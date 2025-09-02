https://sarabic.ae/20250902/أمريكا-تفرض-عقوبات-على-شبكة-سفن-وشركات-شحن-مرتبطة-بإيران-1104431212.html
أمريكا تفرض عقوبات على شبكة سفن وشركات شحن مرتبطة بإيران
أمريكا تفرض عقوبات على شبكة سفن وشركات شحن مرتبطة بإيران
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات على شبكة من السفن وشركات الشحن بقيادة رجل أعمال يحمل الجنسيتين العراقية وجنسية سانت كيتس ونيفيس،
أمريكا تفرض عقوبات على شبكة سفن وشركات شحن مرتبطة بإيران
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات على شبكة من السفن وشركات الشحن بقيادة رجل أعمال يحمل الجنسيتين العراقية وجنسية سانت كيتس ونيفيس، بتهمة تهريب النفط الإيراني تحت غطاء تصديره كنفط عراقي.
وقال وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، في بيان رسمي نشر على موقع الوزارة: "من خلال استهداف تدفقات عائدات النفط الإيراني، نسعى لتقويض قدرة النظام الإيراني على تنفيذ هجمات ضد الولايات المتحدة وحلفائها".
وأكد التزام الوزارة بمنع إدراج النفط الإيراني
ضمن الإمدادات العالمية، مضيفا: "سنواصل جهودنا لإحباط محاولات طهران المستمرة للتهرب من العقوبات الأمريكية".
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت، مطلع الشهر الماضي، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على 18 كيانا وفردا، لدورهم في التهرب والتحايل على العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان: "يحدد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية اليوم 18 كيانا وفردا يلعبون أدوارا محورية في جهود النظام الإيراني لتوليد الإيرادات والالتفاف على العقوبات الأمريكية".
واتهمت واشنطن طهران
بإنشاء مخططات مصرفية متطورة وأنظمة مراسلة دفع بديلة مصممة خصيصا لتجاوز العقوبات وحماية قدرتها على تحصيل عائدات التصدير، وفقا للبيان.
وأضاف البيان: "تمكن هذه الأنظمة أيضا النظام من مواصلة تمويل وكلائه وقمع الشعب الإيراني".
وذكر أن شركات التكنولوجيا المدرجة بقائمة العقوبات دعمت الحكومة الإيرانية بتقنيات مراقبة متقدمة استخدمتها السلطات لتقييد الوصول إلى الإنترنت واستهداف النساء.
ويحظر نظام العقوبات على المواطنين الأمريكيين التعامل مع الكيانات والأفراد المدرجين في تلك اللوائح، وتسمح العقوبات أيضا للحكومة الأمريكية بتجميد جميع الأصول المستهدفة الخاضعة لسيطرة الولايات المتحدة
