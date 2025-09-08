https://sarabic.ae/20250908/العراق-يفتح-بوابة-النفط-عبر-سلطنة-عمان-اتفاقيات-تعيد-رسم-خريطة-الخليج-1104631431.html

العراق يفتح بوابة النفط عبر سلطنة عمان... اتفاقيات تعيد رسم خريطة الخليج

العراق يفتح بوابة النفط عبر سلطنة عمان... اتفاقيات تعيد رسم خريطة الخليج

سبوتنيك عربي

يخطو العراق نحو شراكة استراتيجية مع سلطنة عمان، واضعا النفط في قلب الاتفاقيات التي وقعت بين البلدين.. بين الحاجة الملحة لزيادة الإيرادات، وبين الموقع الجغرافي... 08.09.2025, سبوتنيك عربي

وتوجه رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الأربعاء الماضي، إلى سلطنة عمان بدعوة رسمية من جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد.أكثر من 26 اتفاقية مع سلطنة عُمان ويقول الصحفي المختص بالشأن الاقتصادي، ماجد خالد في حديث لوكالة "سبوتنيك": "وقع العراق وسلطنة عمان أكثر من 26 اتفاقية ومذكرة تفاهم شملت مجالات التعاون الاستراتيجي والتبادل التجاري، إلا أن الأبرز بينها كان الاتفاق النفطي مع شركتين عالميتين متخصصتين في تصدير وتخزين النفط".ووفقا للصحفي العراقي، فإن المباحثات بين الجانبين أكدت "أهمية تعزيز التبادل التجاري وتنويع مجالات التعاون الاقتصادي، بما يرسخ الشراكة بين بغداد ومسقط ويدعم المصالح المشتركة للبلدين".وتعد هذه الاتفاقيات محطة مهمة ضمن زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى سلطنة عمان، والتي وصفت بأنها خطوة ناجحة في اتجاه بناء علاقات اقتصادية أكثر متانة واستدامة، وفقا لرؤية اقتصادية. مساع لزيادة صادراته النفطية عبر اتفاقيات استراتيجيةفي المقابل، يقول الباحث في الشأن السياسي، عباس الجبوري، لـ "سبوتنيك": "يتجه العراق نحو تعزيز تعاونه الاقتصادي مع سلطنة عمان من خلال اتفاقيات جديدة في مجال تصدير النفط، في ظل الحاجة المتزايدة إلى موارد مالية تدعم الموازنة العامة ومشاريع الإعمار، لاسيما مع النمو السكاني المتسارع في البلاد".ويضيف: "الشراكة مع الشركات العُمانية تحمل أهمية خاصة، نظرا لما تتمتع به سلطنة عمان من بيئة استثمارية آمنة واستقرار سياسي واقتصادي، فضلا عن خبرتها في إدارة وتصدير النفط عبر شركات عالمية معتمدة ومرتبطة بالأسواق الدولية".ويرى الجبوري أن هذه الاتفاقيات "لا تقتصر على الجانب الاقتصادي فحسب، بل تحمل بعدا سياسيا واستراتيجيا مهما، إذ تفتح أمام العراق أبوابا جديدة للتعاون الإقليمي وتعزيز مكانته كمصدر رئيسي للطاقة في المنطقة". وفي السابق، وضعت بيانات منظمة "أوبك"، العراق خامسا بإنتاجه 4.27 ملايين برميل يوميا، وهو ثاني أكبر منتج ضمن المنظمة بعد السعودية، وباحتياطات مؤكدة تبلغ 145 مليار برميل.اتفاقيات طويلة الآمدإلى ذلك، يرى الصحفي العماني عبدالله خلفان، أن "الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس وزراء العراق، إلى السلطنة شهدت توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية بين شركتي "أوتكو" و"OQ Trading " من جانب عُمان، وشركة تسويق النفط العراقية "سومو" من الجانب العراقي".أما الاتفاقية الثانية، بحسب خلفان، تنص على "التعاون في تسويق النفط العراقي عالميا، عبر الاستفادة من القدرات الإدارية والتجارية لدى الجانبين، مما يزيد من القيمة التجارية للنفط العراقي في الأسواق العالمية".بينما ذهب مراقبون، للحديث عن أن "هذه المبادرة تعبر عن مرحلة جديدة في الشراكة العمانية العراقية، تؤكد تطلع البلدين لتعزيز الأمن الطاقوي، ودعم النمو الاقتصادي، وفتح آفاق جديدة للتعاون في قطاع استراتيجي من صميم رؤى رؤية عُمان 2040 ورؤية العراق 2028 ".تعزيز منافذ التصدير‏بدوره، قال المحلل الاقتصادي أحمد عبد ربه في حديث لـ"سبوتنيك": "توقيع الشراكة الاستراتيجية مع سلطنة عمان هي خطوة في الاتجاه الصحيح، ففي السابق لم يكن هناك اتفاقيات تخزين للنفط داخل العراق، باستثناء الخط عبر منفذ جيهان التركي"، مضيفا: " كان من الممكن أن يستغل لتصدير النفط العراقي". ‏وأشار عبد ربه إلى أن "90% من النفط أو أكثر من هذه النسبة يمر عبر الخليج العربي وهنالك منصات عائمة تنقل النفط عبر بواخر إلى الأماكن التي يُصدّر إليها النفط"، وتابع: "تخزين النفط في سلطنة عمان من شأنها تعزيز منافذ التصدير للعراق، وحمايته من أي أزمة في المستقبل".

