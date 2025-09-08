عربي
نتنياهو يدعو سكان مدينة غزة إلى مغادرتها ويعلن عن عملية برية قوية
العراق يفتح بوابة النفط عبر سلطنة عمان... اتفاقيات تعيد رسم خريطة الخليج
العراق يفتح بوابة النفط عبر سلطنة عمان... اتفاقيات تعيد رسم خريطة الخليج
العراق يفتح بوابة النفط عبر سلطنة عمان... اتفاقيات تعيد رسم خريطة الخليج
سبوتنيك عربي
يخطو العراق نحو شراكة استراتيجية مع سلطنة عمان، واضعا النفط في قلب الاتفاقيات التي وقعت بين البلدين.. بين الحاجة الملحة لزيادة الإيرادات، وبين الموقع الجغرافي... 08.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-08T15:41+0000
2025-09-08T15:41+0000
العراق
سلطنة عمان
شراكة استراتيجية
النفط العراقي
تقارير سبوتنيك
حصري
وتوجه رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الأربعاء الماضي، إلى سلطنة عمان بدعوة رسمية من جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد.أكثر من 26 اتفاقية مع سلطنة عُمان ويقول الصحفي المختص بالشأن الاقتصادي، ماجد خالد في حديث لوكالة "سبوتنيك": "وقع العراق وسلطنة عمان أكثر من 26 اتفاقية ومذكرة تفاهم شملت مجالات التعاون الاستراتيجي والتبادل التجاري، إلا أن الأبرز بينها كان الاتفاق النفطي مع شركتين عالميتين متخصصتين في تصدير وتخزين النفط".ووفقا للصحفي العراقي، فإن المباحثات بين الجانبين أكدت "أهمية تعزيز التبادل التجاري وتنويع مجالات التعاون الاقتصادي، بما يرسخ الشراكة بين بغداد ومسقط ويدعم المصالح المشتركة للبلدين".وتعد هذه الاتفاقيات محطة مهمة ضمن زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى سلطنة عمان، والتي وصفت بأنها خطوة ناجحة في اتجاه بناء علاقات اقتصادية أكثر متانة واستدامة، وفقا لرؤية اقتصادية. مساع لزيادة صادراته النفطية عبر اتفاقيات استراتيجيةفي المقابل، يقول الباحث في الشأن السياسي، عباس الجبوري، لـ "سبوتنيك": "يتجه العراق نحو تعزيز تعاونه الاقتصادي مع سلطنة عمان من خلال اتفاقيات جديدة في مجال تصدير النفط، في ظل الحاجة المتزايدة إلى موارد مالية تدعم الموازنة العامة ومشاريع الإعمار، لاسيما مع النمو السكاني المتسارع في البلاد".ويضيف: "الشراكة مع الشركات العُمانية تحمل أهمية خاصة، نظرا لما تتمتع به سلطنة عمان من بيئة استثمارية آمنة واستقرار سياسي واقتصادي، فضلا عن خبرتها في إدارة وتصدير النفط عبر شركات عالمية معتمدة ومرتبطة بالأسواق الدولية".ويرى الجبوري أن هذه الاتفاقيات "لا تقتصر على الجانب الاقتصادي فحسب، بل تحمل بعدا سياسيا واستراتيجيا مهما، إذ تفتح أمام العراق أبوابا جديدة للتعاون الإقليمي وتعزيز مكانته كمصدر رئيسي للطاقة في المنطقة". وفي السابق، وضعت بيانات منظمة "أوبك"، العراق خامسا بإنتاجه 4.27 ملايين برميل يوميا، وهو ثاني أكبر منتج ضمن المنظمة بعد السعودية، وباحتياطات مؤكدة تبلغ 145 مليار برميل.اتفاقيات طويلة الآمدإلى ذلك، يرى الصحفي العماني عبدالله خلفان، أن "الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس وزراء العراق، إلى السلطنة شهدت توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية بين شركتي "أوتكو" و"OQ Trading " من جانب عُمان، وشركة تسويق النفط العراقية "سومو" من الجانب العراقي".أما الاتفاقية الثانية، بحسب خلفان، تنص على "التعاون في تسويق النفط العراقي عالميا، عبر الاستفادة من القدرات الإدارية والتجارية لدى الجانبين، مما يزيد من القيمة التجارية للنفط العراقي في الأسواق العالمية".بينما ذهب مراقبون، للحديث عن أن "هذه المبادرة تعبر عن مرحلة جديدة في الشراكة العمانية العراقية، تؤكد تطلع البلدين لتعزيز الأمن الطاقوي، ودعم النمو الاقتصادي، وفتح آفاق جديدة للتعاون في قطاع استراتيجي من صميم رؤى رؤية عُمان 2040 ورؤية العراق 2028 ".تعزيز منافذ التصدير‏بدوره، قال المحلل الاقتصادي أحمد عبد ربه في حديث لـ"سبوتنيك": "توقيع الشراكة الاستراتيجية مع سلطنة عمان هي خطوة في الاتجاه الصحيح، ففي السابق لم يكن هناك اتفاقيات تخزين للنفط داخل العراق، باستثناء الخط عبر منفذ جيهان التركي"، مضيفا: " كان من الممكن أن يستغل لتصدير النفط العراقي". ‏وأشار عبد ربه إلى أن "90% من النفط أو أكثر من هذه النسبة يمر عبر الخليج العربي وهنالك منصات عائمة تنقل النفط عبر بواخر إلى الأماكن التي يُصدّر إليها النفط"، وتابع: "تخزين النفط في سلطنة عمان من شأنها تعزيز منافذ التصدير للعراق، وحمايته من أي أزمة في المستقبل".
تابعنا عبر
حصري
يخطو العراق نحو شراكة استراتيجية مع سلطنة عمان، واضعا النفط في قلب الاتفاقيات التي وقعت بين البلدين.. بين الحاجة الملحة لزيادة الإيرادات، وبين الموقع الجغرافي الاستثنائي الذي تتمتع به مسقط كبوابة للأسواق العالمية، تبرز هذه الاتفاقيات كخطوة تحمل أبعادا اقتصادية وسياسية، قد تعيد رسم خريطة التعاون النفطي في الخليج.
وتوجه رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الأربعاء الماضي، إلى سلطنة عمان بدعوة رسمية من جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد.
وفي تصريح صحفي أدلى به في مطار بغداد الدولي، أكد السوداني قبيل مغادرته، أن "الزيارة ستشهد البحث في العلاقات الثنائية والتطورات التي تشهدها المنطقة، والهدف الأساسي هو توسعة العلاقات الثنائية ورفع مستوى الشراكة بين البلدين، وتعزيز هذه الروابط بما يصب في مصلحة الشعبين العراقي والعماني".

أكثر من 26 اتفاقية مع سلطنة عُمان

ويقول الصحفي المختص بالشأن الاقتصادي، ماجد خالد في حديث لوكالة "سبوتنيك": "وقع العراق وسلطنة عمان أكثر من 26 اتفاقية ومذكرة تفاهم شملت مجالات التعاون الاستراتيجي والتبادل التجاري، إلا أن الأبرز بينها كان الاتفاق النفطي مع شركتين عالميتين متخصصتين في تصدير وتخزين النفط".
وأضاف: "هذه الخطوة تأتي في إطار مساعي الحكومة العراقية، برئاسة محمد شياع السوداني، لزيادة القدرة الإنتاجية وتوسيع قنوات تصدير النفط، حيث ستتيح الاتفاقيات الجديدة إمكانية تخزين ما يصل إلى 10 ملايين برميل عبر منشآت معتمدة في سلطنة عمان، التي تتمتع بموقع جغرافي استراتيجي يفتح آفاقا أوسع للوصول إلى الأسواق العالمية".
ووفقا للصحفي العراقي، فإن المباحثات بين الجانبين أكدت "أهمية تعزيز التبادل التجاري وتنويع مجالات التعاون الاقتصادي، بما يرسخ الشراكة بين بغداد ومسقط ويدعم المصالح المشتركة للبلدين".
وتعد هذه الاتفاقيات محطة مهمة ضمن زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى سلطنة عمان، والتي وصفت بأنها خطوة ناجحة في اتجاه بناء علاقات اقتصادية أكثر متانة واستدامة، وفقا لرؤية اقتصادية.
ناقلة نفط - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2025
تخوفا من تهريب النفط الإيراني... البحرية العراقية تفتش الناقلات في المياه الإقليمية
4 سبتمبر, 11:11 GMT

مساع لزيادة صادراته النفطية عبر اتفاقيات استراتيجية

في المقابل، يقول الباحث في الشأن السياسي، عباس الجبوري، لـ "سبوتنيك": "يتجه العراق نحو تعزيز تعاونه الاقتصادي مع سلطنة عمان من خلال اتفاقيات جديدة في مجال تصدير النفط، في ظل الحاجة المتزايدة إلى موارد مالية تدعم الموازنة العامة ومشاريع الإعمار، لاسيما مع النمو السكاني المتسارع في البلاد".
ويشير الجبوري، إلى أن "العراق يعد مؤهلا أكثر من باقي دول الخليج لقيادة مرحلة توسع نفطي جديدة خلال السنوات المقبلة"، مستفيدا من "قدراته الإنتاجية الكبيرة والبنية التحتية المتنامية".
ويضيف: "الشراكة مع الشركات العُمانية تحمل أهمية خاصة، نظرا لما تتمتع به سلطنة عمان من بيئة استثمارية آمنة واستقرار سياسي واقتصادي، فضلا عن خبرتها في إدارة وتصدير النفط عبر شركات عالمية معتمدة ومرتبطة بالأسواق الدولية".
حقل نفط العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2025
"خط كركوك–بانياس"... شريان نفطي قد يعيد رسم خريطة الطاقة بين العراق وسوريا
11 أغسطس, 13:31 GMT
ويرى الجبوري أن هذه الاتفاقيات "لا تقتصر على الجانب الاقتصادي فحسب، بل تحمل بعدا سياسيا واستراتيجيا مهما، إذ تفتح أمام العراق أبوابا جديدة للتعاون الإقليمي وتعزيز مكانته كمصدر رئيسي للطاقة في المنطقة".

وبحسب التقديرات الحكومية وغير الحكومية، فإن النفط في العراق يشكل أكثر من 90% من إجمالي الصادرات، كما يعد مصدرا مهما في تمويل الموازنة المالية العامة ومشاريع التنمية داخل البلاد، الأمر الذي يجعل من اقتصاده متأرجحاً كونه مترابط مع أسعار النفط العالمي.

وفي السابق، وضعت بيانات منظمة "أوبك"، العراق خامسا بإنتاجه 4.27 ملايين برميل يوميا، وهو ثاني أكبر منتج ضمن المنظمة بعد السعودية، وباحتياطات مؤكدة تبلغ 145 مليار برميل.
عامل نفط في العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2025
العراق يرفع قدرة تكرير النفط في سبيل تغطية احتياجات الاستهلاك المحلي
24 أغسطس, 13:04 GMT
اتفاقيات طويلة الآمد
إلى ذلك، يرى الصحفي العماني عبدالله خلفان، أن "الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس وزراء العراق، إلى السلطنة شهدت توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية بين شركتي "أوتكو" و"OQ Trading " من جانب عُمان، وشركة تسويق النفط العراقية "سومو" من الجانب العراقي".
ويضيف خلفان، خلال حديثه لـ "سبوتنيك": "تهدف الاتفاقية الأولى إلى إنشاء منشأة متكاملة لتخزين النفط العراقي الخام في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم (رأس مركز)، بسعة أولية تبلغ 10 ملايين برميل قابلة للزيادة، تشمل مرافق للتخزين والتحميل والتفريغ".
أما الاتفاقية الثانية، بحسب خلفان، تنص على "التعاون في تسويق النفط العراقي عالميا، عبر الاستفادة من القدرات الإدارية والتجارية لدى الجانبين، مما يزيد من القيمة التجارية للنفط العراقي في الأسواق العالمية".
منشآت تابعة لكونسورتيوم قزوين لنقل النفط في إقليم كراسنودار الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2025
شراكة استراتيجية... تخزين النفط العراقي في سلطنة عمان
6 سبتمبر, 14:41 GMT
ويعتبر موقع منشأة التخزين خارج مضيق هرمز شريانا استراتيجيا، ما يوفر بدائل تصديرية آمنة ومستدامة، بعيدا عن التحديات الملاحية التقليدية.
بينما ذهب مراقبون، للحديث عن أن "هذه المبادرة تعبر عن مرحلة جديدة في الشراكة العمانية العراقية، تؤكد تطلع البلدين لتعزيز الأمن الطاقوي، ودعم النمو الاقتصادي، وفتح آفاق جديدة للتعاون في قطاع استراتيجي من صميم رؤى رؤية عُمان 2040 ورؤية العراق 2028 ".
رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يعلن عن المبادرة الإقليمية لحماية نهري دجلة والفرات - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2025
العراق.. السوداني يوجه بتشكيل لجنة تحقيق عليا بشأن شبهات تهريب النفط
6 سبتمبر, 18:23 GMT

تعزيز منافذ التصدير

‏بدوره، قال المحلل الاقتصادي أحمد عبد ربه في حديث لـ"سبوتنيك": "توقيع الشراكة الاستراتيجية مع سلطنة عمان هي خطوة في الاتجاه الصحيح، ففي السابق لم يكن هناك اتفاقيات تخزين للنفط داخل العراق، باستثناء الخط عبر منفذ جيهان التركي"، مضيفا: " كان من الممكن أن يستغل لتصدير النفط العراقي".
‏وأشار عبد ربه إلى أن "90% من النفط أو أكثر من هذه النسبة يمر عبر الخليج العربي وهنالك منصات عائمة تنقل النفط عبر بواخر إلى الأماكن التي يُصدّر إليها النفط"، وتابع: "تخزين النفط في سلطنة عمان من شأنها تعزيز منافذ التصدير للعراق، وحمايته من أي أزمة في المستقبل".
