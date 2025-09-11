https://sarabic.ae/20250911/مجلس-النواب-الأمريكي-يلغي-تفويضات-الحرب-في-العراق-1104743010.html

مجلس النواب الأمريكي يلغي تفويضات الحرب في العراق

مجلس النواب الأمريكي يلغي تفويضات الحرب في العراق

صوّت مجلس النواب الأمريكي، بأغلبيته، على إلغاء تفويضات حرب العراق لعامي 1991 ـ 2002، إذ عارضه أربعة فقط من الحزب، بينما انضم 17 ديمقراطيًا إلى أغلبية... 11.09.2025, سبوتنيك عربي

أعلنت السفارة العراقية في واشنطن، اليوم الخميس، أن "مجلس النواب الأمريكي يوافق على إلغاء تفويضات حرب العراق لعامي 1991 و2002"، مشيرة إلى أن هذا القرار "محطة مهمة في تطور العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية"، وفقا لما ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع".وأشارت الى أن "العراق ينظر بتقدير إلى هذه الخطوة التاريخية التي تسهم في تعزيز صورة بلدنا كدولة شريكة مسؤولة"، مؤكدة "الالتزام بمواصلة العمل مع الولايات المتحدة لدعم الاستقرار الإقليمي والتعاون الدولي، ويتطلع العراق إلى المصادقة النهائية في مجلس الشيوخ".وتابعت السفارة: "هذا القرار يعتبر محطة مهمة في تطور علاقاتنا مع أصدقائنا في الولايات المتحدة الأمريكية، ورسالة واضحة إلى الرأي العام الدولي بأن العراق اليوم شريك في السلام، وصوت فاعل في قضايا التنمية والازدهار المشترك".وبينت أن "إلغاء تفويضات الحرب يعكس نهجا مميزا سياسيا وتشريعيا في واشنطن، ويشكل فرصة لتعزيز التعاون مع العراق في ملفات الاقتصاد، التعليم، الطاقة، والثقافة"، موضحة أن "العراق يتطلع إلى استكمال المسار عبر مجلس الشيوخ".ووافق مجلس النواب في عام 2021 على إلغاء تفويض 2002، بينما صادق مجلس الشيوخ في 2023 على مشروع يلغي كلا التفويضين معًا.

