https://sarabic.ae/20250904/صدارة-لدولتين-عربيتين-أكبر-5-صفقات-نفطية-في-أغسطس-2025-1104497948.html
صدارة لدولتين عربيتين.. أكبر 5 صفقات نفطية في أغسطس 2025
صدارة لدولتين عربيتين.. أكبر 5 صفقات نفطية في أغسطس 2025
سبوتنيك عربي
شهدت أكبر 5 صفقات نفطية في شهر أغسطس 2025، صدارة لدولتين عربيتين، والتي ضمت استثمارات جديدة وصيغ تعاون إستراتيجية، وعقود تطوير وشراء.
2025-09-04T10:40+0000
2025-09-04T10:40+0000
مصر
العالم العربي
الأخبار
سوق النفط
السعودية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103728/74/1037287432_0:80:1799:1092_1920x0_80_0_0_e99ed3e783099dbfe6b1408e36c2f4ec.jpg
وذكرت منصة الطاقة، صباح اليوم الخميس، أن قائمة أكبر 5 صفقات نفطية في أغسطس 2025 أظهرت أن الشركات العربية كان لها حضور لافت، سواء عبر أدنوك في الإمارات أو أديس في السعودية أو الحفر البحري في مصر.وأكدت المنصة أن الصفقات النفطية تعكس ديناميكية واضحة في قطاع النفط، وتشير إلى أن الشهور المقبلة قد تشهد المزيد من التحركات المماثلة، وهو ما يعزّز استقرار الأسواق ويحفّز الاستثمارات العالمية في النفط والغاز. وتضمنت أكبر اتفاقيات للتنقيب عن النفط والغاز وتمديد منصات حفر في مصر، وصفقة تطوير حقل بوحصا النفطي بين الإمارات والصين واتفاق لتمديد عقود حفر في السعودية.تصدرت مصر قائمة أكبر 5 صفقات نفطية في أغسطس 2025، بفضل 4 اتفاقيات وقعتها مع شركات عالمية، جاءت لحفر 10 آبار جديدة، بما يدعم جهود التنقيب عن النفط والغاز في المحافظات المصرية.كانت الصفقة الأولى في مصر بين "إيجاس" وشركة شل العالمية في منطقة ميرنيث البحرية بالبحر المتوسط، والثانية بمنطقة شرق بورسعيد البحرية بالبحر المتوسط، مع شركة إيني الإيطالية.وركزت الاتفاقية الثالثة على منطقة شمال الخطاطبة بدلتا النيل، إذ وُقعت مع شركة زاروبيج نفط الروسية، وجاءت الاتفاقية الرابعة مع شركة أركيوس إنرجي العالمية، في منطقة شمال دمياط البحرية بالبحر المتوسط.اختتمت السعودية قائمة أكبر 5 صفقات نفطية في أغسطس 2025، باستحواذ ضخم نفذته شركة أديس على شركة شيلف دريلينغ النرويجية، في صفقة بلغت قيمتها نحو 379 مليون دولار. وتمثل هذه الخطوة نقلة نوعية لأديس في سوق الحفر البحري.وبحسب الصفقة الجديدة، ستدير الشركة السعودية 83 منصة حفر بحرية، ما يجعلها من أبرز اللاعبين عالميا في قطاع خدمات الحفر بالمياه الضحلة، إذ يُتوقع أن يعزّز هذا الاستحواذ من قدرات الشركة على التوسع في أسواق متعددة.
https://sarabic.ae/20250615/مصر-تعلن-عن-اكتشاف-جديد-للنفط-والغاز-1101682625.html
مصر
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103728/74/1037287432_118:0:1681:1172_1920x0_80_0_0_96bf66a78692544fd401986bd8a9cc8b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
مصر, العالم العربي, الأخبار, سوق النفط, السعودية
مصر, العالم العربي, الأخبار, سوق النفط, السعودية

صدارة لدولتين عربيتين.. أكبر 5 صفقات نفطية في أغسطس 2025

10:40 GMT 04.09.2025
© AP Photo / Gregorio Borgiaحقل الغاز الطبيعي قبالة مصر
حقل الغاز الطبيعي قبالة مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2025
© AP Photo / Gregorio Borgia
تابعنا عبر
شهدت أكبر 5 صفقات نفطية في شهر أغسطس 2025، صدارة لدولتين عربيتين، والتي ضمت استثمارات جديدة وصيغ تعاون إستراتيجية، وعقود تطوير وشراء.
وذكرت منصة الطاقة، صباح اليوم الخميس، أن قائمة أكبر 5 صفقات نفطية في أغسطس 2025 أظهرت أن الشركات العربية كان لها حضور لافت، سواء عبر أدنوك في الإمارات أو أديس في السعودية أو الحفر البحري في مصر.
حقل غاز - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2025
مصر تعلن عن اكتشاف جديد للنفط والغاز
15 يونيو, 13:34 GMT
وأكدت المنصة أن الصفقات النفطية تعكس ديناميكية واضحة في قطاع النفط، وتشير إلى أن الشهور المقبلة قد تشهد المزيد من التحركات المماثلة، وهو ما يعزّز استقرار الأسواق ويحفّز الاستثمارات العالمية في النفط والغاز.
وتضمنت أكبر اتفاقيات للتنقيب عن النفط والغاز وتمديد منصات حفر في مصر، وصفقة تطوير حقل بوحصا النفطي بين الإمارات والصين واتفاق لتمديد عقود حفر في السعودية.
تصدرت مصر قائمة أكبر 5 صفقات نفطية في أغسطس 2025، بفضل 4 اتفاقيات وقعتها مع شركات عالمية، جاءت لحفر 10 آبار جديدة، بما يدعم جهود التنقيب عن النفط والغاز في المحافظات المصرية.
كانت الصفقة الأولى في مصر بين "إيجاس" وشركة شل العالمية في منطقة ميرنيث البحرية بالبحر المتوسط، والثانية بمنطقة شرق بورسعيد البحرية بالبحر المتوسط، مع شركة إيني الإيطالية.
وركزت الاتفاقية الثالثة على منطقة شمال الخطاطبة بدلتا النيل، إذ وُقعت مع شركة زاروبيج نفط الروسية، وجاءت الاتفاقية الرابعة مع شركة أركيوس إنرجي العالمية، في منطقة شمال دمياط البحرية بالبحر المتوسط.
اختتمت السعودية قائمة أكبر 5 صفقات نفطية في أغسطس 2025، باستحواذ ضخم نفذته شركة أديس على شركة شيلف دريلينغ النرويجية، في صفقة بلغت قيمتها نحو 379 مليون دولار. وتمثل هذه الخطوة نقلة نوعية لأديس في سوق الحفر البحري.
وبحسب الصفقة الجديدة، ستدير الشركة السعودية 83 منصة حفر بحرية، ما يجعلها من أبرز اللاعبين عالميا في قطاع خدمات الحفر بالمياه الضحلة، إذ يُتوقع أن يعزّز هذا الاستحواذ من قدرات الشركة على التوسع في أسواق متعددة.
