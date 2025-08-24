https://sarabic.ae/20250824/العراق-يرفع-قدرة-تكرير-النفط-في-سبيل-تغطية-احتياجات-الاستهلاك-المحلي-1104087876.html

العراق يرفع قدرة تكرير النفط في سبيل تغطية احتياجات الاستهلاك المحلي

أفادت الحكومة العراقية، اليوم الأحد، عن تطور سيسهم في تغطية كامل الاستهلاك المحلي من المشتقات النفطية، وذلك بعد رفع القدرة التكريرية للبلاد إلى 1.3 مليون برميل... 24.08.2025, سبوتنيك عربي

وأعلن المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء العراقية، في بيان، "إن العراق تمكن من رفع قدراته التكريرية إلى مستوى (1.3) مليون برميل يومياً، ليصبح في مصاف الدول العربية الأعلى في قدراتها بهذا المجال، وليمضي بهذا النمو والتعاظم في القدرات، نحو تحقيق قدرة في تكرير (1.65) مليون برميل يومياً".وأضاف البيان أن هذا التطوّر "سيحقق جملة من المكاسب، أبرزها؛ خفض أعباء استيراد المشتقات النفطية لأدنى مستوى منذ عقود، وتوفير المليارات من العملة الصعبة سنوياً، وتعزيز الميزان التجاري، وإتاحة إمكانية التصدير للفائض من المشتقات في المستقبل القريب، وخلق فرص عمل جديدة في قطاع الطاقة والقطاعات المتصلة به، وتحسين جودة الوقود وفق المواصفات العالمية، وتقليل مستويات انبعاث الكربون والتلوّث".وكانت وزارة النفط العراقية قد أعلنت، بوقت سابق اليوم، عن استقبال مرفأ تصدير الغاز في مدينة البصرة لأكبر ناقلة غاز سائل شبه مبرد في تاريخه.وذكرت الوزارة في بيان أن "الرصيف الثاني في مرفأ تصدير الغاز السائل التابع لشركة غاز البصرة استقبل، يوم أمس، أكبر ناقلة غاز في تاريخه، حيث رست الناقلة "غازكيم" بطول 188 متراً وبسعة 20 ألف طن من الغاز السائل شبه المبرد، المقرر تصديره إلى الصين، وسجل ذلك انجازاً كبيراً يحسب للعراق وللشركة في مجال تصدير الغاز السائل".لحظات رعب في الأجواء.. هبوط اضطراري لطائرة عراقية متجهة إلى لبنان

