحور حول ما إذا كانت الحروب الخارجية قد أثقلت الموازنة العامة وأسهمت في إدخال الولايات المتحدة في أزمات اقتصادية عالمية، في الوقت الذي كان يفترض فيه أن تكرّس جهودها لفرض السلام لا إشعال النزاعات".وأضاف أن العراقيين اليوم يتابعون بقلق ما يجري من نقاشات في الولايات المتحدة بشأن ربط إقرار الموازنة الفيدرالية بخيارات عسكرية أو سياسية في المنطقة".وختم بالقول إن تمادي إسرائيل في المنطقة وتصعيدها العسكري يضاعف المخاوف من استمرار سياسة الحروب، محذراً من أن "الحل الحقيقي يكمن في بناء نظام إقليمي يقوم على الأمن والسلام لا على الحروب والاقتتال".في العام 2021 صوّت مجلس النواب الأمريكي على إلغاء تفويض حرب 2002، ولاحقاً، وفي العام 2023، أقرّ مجلس الشيوخ مشروعاً يقضي بإنهاء العمل بكلا التفويضين معاً، ويُنظر إلى هذه الإجراءات على أنها محطة تشريعية أساسية تهدف إلى إعادة ترسيخ التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في ما يتعلق بقرارات خوض الحروب.مطالبات بتعويض المتضررين جراء حروب العراقواعتبرت ندى سلطان، عضو المكتب السياسي لحزب أمارتشي، أن خطوة الولايات المتحدة الأمريكية نحو إلغاء تفويض الحرب في العراق تمثل تحولا استراتيجيا يخدم العراق بالدرجة الأولى، مؤكدة أن هذا القرار يعكس توجهاً أمريكياً جديداً نحو إخلاء سجلها من ملفات الحروب والصراعات في الشرق الأوسط.وفي حديث لـ "سبوتنيك"، أضافت سلطان، أن العراق كان خلال العقود الماضية الساحة الأبرز لتصفية الحسابات الأمريكية مع خصومها في المنطقة، وهو ما كبّد الدولة العراقية وشعبها خسائر بشرية واقتصادية جسيمة، مشيرة إلى أن استمرار هذه السياسة لم يعد مقبولاً في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية.وختمت سلطان بالتأكيد على أن القرار قد يشكل مدخلاً لتحسين علاقات الولايات المتحدة مع الدول المتضررة من تدخلاتها العسكرية، وفي مقدمتها العراق، بما يفتح الباب أمام مرحلة أكثر استقراراً وتعاوناً إقليمياً ودولياً.وبموجب القانون، تستمر وزارة الدفاع الأمريكية في تقديم الدعم للقوات العراقية المتحالفة معها في مواجهة تنظيم "داعش"، إضافة إلى تمويل قوات مكافحة الإرهاب داخل العراق.العراق يتجه نحو استقلال كامل بدوره، أكد الكاتب والصحافي العراقي عدنان الفضلي، خلال حديثه لـ "سبوتنيك"، أن العلاقة بين العراق والولايات المتحدة، الممتدة لأكثر من عقد، تمر اليوم بمرحلة مفصلية مع اقتراب العراق من تحقيق استقلال أقرب إلى الكامل على المستويين السياسي والعسكري.ويضيف أن العراق بات اليوم في موقع يسمح له بإدارة ملفاته المدنية والاقتصادية بصورة مستقلة، ما يمهّد لفتح أبواب اقتصادية جديدة تعزز حضوره الإقليمي والدولي.ويختم الفضلي، بأن العراق يسعى إلى إنهاء عقود من الصراعات والتوجه نحو حالة سلم واستقرار لم يشهدها منذ سنوات طويلة، مشدداً على أن الملف الأمني يشكل المحور الأهم لضمان عراق قوي ومتماسك يمتلك قراره الوطني بشكل كامل.مجلس النواب الأمريكي يلغي تفويضات الحرب في العراقإعلام: أمريكا والعراق يتوصلان لتفاهم بشأن انسحاب قوات التحالف من البلاد ومغادرة قاعدة "عين الأسد"

العراق

2025

