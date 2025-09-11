https://sarabic.ae/20250911/مجلس-النواب-الأمريكي-يلغي-تفويضات-الحرب-في-العراق-1104743010.html
مجلس النواب الأمريكي يلغي تفويضات الحرب في العراق
سبوتنيك عربي
صوّت مجلس النواب الأمريكي، بأغلبيته، على إلغاء تفويضات حرب العراق لعامي 1991 ـ 2002، إذ عارضه أربعة فقط من الحزب، بينما انضم 17 ديمقراطيًا إلى أغلبية... 11.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-11T12:30+0000
2025-09-11T12:30+0000
2025-09-11T12:30+0000
العراق
الولايات المتحدة الأمريكية
تفويض
الكونغرس الأمريكي
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101761/85/1017618579_0:75:1440:885_1920x0_80_0_0_c688d2be6df75bb21edfb7c778bd33ef.jpg
أعلنت السفارة العراقية في واشنطن، اليوم الخميس، أن "مجلس النواب الأمريكي يوافق على إلغاء تفويضات حرب العراق لعامي 1991 و2002"، مشيرة إلى أن هذا القرار "محطة مهمة في تطور العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية"، وفقا لما ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع".وأشارت الى أن "العراق ينظر بتقدير إلى هذه الخطوة التاريخية التي تسهم في تعزيز صورة بلدنا كدولة شريكة مسؤولة"، مؤكدة "الالتزام بمواصلة العمل مع الولايات المتحدة لدعم الاستقرار الإقليمي والتعاون الدولي، ويتطلع العراق إلى المصادقة النهائية في مجلس الشيوخ".وتابعت السفارة: "هذا القرار يعتبر محطة مهمة في تطور علاقاتنا مع أصدقائنا في الولايات المتحدة الأمريكية، ورسالة واضحة إلى الرأي العام الدولي بأن العراق اليوم شريك في السلام، وصوت فاعل في قضايا التنمية والازدهار المشترك".وبينت أن "إلغاء تفويضات الحرب يعكس نهجا مميزا سياسيا وتشريعيا في واشنطن، ويشكل فرصة لتعزيز التعاون مع العراق في ملفات الاقتصاد، التعليم، الطاقة، والثقافة"، موضحة أن "العراق يتطلع إلى استكمال المسار عبر مجلس الشيوخ".ووافق مجلس النواب في عام 2021 على إلغاء تفويض 2002، بينما صادق مجلس الشيوخ في 2023 على مشروع يلغي كلا التفويضين معًا.
https://sarabic.ae/20240906/إعلام-أمريكا-والعراق-يتوصلان-لتفاهم-بشأن-انسحاب-قوات-التحالف-من-البلاد-ومغادرة-قاعدة-عين-الأسد-1092461355.html
https://sarabic.ae/20250602/بعد-رفع-حالة-الاستنفار-في-قواعدها-بكردستانهل-تستعد-أمريكا-لضرب-الفصائل-المسلحة-في-العراق؟-1101240858.html
العراق
الولايات المتحدة الأمريكية
العراق, الولايات المتحدة الأمريكية, تفويض, الكونغرس الأمريكي, العالم
العراق, الولايات المتحدة الأمريكية, تفويض, الكونغرس الأمريكي, العالم
أعلنت السفارة العراقية في واشنطن، اليوم الخميس، أن "مجلس النواب الأمريكي يوافق على إلغاء تفويضات حرب العراق لعامي 1991 و2002"، مشيرة إلى أن هذا القرار "محطة مهمة في تطور العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية"، وفقا لما ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع".
وقالت السفارة في بيان: "نرحب بتصويت مجلس النواب الأمريكي على إلغاء تفويضات الحرب لعامي 1991 و2002"، مؤكدة أن "هذه الخطوة تمثل تعزيزا لمبدأ السيادة، وتفتح صفحة جديدة في مسار العلاقات العراقية - الأمريكية على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، ونتطلع إلى إقرارها قريبا من قبل مجلس الشيوخ".
وأشارت الى أن "العراق ينظر بتقدير إلى هذه الخطوة التاريخية التي تسهم في تعزيز صورة بلدنا كدولة شريكة مسؤولة"، مؤكدة "الالتزام بمواصلة العمل مع الولايات المتحدة لدعم الاستقرار الإقليمي والتعاون الدولي
، ويتطلع العراق إلى المصادقة النهائية في مجلس الشيوخ".
وتابعت السفارة: "هذا القرار يعتبر محطة مهمة في تطور علاقاتنا مع أصدقائنا في الولايات المتحدة الأمريكية، ورسالة واضحة إلى الرأي العام الدولي بأن العراق اليوم شريك في السلام، وصوت فاعل في قضايا التنمية والازدهار المشترك".
وبينت أن "إلغاء تفويضات الحرب يعكس نهجا مميزا سياسيا وتشريعيا في واشنطن، ويشكل فرصة لتعزيز التعاون مع العراق في ملفات الاقتصاد، التعليم، الطاقة، والثقافة"، موضحة أن "العراق
يتطلع إلى استكمال المسار عبر مجلس الشيوخ".
وإلغاء تفويضات الحرب على العراق، يعني إلغاء القوانين القديمة التي كانت قد منحت الرؤساء الأمريكيين (جورج بوش الأب عام 1991، وجورج بوش الابن عام 2002) صلاحيات واسعة لشن الحرب على العراق من دون الحاجة للعودة كل مرة إلى الكونغرس، حيث أن تفويض عام 2002 أدى إلى غزو العراق واحتلال أراضيه من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.
ووافق مجلس النواب
في عام 2021 على إلغاء تفويض 2002، بينما صادق مجلس الشيوخ في 2023 على مشروع يلغي كلا التفويضين معًا.