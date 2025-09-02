أمريكا تفرض عقوبات على شبكة سفن وشركات شحن مرتبطة بإيران

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
09:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
نظرية الاوتار ولغز الطاقة المظلمة وجدول مضفر يقلب تاريخ التطور البشري رأسا على عقب وحكاية الروبوت الحامل
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
وزير الري الإثيوبي يعلن اكتمال تعبئة سد النهضة ويدعو للتعاون مع دول المصب
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العراق... خطط توليد الكهرباء من البواخر تواجه انتقادات لاذعة
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
خبير: "يوم المعرفة" في روسيا هو اعتراف بأن التعليم هو المدماك الأول لبناء الشخصية والأوطان
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: القرار الذي اتخذه الرئيس الإندونيسي مناسبا لإرضاء الشارع وكبح الفاسدين
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: التوجه الإفريقي نحو روسيا هو من أجل مواجهة التحديات الأمنية
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
فيلم "سيفن دوجز": إنجاز سعودي يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
08:43 GMT
17 د
نبض افريقيا
وزير الري الإثيوبي يعلن اكتمال تعبئة سد النهضة ويدعو للتعاون مع دول المصب
09:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
10:33 GMT
22 د
من الملعب
مانشستر سيتي يسقط أمام برايتون وريال مدريد في الصدارة قبل التوقف الدولي
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
العالم العربي يتبني ممارسات أكثر استدامة في مجال إعادة التدوير
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
12:30 GMT
16 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:46 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
16:29 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: مكافحة تهريب المخدرات في فنزويلا ليست سوى ذريعة للعدوان على هذا البلد
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد تحذيرات أنقرة و دمشق لإسرائيل من التدخل في الشأن السوري
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
إنشاء بنك التنمية التابع لمنظمة شنغهاي وتحقيق السيادة المالية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250902/أمريكا-تفرض-عقوبات-على-شبكة-سفن-وشركات-شحن-مرتبطة-بإيران-1104431212.html
أمريكا تفرض عقوبات على شبكة سفن وشركات شحن مرتبطة بإيران
أمريكا تفرض عقوبات على شبكة سفن وشركات شحن مرتبطة بإيران
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات على شبكة من السفن وشركات الشحن بقيادة رجل أعمال يحمل الجنسيتين العراقية وجنسية سانت كيتس ونيفيس،... 02.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-02T16:17+0000
2025-09-02T16:17+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار إيران
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/0e/1094810876_0:0:1472:829_1920x0_80_0_0_2a693272626ea693dffa8a2732ea4c0c.jpg
وقال وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، في بيان رسمي نشر على موقع الوزارة: "من خلال استهداف تدفقات عائدات النفط الإيراني، نسعى لتقويض قدرة النظام الإيراني على تنفيذ هجمات ضد الولايات المتحدة وحلفائها". وأكد التزام الوزارة بمنع إدراج النفط الإيراني ضمن الإمدادات العالمية، مضيفا: "سنواصل جهودنا لإحباط محاولات طهران المستمرة للتهرب من العقوبات الأمريكية". وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت، مطلع الشهر الماضي، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على 18 كيانا وفردا، لدورهم في التهرب والتحايل على العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.واتهمت واشنطن طهران بإنشاء مخططات مصرفية متطورة وأنظمة مراسلة دفع بديلة مصممة خصيصا لتجاوز العقوبات وحماية قدرتها على تحصيل عائدات التصدير، وفقا للبيان. وذكر أن شركات التكنولوجيا المدرجة بقائمة العقوبات دعمت الحكومة الإيرانية بتقنيات مراقبة متقدمة استخدمتها السلطات لتقييد الوصول إلى الإنترنت واستهداف النساء. ويحظر نظام العقوبات على المواطنين الأمريكيين التعامل مع الكيانات والأفراد المدرجين في تلك اللوائح، وتسمح العقوبات أيضا للحكومة الأمريكية بتجميد جميع الأصول المستهدفة الخاضعة لسيطرة الولايات المتحدة.
https://sarabic.ae/20250709/وزارة-الخزانة-الأمريكية-تعلن-فرض-عقوبات-جديدة-على-إيران-1102528651.html
https://sarabic.ae/20250703/وزارة-الخزانة-الأمريكية-تفرض-عقوبات-جديدة-تستهدف-إيران-وحزب-الله-1102322571.html
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/0e/1094810876_63:0:1371:981_1920x0_80_0_0_8d1fbb7a9d88571a082249b9afd25d49.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إيران, أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إيران, أخبار العالم الآن

أمريكا تفرض عقوبات على شبكة سفن وشركات شحن مرتبطة بإيران

16:17 GMT 02.09.2025
© AP Photo / Patrick Semanskyوزارة الخزانة الأمريكية
وزارة الخزانة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2025
© AP Photo / Patrick Semansky
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات على شبكة من السفن وشركات الشحن بقيادة رجل أعمال يحمل الجنسيتين العراقية وجنسية سانت كيتس ونيفيس، بتهمة تهريب النفط الإيراني تحت غطاء تصديره كنفط عراقي.
وقال وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، في بيان رسمي نشر على موقع الوزارة: "من خلال استهداف تدفقات عائدات النفط الإيراني، نسعى لتقويض قدرة النظام الإيراني على تنفيذ هجمات ضد الولايات المتحدة وحلفائها".
وأكد التزام الوزارة بمنع إدراج النفط الإيراني ضمن الإمدادات العالمية، مضيفا: "سنواصل جهودنا لإحباط محاولات طهران المستمرة للتهرب من العقوبات الأمريكية".
وزارة الخزانة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2025
وزارة الخزانة الأمريكية تعلن فرض عقوبات جديدة على إيران
9 يوليو, 14:44 GMT
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت، مطلع الشهر الماضي، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على 18 كيانا وفردا، لدورهم في التهرب والتحايل على العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان: "يحدد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية اليوم 18 كيانا وفردا يلعبون أدوارا محورية في جهود النظام الإيراني لتوليد الإيرادات والالتفاف على العقوبات الأمريكية".
وزارة الخزانة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2025
وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة تستهدف إيران و"حزب الله"
3 يوليو, 15:50 GMT
واتهمت واشنطن طهران بإنشاء مخططات مصرفية متطورة وأنظمة مراسلة دفع بديلة مصممة خصيصا لتجاوز العقوبات وحماية قدرتها على تحصيل عائدات التصدير، وفقا للبيان.
وأضاف البيان: "تمكن هذه الأنظمة أيضا النظام من مواصلة تمويل وكلائه وقمع الشعب الإيراني".
وذكر أن شركات التكنولوجيا المدرجة بقائمة العقوبات دعمت الحكومة الإيرانية بتقنيات مراقبة متقدمة استخدمتها السلطات لتقييد الوصول إلى الإنترنت واستهداف النساء.
ويحظر نظام العقوبات على المواطنين الأمريكيين التعامل مع الكيانات والأفراد المدرجين في تلك اللوائح، وتسمح العقوبات أيضا للحكومة الأمريكية بتجميد جميع الأصول المستهدفة الخاضعة لسيطرة الولايات المتحدة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала