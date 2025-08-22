https://sarabic.ae/20250822/بمهور-مليارية-الزاوج-السريع-يتحول-لغطاء-لغسيل-الأموال-في-العراق-1103990484.html

"بمهور مليارية".. الزاوج السريع يتحول لغطاء لغسيل الأموال في العراق

"بمهور مليارية".. الزاوج السريع يتحول لغطاء لغسيل الأموال في العراق

سبوتنيك عربي

في العراق، تحولت مؤسسة الزواج من رابطة أسرية مقدسة إلى منفذ خطر لعمليات "غسيل الأموال"، حيث تدفع مهور خيالية، وتعقد زيجات لا تدوم سوى أيام معدودة قبل أن تنتهي... 22.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-22T13:30+0000

2025-08-22T13:30+0000

2025-08-22T13:30+0000

العراق

مهر

محكمة شرعية

عقد قران

غسيل أموال

تقارير سبوتنيك

حصري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103988601_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_82602bf1013f4e697048a3cfa3323448.jpg

هذه الظاهرة أصبحت تتغذى على ضعف القانون والرقابة، وتكشف كيف بات الفساد يتسلل إلى أعمق المفاصل الاجتماعية، مهددا استقرار الأسرة العراقية، ومشوها القيم التي عرف بها المجتمع العراقي لعقود طويلة.وأكد التعميم، الموقع من قبل رئيس مجلس القضاء فائق زيدان، ضرورة إلزام طرفي العقد بتوضيح مصدر الأموال عند تسجيل مهور غير منطقية، سواء كانت نقدية أو وفق العرف المحلي، وذلك استنادا إلى أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39) لسنة 2015.الزواج والطلاق تحولا إلى منفذ لغسيل الأموالوشهد العراق في السنوات الأخيرة ارتفاعا لافتا في مهور الزواج، إذ باتت بعض عقود الزواج تسجل بأرقام خيالية وصلت إلى أكثر من مليار دينار عراقي، أي ما يعادل نحو 761 ألف دولار أميركي، وهو ما أثار جدلا واسعا بين الأوساط الاجتماعية والقانونية حول أسباب هذه الظاهرة وتداعياتها.وتقول مديرة إحدى المنصات المجتمعية أسرار زلزلي، في حديث لـ "سبوتنيك": "باتت عمليات الفساد في العراق تتخذ أشكالا متعددة، من بينها استغلال مؤسسة الزواج كوسيلة لغسيل الأموال، في ظل غياب الرقابة القانونية والحدود الواضحة للمهور".وتضيف: "بعض الأفراد باتوا يستخدمون الزواج كغطاء لعمليات مالية مشبوهة، حيث يتم دفع مهور بمبالغ مرتفعة جدا، ثم ينتهي الزواج بالطلاق بعد فترة قصيرة، ليتقاسم الطرفان الأموال فيما يعد شكلا من أشكال تبييض الأموال".وتحذر زلزلي، من خطورة انتشار هذه الظاهرة اجتماعيا، مؤكدة أنها "لا تؤثر فقط على استقرار المجتمع، بل تنعكس بشكل مباشر على النساء اللواتي يتم استغلالهن في هذه العقود، ما يؤدي إلى تكرار التجربة مرات عدة، ويحول الزواج إلى سلعة مالية بدلا من كونه رابطة أسرية وبناء مجتمعيا". ودعت إلى "إصلاح القوانين وتشديد الرقابة على عقود الزواج والطلاق، بما يحول دون استغلالها كمنفذ جديد لغسيل الأموال في العراق".وعقب تعميم القرار القضائي الجديد، يقول محامون، إن المحاكم الآن في العراق تلزم الزوجين بالكشف عن مصدر الأموال قبل إبرام عقد الزواج، وفي حال راود القاضي شك حول قانونية هذه الأموال أو جدية نية الزواج، يقوم بإحالة الطرفين إلى مكتب مكافحة غسل الأموال لمتابعة التحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة.ضعف القانون والرقابةفي المقابل، يعتبر الباحث في الشأن السياسي والاجتماعي غالب الفاضلي، أن "ظاهرة استغلال الزواج والمهور في عمليات غسيل الأموال تمثل واحدة من أخطر التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي برزت في العراق بعد عام 2003".ويقول الفاضلي، في حديث لـ "سبوتنيك": "المجتمع العراقي قبل 2003 كان يتميز بالمحافظة والتماسك، وكانت مؤسسة الزواج قائمة على أسس دينية واجتماعية راسخة، باعتبار الزواج بناء للأسرة والمجتمع"، لافتا إلى أن "التحولات التي رافقت مرحلة ما بعد 2003 سمحت لفاسدين، بينهم سياسيون حصلوا على مناصب لا يستحقونها، باستغلال المال العام وفتح قنوات متعددة لغسيل الأموال، بدءا من الشركات والاستثمارات، وصولا إلى الزواج والمهور".ويشير الباحث العراقي، إلى أن "المهور ارتفعت إلى مستويات غير مسبوقة، حتى تحولت بعض عقود الزواج إلى مجرد وسيلة لتبييض الأموال، ما أسفر عن زيجات قصيرة العمر غالبا ما تنتهي بالفشل والطلاق"، محذرا من أن "استمرار هذه الممارسات يهدد استقرار المجتمع ويقوض قيمه"، مؤكدا أن "الخلل يكمن في ضعف القانون والرقابة".غسيل الأموال في العراق يتخذ مسارات جديدةإلى ذلك، يكشف الخبير في القانون العراقي، محمد أحمد، أن "أساليب غسيل الأموال في العراق لم تعد تقتصر على العقارات والاستثمارات التقليدية، بل امتدت مؤخرا إلى عقود الزواج والطلاق، ما تسبب في تفاقم الأزمات الاجتماعية والقانونية".ووفقا للخبير القانوني، فإن هذه الممارسات أدت إلى "تكدس القضايا في المحاكم"، مشيرا إلى أن "بعض حالات الزواج لا تستمر سوى أيام معدودة قبل أن تنتهي بالطلاق، وذلك في إطار عمليات تستغل النظام القانوني لتحقيق غايات مالية غير مشروعة".ويتابع أحمد: "هذه الظاهرة باتت تمثل شكلا جديدا من أشكال غسيل الأموال"، محذرا من آثارها المدمرة على استقرار الأسر والمجتمع، وداعيا الجهات الرقابية والقضائية إلى "تشديد الرقابة واتخاذ إجراءات صارمة للحد منها".وينص قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب العراقي لعام 2015 على تمكين الجهات القضائية والرقابية من إحالة أي معاملات مالية يحيط بها الاشتباه إلى التحقيق، مع إمكانية تجميد الأموال المرتبطة بها. وبذلك فإن المهور المرتفعة بصورة غير مبررة قد تعد مدخلا لإجراءات قانونية قد تطال أكثر من طرف.

https://sarabic.ae/20250612/الزواج-خارج-المحكمة-قنبلة-تهدد-الأسرة-العراقية-وتحرم-المرأة-من-حقوقها-1101598191.html

https://sarabic.ae/20211209/زواج-القاصرات-في-العراق-مكاتب-تتحدى-القوانين-وتوقع-العقود-1053756120.html

https://sarabic.ae/20250123/ما-سر-الجدل-الدائر-في-العراق-بعد-إقرار-قوانين-الأحوال-الشخصية-والعفو-العام-وعقارات-الدولة-1097090939.html

https://sarabic.ae/20250715/دولة-عربية-تسجل-حالة-طلاق-كل-9-دقائق-في-فصل-الصيف-1102703709.html

https://sarabic.ae/20250410/احتيال-عن-طريق-الزواج-الشرطة-الروسية-تقبض-على-رجل-سرق-من-20-سيدة-ملايين-الروبلات-1099395326.html

https://sarabic.ae/20250316/ضجة-في-دولة-عربية-بسبب-ما-قاله-إمام-عن-زواج-الفتيات-ما-القصة؟-1098697939.html

العراق

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العراق, مهر, محكمة شرعية, عقد قران, غسيل أموال, تقارير سبوتنيك, حصري