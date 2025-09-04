عربي
تخوفا من تهريب النفط الإيراني... البحرية العراقية تفتش الناقلات في المياه الإقليمية
سبوتنيك عربي
أعلنت قيادة القوات البحرية العراقية، اليوم الخميس، استمرار تنفيذ مهمة تفتيش وحماية الناقلات النفطية والتجارية في المياه الإقليمية العراقية. 04.09.2025, سبوتنيك عربي
العراق
إيران
العالم العربي
الأخبار
سوق النفط
ونقل الموقع الإلكتروني "السومرية نيوز"، ظهر اليوم الخميس، عن قيادة القوات البحرية العراقية، أن تلك المهام تأتي تنفيذا لتوجيهات المراجع وقائد القوة البحرية الفريق البحري الركن مازن عبد الواحد كبيان.وأضافت القيادة البحرية أن التوجيهات تأتي بمتابعة قائد قاعدة أم قصر البحرية، وبإشراف أمر اللواء البحري الثاني، وذلك بهدف تأمين الحماية للمياه الإقليمية العراقية والمنصات النفطية.وأكدت القيادة البحرية العراقية أن "مهمة التفتيش تتم في منطقة انتظار الناقلات قبل إرسائها على ميناء البصرة النفطي، حيث يكون تأمين دخول الأشخاص العاملين في الناقلات النفطية وتفتيشهم بأوراقهم الرسمية والموافقات ضمن سياق معين وتفتيش الناقلات بكافة مفاصلها القادمة من البلدان الأخرى، لحماية وتأمين المنصات النفطية ومياهنا الإقليمية العراقية من أي أعمال إرهابية".وتأتي أهمية التفتيش والتحقق من صحة الأوراق الرسمية في المياه الإقليمية العراقية، في الوقت الذي تتزايد الشبهات حول استخدام تلك المياه والأوراق العراقية الرسمية لتهريب النفط الإيراني.كما تأتي عمليات التفتيش لمنع تهريب النفط الأسود من العراق، خاصة بعدما فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على اثنين من رجال الأعمال العراقيين المتهمين بخلط النفط الإيراني بالعراقي وتهريبه.أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الثلاثاء الماضي، فرض عقوبات على شبكة من السفن وشركات الشحن بقيادة رجل أعمال يحمل الجنسيتين العراقية وجنسية سانت كيتس ونيفيس، بتهمة تهريب النفط الإيراني تحت غطاء تصديره كنفط عراقي.
© AP Photo / Koji Sasahara
أعلنت قيادة القوات البحرية العراقية، اليوم الخميس، استمرار تنفيذ مهمة تفتيش وحماية الناقلات النفطية والتجارية في المياه الإقليمية العراقية.
ونقل الموقع الإلكتروني "السومرية نيوز"، ظهر اليوم الخميس، عن قيادة القوات البحرية العراقية، أن تلك المهام تأتي تنفيذا لتوجيهات المراجع وقائد القوة البحرية الفريق البحري الركن مازن عبد الواحد كبيان.
وأضافت القيادة البحرية أن التوجيهات تأتي بمتابعة قائد قاعدة أم قصر البحرية، وبإشراف أمر اللواء البحري الثاني، وذلك بهدف تأمين الحماية للمياه الإقليمية العراقية والمنصات النفطية.
وأكدت القيادة البحرية العراقية أن "مهمة التفتيش تتم في منطقة انتظار الناقلات قبل إرسائها على ميناء البصرة النفطي، حيث يكون تأمين دخول الأشخاص العاملين في الناقلات النفطية وتفتيشهم بأوراقهم الرسمية والموافقات ضمن سياق معين وتفتيش الناقلات بكافة مفاصلها القادمة من البلدان الأخرى، لحماية وتأمين المنصات النفطية ومياهنا الإقليمية العراقية من أي أعمال إرهابية".
وتأتي أهمية التفتيش والتحقق من صحة الأوراق الرسمية في المياه الإقليمية العراقية، في الوقت الذي تتزايد الشبهات حول استخدام تلك المياه والأوراق العراقية الرسمية لتهريب النفط الإيراني.
كما تأتي عمليات التفتيش لمنع تهريب النفط الأسود من العراق، خاصة بعدما فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على اثنين من رجال الأعمال العراقيين المتهمين بخلط النفط الإيراني بالعراقي وتهريبه.
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الثلاثاء الماضي، فرض عقوبات على شبكة من السفن وشركات الشحن بقيادة رجل أعمال يحمل الجنسيتين العراقية وجنسية سانت كيتس ونيفيس، بتهمة تهريب النفط الإيراني تحت غطاء تصديره كنفط عراقي.
