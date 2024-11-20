تل أبيب تعلن مقتل باحث إسرائيلي في "علوم الآثار" باستهداف مبنى جنوبي لبنان

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: اغتيال محمد عفيف أفقد رمزا من رموز الكلمة المقاومة التي لطالما أدارت الحروب الإعلامية
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
جولة الحسم في دوري الأمم الأوروبية ومبابي خارج تشكيلة فرنسا
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تشهد إسرائيل تحولات جذرية بعد مظاهرات الحريديم
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
11:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
12:03 GMT
57 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: هناك تفاؤل حذر حول وقف إطلاق النار في لبنان
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل ينجح المبعوث الأمريكي هذه المرة في الخروج باتفاق حول وقف إطلاق النار في لبنان
18:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
اكتشاف نظائر جديدة تمامًا للعناصر الأرضية النادرة الثقيلة
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
32 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:16 GMT
7 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:22 GMT
7 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
09:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
10:03 GMT
57 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
مستشارة إعلامية تدعو لفصل صناع المحتوى عن الإعلاميين وتدعو لدعم أطفال فلسطين
11:36 GMT
24 د
من الملعب
جولة الحسم في دوري الأمم الأوروبية ومبابي خارج تشكيلة فرنسا
12:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
هل ينجح المبعوث الأمريكي هذه المرة في الخروج باتفاق حول وقف إطلاق النار في لبنان
12:30 GMT
29 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: بايدن يريد عرقلة ترامب عن أي اتفاق بشأن أوكرانيا
17:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
حراك سياسي في ليبيا مع أول انتخابات بلدية في البلاد ومحاولات للمصالحة الوطنية
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
34 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241120/تل-أبيب-تعلن-مقتل-باحث-إسرائيلي-في-علوم-الآثار-باستهداف-مبنى-جنوبي-لبنان-1095022433.html
تل أبيب تعلن مقتل باحث إسرائيلي في "علوم الآثار" باستهداف مبنى جنوبي لبنان
تل أبيب تعلن مقتل باحث إسرائيلي في "علوم الآثار" باستهداف مبنى جنوبي لبنان
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الأربعاء، مقتل باحث إسرائيلي متخصص في "علوم الآثار" في استهداف مبنى جنوبي لبنان. 20.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-20T22:45+0000
2024-11-20T22:45+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي
الأخبار
لبنان
أخبار لبنان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0f/1093761025_0:153:3072:1881_1920x0_80_0_0_3b2a234c779262721a6c5adef7f9c28a.jpg
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء الأربعاء، أن زئيف إرليخ، البالغ من العمر 71 عاما، وهو باحث متخصص في علوم الآثار قد قتل في استهداف مبنى جنوبي لبنان.وأكدت القناة على موقعها الإلكتروني أن التحقيقات تشير إلى مسؤولية قائد لواء غولاني بالجيش الإسرائيلي بالسماح للباحث الإسرائيلي بالدخول إلى جنوب لبنان برفقة قوات الجيش.وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن زئيف إرليخ قتل أثناء تواجده برفقة قوة من لواء جولاني داخل قلعة "شمع" الواقعة في جنوب لبنان، حيث قتل بجانب جندي إسرائيلي آخر وإصابة جندي بجروح خطيرة.ولفتت الوسائل الإعلامية إلى زئيف إرليخ الباحث الإسرائيلي في علوم الآثار التوراتية الذي قتل في جنوب لبنان، وهو رائد في الاحتياط، أحد مؤسسي مستوطنة عوفرا الواقعة بالضفة الغربية.وكان الأمين العام الجديد لـ"حزب الله" نعيم قاسم، قد صرح، أمس الأربعاء، أن الحزب سيرد على الهجمات الإسرائيلية وسط بيروت بضربات على وسط تل أبيب.وقال قاسم خلال كلمة له: "لا يمكن أن نترك العاصمة تحت ضربات العدو الإسرائيلي ويجب أن يدفع الثمن، والثمن هو وسط تل أبيب وآمل أن يفهم العدو أن الأمور ليست متروكة". وأضاف: "على الاحتلال أن يتوقع أن يكون الرد على وسط تل أبيب بعد استهدافه بيروت".وتستمر الغارات الإسرائيلية على مناطق لبنانية مختلفة أبرزها العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية، بموازاة استهداف مناطق أثرية أخرى في مدينتي بعلبك وصور.وتسببت الغارات وعمليات القصف الإسرائيلية على مختلف المناطق اللبنانية، منذ إعلان "حزب الله" اللبناني، قبل أكثر من 13 شهرا، فتح "جبهة لمساندة غزة"، بمقتل 3481 شخصا، وإصابة 14786 آخرين، بحسب أحدث إحصاء صادر عن وزارة الصحة العامة اللبنانية.وعلّق المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في وقت سابق، ردا على سؤال حول مخاوف الكرملين من تصعيد الصراع بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني، قائلاً: "بالطبع، الوضع يتدهور كل يوم، ويتدهور بسرعة والتوتر يتزايد، وعدم القدرة على التنبؤ آخذة في الازدياد، وهذا أمر يثير قلقنا".
https://sarabic.ae/20241119/بعد-مواقفة-الحكومة-اللبنانية-وحزب-الله-هل-يسدل-المقترح-الأمريكي-الستار-على-الحرب-في-لبنان-1094976991.html
https://sarabic.ae/20241120/لماذا-تتعمد-إسرائيل-اغتيال-قوات-يونيفيل-في-جنوب-لبنان-وما-علاقته-بتعديل-القرار-1701-1095020069.html
إسرائيل
لبنان
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0f/1093761025_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_6600691394ff6d35970a357697498b12.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, لبنان, أخبار لبنان
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, لبنان, أخبار لبنان

تل أبيب تعلن مقتل باحث إسرائيلي في "علوم الآثار" باستهداف مبنى جنوبي لبنان

22:45 GMT 20.11.2024
© AP Photoجنازة أحد جنود الجيش الإسرائيلي خلال حرب لبنان
جنازة أحد جنود الجيش الإسرائيلي خلال حرب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2024
© AP Photo
تابعنا عبر
أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الأربعاء، مقتل باحث إسرائيلي متخصص في "علوم الآثار" في استهداف مبنى جنوبي لبنان.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء الأربعاء، أن زئيف إرليخ، البالغ من العمر 71 عاما، وهو باحث متخصص في علوم الآثار قد قتل في استهداف مبنى جنوبي لبنان.
وأكدت القناة على موقعها الإلكتروني أن التحقيقات تشير إلى مسؤولية قائد لواء غولاني بالجيش الإسرائيلي بالسماح للباحث الإسرائيلي بالدخول إلى جنوب لبنان برفقة قوات الجيش.
تداعيات قصف الطيران الحربي الإسرائيلي على بيروت، لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2024
بعد مواقفة الحكومة اللبنانية و"حزب الله".. هل يسدل المقترح الأمريكي الستار على الحرب في لبنان؟
أمس, 20:11 GMT
وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن زئيف إرليخ قتل أثناء تواجده برفقة قوة من لواء جولاني داخل قلعة "شمع" الواقعة في جنوب لبنان، حيث قتل بجانب جندي إسرائيلي آخر وإصابة جندي بجروح خطيرة.
ولفتت الوسائل الإعلامية إلى زئيف إرليخ الباحث الإسرائيلي في علوم الآثار التوراتية الذي قتل في جنوب لبنان، وهو رائد في الاحتياط، أحد مؤسسي مستوطنة عوفرا الواقعة بالضفة الغربية.
وكان الأمين العام الجديد لـ"حزب الله" نعيم قاسم، قد صرح، أمس الأربعاء، أن الحزب سيرد على الهجمات الإسرائيلية وسط بيروت بضربات على وسط تل أبيب.
وقال قاسم خلال كلمة له: "لا يمكن أن نترك العاصمة تحت ضربات العدو الإسرائيلي ويجب أن يدفع الثمن، والثمن هو وسط تل أبيب وآمل أن يفهم العدو أن الأمور ليست متروكة". وأضاف: "على الاحتلال أن يتوقع أن يكون الرد على وسط تل أبيب بعد استهدافه بيروت".
عناصر من اليونيفيل على الخط الأزرق جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2024
لماذا تتعمد إسرائيل استهداف قوات الـ"يونيفيل" في جنوب لبنان وما علاقته بتعديل القرار 1701؟
19:57 GMT
وتستمر الغارات الإسرائيلية على مناطق لبنانية مختلفة أبرزها العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية، بموازاة استهداف مناطق أثرية أخرى في مدينتي بعلبك وصور.
وتسببت الغارات وعمليات القصف الإسرائيلية على مختلف المناطق اللبنانية، منذ إعلان "حزب الله" اللبناني، قبل أكثر من 13 شهرا، فتح "جبهة لمساندة غزة"، بمقتل 3481 شخصا، وإصابة 14786 آخرين، بحسب أحدث إحصاء صادر عن وزارة الصحة العامة اللبنانية.
وعلّق المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في وقت سابق، ردا على سؤال حول مخاوف الكرملين من تصعيد الصراع بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني، قائلاً: "بالطبع، الوضع يتدهور كل يوم، ويتدهور بسرعة والتوتر يتزايد، وعدم القدرة على التنبؤ آخذة في الازدياد، وهذا أمر يثير قلقنا".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيلأمس, 22:04 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيلأمس, 06:32 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала