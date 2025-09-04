https://sarabic.ae/20250904/صدارة-لدولتين-عربيتين-أكبر-5-صفقات-نفطية-في-أغسطس-2025-1104497948.html
صدارة لدولتين عربيتين.. أكبر 5 صفقات نفطية في أغسطس 2025
سبوتنيك عربي
شهدت أكبر 5 صفقات نفطية في شهر أغسطس 2025، صدارة لدولتين عربيتين، والتي ضمت استثمارات جديدة وصيغ تعاون إستراتيجية، وعقود تطوير وشراء. 04.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-04T10:40+0000
2025-09-04T10:40+0000
2025-09-04T10:40+0000
مصر
العالم العربي
الأخبار
سوق النفط
السعودية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103728/74/1037287432_0:80:1799:1092_1920x0_80_0_0_e99ed3e783099dbfe6b1408e36c2f4ec.jpg
https://sarabic.ae/20250615/مصر-تعلن-عن-اكتشاف-جديد-للنفط-والغاز-1101682625.html
وذكرت منصة
الطاقة، صباح اليوم الخميس، أن قائمة أكبر 5 صفقات نفطية في أغسطس 2025 أظهرت أن الشركات العربية كان لها حضور لافت، سواء عبر أدنوك في الإمارات أو أديس في السعودية أو الحفر البحري في مصر.
وأكدت المنصة أن الصفقات النفطية تعكس ديناميكية واضحة في قطاع النفط، وتشير إلى أن الشهور المقبلة قد تشهد المزيد من التحركات المماثلة، وهو ما يعزّز استقرار الأسواق ويحفّز الاستثمارات العالمية في النفط والغاز.
وتضمنت أكبر اتفاقيات للتنقيب عن النفط والغاز وتمديد منصات حفر في مصر
، وصفقة تطوير حقل بوحصا النفطي بين الإمارات والصين واتفاق لتمديد عقود حفر في السعودية.
تصدرت مصر قائمة أكبر 5 صفقات نفطية في أغسطس 2025، بفضل 4 اتفاقيات وقعتها مع شركات عالمية، جاءت لحفر 10 آبار جديدة، بما يدعم جهود التنقيب عن النفط والغاز في المحافظات المصرية.
كانت الصفقة الأولى في مصر بين "إيجاس" وشركة شل العالمية في منطقة ميرنيث البحرية بالبحر المتوسط، والثانية بمنطقة شرق بورسعيد البحرية بالبحر المتوسط، مع شركة إيني الإيطالية.
وركزت الاتفاقية الثالثة على منطقة شمال الخطاطبة بدلتا النيل، إذ وُقعت مع شركة زاروبيج نفط الروسية، وجاءت الاتفاقية الرابعة مع شركة أركيوس إنرجي العالمية، في منطقة شمال دمياط البحرية بالبحر المتوسط
.
اختتمت السعودية قائمة أكبر 5 صفقات نفطية في أغسطس 2025، باستحواذ ضخم نفذته شركة أديس على شركة شيلف دريلينغ النرويجية، في صفقة بلغت قيمتها نحو 379 مليون دولار. وتمثل هذه الخطوة نقلة نوعية لأديس في سوق الحفر البحري.
وبحسب الصفقة الجديدة، ستدير الشركة السعودية 83 منصة حفر بحرية، ما يجعلها من أبرز اللاعبين عالميا في قطاع خدمات الحفر بالمياه الضحلة، إذ يُتوقع أن يعزّز هذا الاستحواذ من قدرات الشركة على التوسع في أسواق متعددة.