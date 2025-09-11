مجلس النواب الأمريكي يلغي تفويضات الحرب في العراق

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
غزة والقدس تشتعلان.. نتنياهو يتوعد بعملية كبرى.. وحراك سياسي بين حماس وترامب
08:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
صوت هند رجب" يحصد أسد فينيسيا الفضي ورد فعل تاريخي"
08:46 GMT
14 د
مساحة حرة
شراكة مصرية- سعودية- إماراتية لإطلاق أضخم مشروع سياحي على البحر الأحمر
09:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:33 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
09:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
10:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
من الملعب
التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى المونديال تنطلق.. هل تتأهل ألمانيا؟
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
16:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
سفير فلسطين بموسكو: الغارة الإسرائيلية تهدد مساعي قطر التفاوضية
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول ليبي: مواجهة المجموعات المسلحة وإنهاء نفوذها في طرابلس "أمر حتمي"
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
قلب مضطرب داخل المستعر الأعظم وساعات الشيخوخة لحساب العمر البيولوجي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
08:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
الاستراتيجية السياحية السعودية 2025: بين التنوع الجغرافي والتحول الرقمي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
09:33 GMT
21 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:29 GMT
8 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
بحضور عدد من القادة الأفارقة إثيوبيا تقيم احتفالات ضخمة بافتتاح سد النهضة رسميا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
12:03 GMT
56 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
16:31 GMT
10 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
16:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250911/مجلس-النواب-الأمريكي-يلغي-تفويضات-الحرب-في-العراق-1104743010.html
مجلس النواب الأمريكي يلغي تفويضات الحرب في العراق
مجلس النواب الأمريكي يلغي تفويضات الحرب في العراق
سبوتنيك عربي
صوّت مجلس النواب الأمريكي، بأغلبيته، على إلغاء تفويضات حرب العراق لعامي 1991 ـ 2002، إذ عارضه أربعة فقط من الحزب، بينما انضم 17 ديمقراطيًا إلى أغلبية... 11.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-11T12:30+0000
2025-09-11T12:30+0000
العراق
الولايات المتحدة الأمريكية
تفويض
الكونغرس الأمريكي
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101761/85/1017618579_0:75:1440:885_1920x0_80_0_0_c688d2be6df75bb21edfb7c778bd33ef.jpg
أعلنت السفارة العراقية في واشنطن، اليوم الخميس، أن "مجلس النواب الأمريكي يوافق على إلغاء تفويضات حرب العراق لعامي 1991 و2002"، مشيرة إلى أن هذا القرار "محطة مهمة في تطور العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية"، وفقا لما ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع".وأشارت الى أن "العراق ينظر بتقدير إلى هذه الخطوة التاريخية التي تسهم في تعزيز صورة بلدنا كدولة شريكة مسؤولة"، مؤكدة "الالتزام بمواصلة العمل مع الولايات المتحدة لدعم الاستقرار الإقليمي والتعاون الدولي، ويتطلع العراق إلى المصادقة النهائية في مجلس الشيوخ".وتابعت السفارة: "هذا القرار يعتبر محطة مهمة في تطور علاقاتنا مع أصدقائنا في الولايات المتحدة الأمريكية، ورسالة واضحة إلى الرأي العام الدولي بأن العراق اليوم شريك في السلام، وصوت فاعل في قضايا التنمية والازدهار المشترك".وبينت أن "إلغاء تفويضات الحرب يعكس نهجا مميزا سياسيا وتشريعيا في واشنطن، ويشكل فرصة لتعزيز التعاون مع العراق في ملفات الاقتصاد، التعليم، الطاقة، والثقافة"، موضحة أن "العراق يتطلع إلى استكمال المسار عبر مجلس الشيوخ".ووافق مجلس النواب في عام 2021 على إلغاء تفويض 2002، بينما صادق مجلس الشيوخ في 2023 على مشروع يلغي كلا التفويضين معًا.
https://sarabic.ae/20240906/إعلام-أمريكا-والعراق-يتوصلان-لتفاهم-بشأن-انسحاب-قوات-التحالف-من-البلاد-ومغادرة-قاعدة-عين-الأسد-1092461355.html
https://sarabic.ae/20250602/بعد-رفع-حالة-الاستنفار-في-قواعدها-بكردستانهل-تستعد-أمريكا-لضرب-الفصائل-المسلحة-في-العراق؟-1101240858.html
العراق
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101761/85/1017618579_80:0:1360:960_1920x0_80_0_0_622915809985ed45d7339ed511bee695.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العراق, الولايات المتحدة الأمريكية, تفويض, الكونغرس الأمريكي, العالم
العراق, الولايات المتحدة الأمريكية, تفويض, الكونغرس الأمريكي, العالم

مجلس النواب الأمريكي يلغي تفويضات الحرب في العراق

12:30 GMT 11.09.2025
© AP Photoالكونغرس الأمريكي
الكونغرس الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
صوّت مجلس النواب الأمريكي، بأغلبيته، على إلغاء تفويضات حرب العراق لعامي 1991 ـ 2002، إذ عارضه أربعة فقط من الحزب، بينما انضم 17 ديمقراطيًا إلى أغلبية الجمهوريين لصالح القانون.
أعلنت السفارة العراقية في واشنطن، اليوم الخميس، أن "مجلس النواب الأمريكي يوافق على إلغاء تفويضات حرب العراق لعامي 1991 و2002"، مشيرة إلى أن هذا القرار "محطة مهمة في تطور العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية"، وفقا لما ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع".
وقالت السفارة في بيان: "نرحب بتصويت مجلس النواب الأمريكي على إلغاء تفويضات الحرب لعامي 1991 و2002"، مؤكدة أن "هذه الخطوة تمثل تعزيزا لمبدأ السيادة، وتفتح صفحة جديدة في مسار العلاقات العراقية - الأمريكية على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، ونتطلع إلى إقرارها قريبا من قبل مجلس الشيوخ".
القوات الأمريكية في العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2024
إعلام: أمريكا والعراق يتوصلان لتفاهم بشأن انسحاب قوات التحالف من البلاد ومغادرة قاعدة "عين الأسد"
6 سبتمبر 2024, 16:22 GMT
وأشارت الى أن "العراق ينظر بتقدير إلى هذه الخطوة التاريخية التي تسهم في تعزيز صورة بلدنا كدولة شريكة مسؤولة"، مؤكدة "الالتزام بمواصلة العمل مع الولايات المتحدة لدعم الاستقرار الإقليمي والتعاون الدولي، ويتطلع العراق إلى المصادقة النهائية في مجلس الشيوخ".
وتابعت السفارة: "هذا القرار يعتبر محطة مهمة في تطور علاقاتنا مع أصدقائنا في الولايات المتحدة الأمريكية، ورسالة واضحة إلى الرأي العام الدولي بأن العراق اليوم شريك في السلام، وصوت فاعل في قضايا التنمية والازدهار المشترك".
قاعدة عين الأسد الأمريكية في العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2025
بعد رفع حالة الاستنفار في قواعدها بكردستان..هل تستعد أمريكا لضرب الفصائل المسلحة في العراق؟
2 يونيو, 18:50 GMT
وبينت أن "إلغاء تفويضات الحرب يعكس نهجا مميزا سياسيا وتشريعيا في واشنطن، ويشكل فرصة لتعزيز التعاون مع العراق في ملفات الاقتصاد، التعليم، الطاقة، والثقافة"، موضحة أن "العراق يتطلع إلى استكمال المسار عبر مجلس الشيوخ".

وإلغاء تفويضات الحرب على العراق، يعني إلغاء القوانين القديمة التي كانت قد منحت الرؤساء الأمريكيين (جورج بوش الأب عام 1991، وجورج بوش الابن عام 2002) صلاحيات واسعة لشن الحرب على العراق من دون الحاجة للعودة كل مرة إلى الكونغرس، حيث أن تفويض عام 2002 أدى إلى غزو العراق واحتلال أراضيه من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.

ووافق مجلس النواب في عام 2021 على إلغاء تفويض 2002، بينما صادق مجلس الشيوخ في 2023 على مشروع يلغي كلا التفويضين معًا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала