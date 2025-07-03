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https://sarabic.ae/20250703/وزارة-الخزانة-الأمريكية-تفرض-عقوبات-جديدة-تستهدف-إيران-وحزب-الله-1102322571.html
وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة تستهدف إيران و"حزب الله"
وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة تستهدف إيران و"حزب الله"
سبوتنيك عربي
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس، فرض عقوبات على شبكة أعمال قالت إنها تجري عمليات تهريب النفط الإيراني كنفط عراقي، بالإضافة إلى عقوبات أخرى... 03.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-03T15:50+0000
2025-07-03T15:50+0000
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ويدير رجل الأعمال العراقي المدعو سليم أحمد سعيد شبكة شركات كانت تشتري وتنقل نفطا إيرانيا، بقيمة مليارات الدولارات، إما كنفط عراقي أو ممزوجًا به، منذ عام 2020 على الأقلِّ، وفقًا لبيان أصدرته وزارة الخزانة الأمريكية.وأوضح وزير الخزانة سكوت بيسينت: "ستواصل وزارة الخزانة استهداف مصادر إيرادات طهران وتكثيف الضغط الاقتصادي لتعطيل وصول النظام إلى الموارد المالية التي تغذي أنشطته المزعزعة للاستقرار"، على حد قول الوزير.وفرضت وزارة الخزانة أيضًا عقوبات على عدة سفن متهمة بالتورط في تسليم النفط الإيراني بشكل سري، مما يزيد الضغط على ما يسمى بـ"الأسطول الظل" الإيراني.وأصدرت الوزارة أيضا عقوبات ضد عدة مسؤولين كبار وكيان واحد مرتبط بمؤسسة "القرض الحسن" المالية التي يسيطر عليها "حزب الله". وأضافت الوزارة أن هؤلاء المسؤولين نفذوا معاملات بملايين الدولارات استفاد منها "حزب الله" في النهاية. وتخضع إيران، بسبب تطوير برنامجها النووي، للعقوبات الأمريكية، والتي من بين أمور أخرى، تفرض حظرا على كل من الحسابات الحكومية وحسابات المسؤولين والكيانات القانونية. وانسحبت الولايات المتحدة الأمريكية، بشكل أحادي من الاتفاق، في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق. وأخيرا بدأت مفاوضات ثنائية بين الدولتين في مسقط وروما، في الوقت الذي تؤكد فيه طهران أنها لن تتخلى عن حقها في تخصيب اليورانيوم ولن تتخلى عن حقها في استخدام الطاقة النووية السلمية. وتصر الولايات المتحدة الأمريكية على التفاوض مع إيران للتخلي عن برنامجها النووي، بينما تؤكد طهران أنها لن تتخلى عن حقها في تخصيب اليورانيوم وامتلاك الطاقة النووية للأغراض السلمية، نافية أي نية لديها لامتلاك الأسلحة النووية.
https://sarabic.ae/20250608/إيران-العقوبات-الأمريكية-الجديدة-غير-قانونية-وتنتهك-القانون-الدولي-1101435141.html
https://sarabic.ae/20241121/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-يعلن-فرض-عقوبات-اقتصادية-متعلقة-بتمويل-حزب-الله-اللبناني-1095024857.html
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار إيران, أخبار حزب الله, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار إيران, أخبار حزب الله, الولايات المتحدة الأمريكية

وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة تستهدف إيران و"حزب الله"

15:50 GMT 03.07.2025
© AP Photo / Patrick Semanskyوزارة الخزانة الأمريكية
وزارة الخزانة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2025
© AP Photo / Patrick Semansky
تابعنا عبر
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس، فرض عقوبات على شبكة أعمال قالت إنها تجري عمليات تهريب النفط الإيراني كنفط عراقي، بالإضافة إلى عقوبات أخرى تستهدف مؤسسة مالية يسيطر عليها "حزب الله"، حسب زعمها.
ويدير رجل الأعمال العراقي المدعو سليم أحمد سعيد شبكة شركات كانت تشتري وتنقل نفطا إيرانيا، بقيمة مليارات الدولارات، إما كنفط عراقي أو ممزوجًا به، منذ عام 2020 على الأقلِّ، وفقًا لبيان أصدرته وزارة الخزانة الأمريكية.
وأوضح وزير الخزانة سكوت بيسينت: "ستواصل وزارة الخزانة استهداف مصادر إيرادات طهران وتكثيف الضغط الاقتصادي لتعطيل وصول النظام إلى الموارد المالية التي تغذي أنشطته المزعزعة للاستقرار"، على حد قول الوزير.
وفرضت وزارة الخزانة أيضًا عقوبات على عدة سفن متهمة بالتورط في تسليم النفط الإيراني بشكل سري، مما يزيد الضغط على ما يسمى بـ"الأسطول الظل" الإيراني.
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2025
إيران: العقوبات الأمريكية الجديدة غير قانونية وتنتهك القانون الدولي
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وأصدرت الوزارة أيضا عقوبات ضد عدة مسؤولين كبار وكيان واحد مرتبط بمؤسسة "القرض الحسن" المالية التي يسيطر عليها "حزب الله".
وأضافت الوزارة أن هؤلاء المسؤولين نفذوا معاملات بملايين الدولارات استفاد منها "حزب الله" في النهاية.
وتخضع إيران، بسبب تطوير برنامجها النووي، للعقوبات الأمريكية، والتي من بين أمور أخرى، تفرض حظرا على كل من الحسابات الحكومية وحسابات المسؤولين والكيانات القانونية.
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وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن فرض عقوبات اقتصادية متعلقة بتمويل "حزب الله" اللبناني
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وانسحبت الولايات المتحدة الأمريكية، بشكل أحادي من الاتفاق، في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.
وأخيرا بدأت مفاوضات ثنائية بين الدولتين في مسقط وروما، في الوقت الذي تؤكد فيه طهران أنها لن تتخلى عن حقها في تخصيب اليورانيوم ولن تتخلى عن حقها في استخدام الطاقة النووية السلمية.
وتصر الولايات المتحدة الأمريكية على التفاوض مع إيران للتخلي عن برنامجها النووي، بينما تؤكد طهران أنها لن تتخلى عن حقها في تخصيب اليورانيوم وامتلاك الطاقة النووية للأغراض السلمية، نافية أي نية لديها لامتلاك الأسلحة النووية.
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