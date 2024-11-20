https://sarabic.ae/20241120/حزب-الله-يهدد-بضرب-تل-أبيب-مقابل-الهجمات-على-بيروت-1095014074.html

"حزب الله" يهدد بضرب تل أبيب مقابل الهجمات على بيروت

"حزب الله" يهدد بضرب تل أبيب مقابل الهجمات على بيروت

سبوتنيك عربي

صرح الأمين العام الجديد لـ"حزب الله" نعيم قاسم، اليوم الأربعاء، أن الحزب سيرد على الهجمات الإسرائيلية وسط بيروت بضربات على وسط تل أبيب. 20.11.2024, سبوتنيك عربي

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وقال قاسم خلال كلمة له: "لا يمكن أن نترك العاصمة تحت ضربات العدو الإسرائيلي ويجب أن يدفع الثمن، والثمن هو وسط تل أبيب وآمل أن يفهم العدو أن الأمور ليست متروكة".وتابع قاسم: "الحزب مر بحالة إرباك حقيقية لمدة 10 أيام قبل أن يستعيد تعافيه ميدانيا وسياسيا. لقد استعدنا عافيتنا في كل المجالات بعد اغتيال أميننا العام السيد حسن نصر الله".وأكد قاسم أنه "بعد شهرين من الحرب على لبنان النتيجة هي صمود أسطوري للمقاومة".وأوضح أن "المقاومة ليست جيشا نظاميا وهي تقاتل العدو في أي مكان يحاول التقدم إليه وهذا عمل المقاومة وطريقتها في المواجهة".وأضاف: "استلمنا ورقة المفاوضات وقرأناها جيدا وأبدينا ملاحظات عليها ولدى الرئيس بري ملاحظات كذلك وهي متناغمة ومتوافقة، والملاحظات قدمت للمبعوث الأمريكي وتم النقاش فيها بالتفصيل ونحن قررنا عدم التكلم عن مضمون الاتفاق ولا عن ملاحظاتنا".وتستمر الغارات الإسرائيلية على مناطق لبنانية مختلفة أبرزها العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية، بموازاة استهداف مناطق أثرية أخرى في مدينتي بعلبك وصور.وعلّق المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في وقت سابق، ردا على سؤال حول مخاوف الكرملين من تصعيد الصراع بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني، قائلاً: "بالطبع، الوضع يتدهور كل يوم، ويتدهور بسرعة والتوتر يتزايد، وعدم القدرة على التنبؤ آخذة في الازدياد، وهذا أمر يثير قلقنا".

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