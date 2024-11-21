https://sarabic.ae/20241121/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-يعلن-فرض-عقوبات-اقتصادية-متعلقة-بتمويل-حزب-الله-اللبناني-1095024857.html
وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن فرض عقوبات اقتصادية متعلقة بتمويل "حزب الله" اللبناني
وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن فرض عقوبات اقتصادية متعلقة بتمويل "حزب الله" اللبناني
سبوتنيك عربي
صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الخميس، بأن بلاده "ستستهدف كل من يدعم الإرهاب على أي جبهة وبأي شكل من الأشكال"، بحسب قوله. 21.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-21T06:00+0000
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ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، عن كاتس، قوله إن "إسرائيل فرضت عقوبات اقتصادية على 24 كيانا مرتبطا بحزب الله اللبناني، لتصنيفه منظمة إرهابية".وأوضحت الإذاعة، نقلا عن وزير الدفاع الإسرائيلي، أن "فرض تلك العقوبات تأتي كجزء من حملة اقتصادية واسعة النطاق لتدمير مصادر تمويل حزب الله اللبناني"، مشددا على أن "الأيادي الإسرائيلية ستمتد إلى كل من يدعم الإرهاب على أي جبهة وبأي شكل من الأشكال".وتستمر الغارات الإسرائيلية على مناطق لبنانية مختلفة أبرزها العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية، بموازاة استهداف مناطق أثرية أخرى في مدينتي بعلبك وصور.وعلّق المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في وقت سابق، ردًا على سؤال حول مخاوف الكرملين من تصعيد الصراع بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني، قائلاً: "بالطبع، الوضع يتدهور كل يوم، ويتدهور بسرعة والتوتر يتزايد، وعدم القدرة على التنبؤ آخذة في الازدياد، وهذا أمر يثير قلقنا".
https://sarabic.ae/20241120/تل-أبيب-تعلن-مقتل-باحث-إسرائيلي-في-علوم-الآثار-باستهداف-مبنى-جنوبي-لبنان-1095022433.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله
وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن فرض عقوبات اقتصادية متعلقة بتمويل "حزب الله" اللبناني
06:00 GMT 21.11.2024 (تم التحديث: 06:01 GMT 21.11.2024)
صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الخميس، بأن بلاده "ستستهدف كل من يدعم الإرهاب على أي جبهة وبأي شكل من الأشكال"، بحسب قوله.
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، عن كاتس، قوله إن "إسرائيل فرضت عقوبات اقتصادية على 24 كيانا مرتبطا بحزب الله اللبناني، لتصنيفه منظمة إرهابية".
وأوضحت الإذاعة، نقلا عن وزير الدفاع الإسرائيلي، أن "فرض تلك العقوبات تأتي كجزء من حملة اقتصادية واسعة النطاق لتدمير مصادر تمويل حزب الله اللبناني"، مشددا على أن "الأيادي الإسرائيلية ستمتد إلى كل من يدعم الإرهاب على أي جبهة وبأي شكل من الأشكال".
وتستمر الغارات الإسرائيلية على مناطق لبنانية مختلفة أبرزها العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية، بموازاة استهداف مناطق أثرية أخرى في مدينتي بعلبك وصور.
وتسببت الغارات وعمليات القصف الإسرائيلية على مختلف المناطق اللبنانية، منذ إعلان "حزب الله" اللبناني، قبل أكثر من 13 شهرا، فتح "جبهة لمساندة غزة"، بمقتل 3481 شخصا، وإصابة 14786 آخرين، بحسب أحدث إحصاء صادر عن وزارة الصحة العامة اللبنانية.
وعلّق المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في وقت سابق، ردًا على سؤال حول مخاوف الكرملين من تصعيد الصراع بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني
، قائلاً: "بالطبع، الوضع يتدهور كل يوم، ويتدهور بسرعة والتوتر يتزايد، وعدم القدرة على التنبؤ آخذة في الازدياد، وهذا أمر يثير قلقنا".