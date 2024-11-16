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بري: ترامب أعطى الضوء الأخضر لوقف النار.. ولبنان آخر دولة توقع اتفاق سلام مع إسرائيل

بري: ترامب أعطى الضوء الأخضر لوقف النار.. ولبنان آخر دولة توقع اتفاق سلام مع إسرائيل

سبوتنيك عربي

قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، اليوم السبت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعطى الضوء الأخضر لتحقيق وقف النار في لبنان، مضيفًا أنه "يمكن القول هذه المرة... 16.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-16T09:18+0000

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وأشار بري إلى أن لبنان سيكون آخر دولة في المنطقة توقع اتفاق سلام مع إسرائيل، وفيما يخص الاتفاق قال إن الرد على المسودة سيكون خلال 3 أيام أي بداية أو منتصف الأسبوع المقبل.وتابع: "الأمريكيون جديون والرئيس المنتخب دونالد ترامب أعطى الضوء الأخضر للموفد الأمريكي إلى لبنان، آموس هوكشتاين لتحقيق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان"، مشيرا إلى أن "الإسرائيليين بحسب ما قال الأمريكيون، يريدون إنهاء الحرب".وكان مسؤولون لبنانيون، أفادوا الجمعة، بأن بيروت تدرس مقترحا أمريكيا للتوصل إلى هدنة لوقف الحرب بين حزب الله وإسرائيل.وقالت وسائل إعلام غربية إن السفيرة الأمريكية في بيروت ليزا جونسون عرضت على رئيس الوزراء نجيب ميقاتي ورئيس البرلمان نبيه بري خطة من 13 نقطة، تنص بشكل خاص على هدنة لمدة 60 يوما وانتشارا للجيش في جنوب لبنان على الحدود مع إسرائيل.وأكد بري أنه تسلم مقترحا أمريكيا، ونفى "أن يكون المقترح يتضمن أي نوع من حرية الحركة للجيش الإسرائيلي في لبنان".وقال: "إن الأمريكيين وغيرهم يعرفون أنه أمر غير مقبول، ولا يمكن حتى النقاش فيه في المبدأ وأنه لا يمكن أن نقبل بأي مساس بسيادتنا"، كما نفى بري "أن يكون المقترح متضمنا نشر قوات أطلسية أو غيرها في لبنان".وكشف بري أن المقترح يتضمن نصا "غير مقبول لبنانيا"، وهو مسألة تأليف لجنة إشراف على تنفيذ القرار 1701، تضم عددا من الدول الغربية، حيث قال "هناك نقاش دائر الآن حول الآلية البديلة المقترحة ونحن لن نسير فيها، فهناك آلية واضحة موجودة لا مانع من تفعيلها".وأشار بري إلى أن "قدوم المبعوث الأمريكي آموس هوكشتاين إلى لبنان رهن بتطور المفاوضات وتقدمها".

https://sarabic.ae/20241115/بري-المقترح-الأمريكي-لوقف-إطلاق-النار-ينص-على-بنود-غير-مقبولة-لبنانيا-1094848838.html

https://sarabic.ae/20241116/لاريجاني-يتحدث-عن-نقاط-إيجابية-في-المشروع-الأمريكي-لوقف-إطلاق-النار-في-لبنان-1094854481.html

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