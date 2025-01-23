https://sarabic.ae/20250123/ما-سر-الجدل-الدائر-في-العراق-بعد-إقرار-قوانين-الأحوال-الشخصية-والعفو-العام-وعقارات-الدولة-1097090939.html

ما سر الجدل الدائر في العراق بعد إقرار قوانين الأحوال الشخصية والعفو العام وعقارات الدولة؟

ما سر الجدل الدائر في العراق بعد إقرار قوانين الأحوال الشخصية والعفو العام وعقارات الدولة؟

سبوتنيك عربي

دخل الشارع العراقي في جدل كبير بعد إقرار البرلمان عدة قوانين أثيرت حولها الخلافات طوال السنوات الماضية وخضعت للمحاصصات والتوافقات السياسية، حيث تعد من أخطر... 23.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-23T20:57+0000

2025-01-23T20:57+0000

2025-01-23T20:57+0000

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فما هى أوجه التخوف لدى الشارع من إقرار تلك القوانين والتداعيات التي يمكن أن تترتب مستقبلا على إقرارها ولماذا أقرها البرلمان رغم عدم قبولها مجتمعيا؟بداية يقول الدكتور غازي السكوتي، مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية: "هناك مخاوف في الشارع العراقي بعد تصويت البرلمان على قانون العفو العام والذي يُعد قانون مثير للجدل بين جميع الأطراف والقوى السياسية وكذلك الأمر فيما يتعلق بتعديلات قانون الأحوال الشخصية".الأحوال الشخصيةوأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "في الواقع قانون الأحوال الشخصية الذي تم إقراره في العام 1959 كان يهدف لترسيخ نظام مدني للأحوال الشخصية وليس نظام ديني أو مذهبي ورغم ذلك لم يخرج القانون عن مبادئ الدين الإسلامي، كان القانون يشمل جميع الأديان والأطياف العراقية فيما يتعلق بالزواج والطلاق وحقوق المرأة والطفل".وتابع السكوتي،" اليوم التعديلات التي تم إقرارها من جانب البرلمان تحمل اتجاهات طائفية، بمعنى أنها تذهب لأن يكون المذهب الجعفري هو الأساس والقاعدة في تشريع هذا القانون وأيضا المذهب السني أبو حنيفة وغيره مبعث القانون وكذلك بقية الأديان، هذا الوضع لا ينسجم مع الدستور العراقي الذي يؤكد على دولة مدنية ديمقراطية وليس نظام ثيوقراطي ديني لكي نذهب إلى تشريع قوانين ذات طبيعة مذهبية، نحن لا نرغب في أن تتناقض القوانين مع الإسلام ومع الديانات الأخرى الموجودة في العراق، والذهاب إلى تشريع قوانين مذهبية يشكل كارثة مجتمعية، حيث كان الهدف من قانون الأحوال الشخصية الذي تم تشريعه في 1959 هو ضمان الحقوق المدنية للأم والأطفال".واستطرد: "أيضا موضوع زواج القاصرات في القانون الذي تم إقراره "كارثي"، لا يمكن اليوم في العصر الذي نعيشه والعالم يتقدم وهناك حقوق للمرأة والطفل نجد أن القانون يبيح تزويج القاصرات قبل سن 18 عام، هذه مسألة خطيرة ونتائجها كارثية على المجتمع في المستقبل، فلا يمكن أن نتصور أن طفلة تكون حامل وهي في فترة دراسة في المرحلة الإبتدائية أو غيرها، نحن بحاجة إلى بناء مجتمع مدني ديمقراطي يحترم التعددية عبر القانون المدني لمختلف الفئات الاجتماعية والأديان والقوميات والمذاهب".العفو العاموفيما يتعلق بقانون العفو العام يقول السكوتي، "إن هذا القانون أثار إشكاليات كثيرة نظرا لأن هناك جرائم ارتكبت وانتهاكات وخاصة الفساد المالي والذي تجاوز أكثر من 2 تريليون و250 مليار دولار بحسب ما صرح به رئيس العراق السابق برهم صالح والتقارير التي نشرها الدكتور أحمد الجلبي ومحافظ البنك المركزي في حكومة المالكي، وللأسف فإن قادة هذا الفساد المالي لا يزالون موجودين وبعضهم هرب إلى خارج البلاد".وأشار مدير المركز العراقي إلى أن "القانون اليوم الذي تم إقراره يتيح مرة أخرى يتيح العفو عمن ارتكب جرائم غسيل الأموال وتهريب المخدرات والانتهاكات التي تخص القانون العراقي و تخص أيضا سرقة المال العام والشركات الوهمية والفساد الإداري، هذا القانون لم يعالج مشكلة خطيرة وهى المحاكمات الصورية خلال الحرب على تنظيم داعش (المحظور في روسيا)، حقا يجب محاكمة كل من ارتكب جرائم حرب ضد الإنسانية والانضمام إلى المنظمة الإرهابية، لكن هناك أشخاص لم يثبت عليهم ارتكاب مثل تلك الجرائم ولكن الوشايات الكاذبة كانت وراء اتهامهم، وهناك شكوك حول طبيعة الأحكام التي تصدر في السجون السرية التابعة لبعض التنظيمات المسلحة وفق المنظمات الدولية".الاتفاق السياسيمن جانبه يقول عبد القادر النايل، عضو الميثاق الوطني العراقي، "إن إقرار القوانين بسلة واحدة ضمن توافقات سياسية على أساس طائفي، بالتأكيد يعيد العملية السياسية الحالية إلى المربع الأول التي أنتجت خلافات عصفت بالمجتمع وسمحت بالتدخلات الخارجية، حيث تم احتساب قانون الأحوال الشخصية على المكون الشيعي وقانون عقارات الدولة على المكون الكوردي وقانون العفو على المكون السني، وأن تُجري المساومة على القانون بهذه الطريقة يعصف بمجلس النواب و أعضاءه ويفقدهم القيمة الأساسية من تقديم مصلحة العراق".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" :"هنا لابد أن نؤكد أن قانون العفو العام هو القانون الوحيد الذي تضمنته ورقة الاتفاق السياسي التي على أساسها تشكلت حكومة الإطار التنسيقي بإدارة السوداني، وأن الاعتراضات التي قدمها أعضاء من مجلس النواب والمحسوبة على الحشد الشعبي هي مزايدة طائفية سياسية متطرفة، يراد من خلالها تسويق أنفسهم للانتخابات القادمة على أسس مذهبية، وهي مزايدات فارغة لأنهم أنفسهم من ضمن بعض الفقرات التي تخص الفاسدين من مكونهم ليتم شمولهم بالعفو كالمدانين بسرقة القرن وآخرين".خلاف حقيقيوتابع النايل: "أما تسويق ادعاءات بخروج إرهابيين وفق القانون فهو خداع ووهم أرادوا من خلاله تأجيج الشارع الشيعي، والجميع يعلم الكم الهائل من الأبرياء في السجون والجميع يعترف بذلك، ومنهم محتجزين القمة العربية بعهد المالكي وحكومته الثانية وإلى الآن لم يخرجوا وغيرهم من ضحايا المخبر السري".وفيما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية يقول النايل: "هناك خلاف حقيقي من جميع المكونات العراقية بما فيها تيارات دينية ومدنية من المكون الشيعي، لأن هذا القانون يعطي غطاء فعلي للتجارة بالنساء من خلال الجنس وحرمانهم حقوقهم، فضلا أنه يهدد الطفولة في العراق لأنه يبيح زواج القاصرات والفقرة التي أزعجت النساء والعوائل العراقية هو إباحة زواج المتعة رسميا، وبالتالي سيكون خلاف مذهبي كبير جدا دينيا واجتماعيا وهو ما ترفضه العشائر الشيعية لأنهم يعتبرونه استخفاف بنسائهم وهو غير موجود بينهم إلا بنسب ضئيلة".وأشار عضو الميثاق الوطني، إلى أن "هذا القانون سيقع أمام معضلة ومشكلة كبيرة جدا، وهي إذا حملت المرأة المتزوجة متعة لمن سينسب الجنين ولا سيما إذا تزوجت المرأة بأكثر من واحد خلال أسبوع والذي يريد قانون الأحوال الجديد تشريعه، وأيضا قضية حرمان المرأة من النفقة والميراث وغيرها من الحقوق التي يقرها الإسلام لها".السلة الواحدةأما قانون إعادة عقارات الدولة الذي يريده المكون الكردي فيرى النايل، "أنه يجب أن يخضع لمحددات لأنه إذا أطلق سيتم مصادرة آلاف الدونمات من الأراضي التي يسكنها المكون السني العربي في كركوك، وبالتالي سيتم الاستيلاء على كل أرض مملوكة للدولة بأنها أراضي للكورد، لذلك يجب إعادة فقط من صدر بحقه قرار من مجلس قيادة الثورة المنحل وإلى الأشخاص تحديدا وليس إلى الأحزاب السياسية، وحل جميع المعوقات من خلال التفاهم لا الغلبة التي يريدها البعض".ولفت النايل، إلى أن "المخاوف من السلة الواحدة لإقرار القوانين لأنه سيعقد المشهد السياسي العراقي أكثر، وبالتالي ينعكس هذا الفشل على الواقع المجتمعي المتخوف من إعادة نشر النعرات الطائفية والمذهبية والقومية".أقرّ البرلمان العراقي 3 قوانين مثيرة للجدل في جلسة حاسمة،الثلاثاء الماضي، هي قانون العفو العام، وقانون الأحوال الشخصية، وقانون إعادة العقارات المصادرة أو المستولى عليها.وتأتي هذه الخطوة وسط جدل واسع وانتقادات حول آلية التصويت، حيث اتهم بعض النواب رئيس المجلس محمود المشهداني بإدارة الجلسة بشكل غير قانوني "بحسب RT".ينص قانون العفو العام على إطلاق سراح محكومين في قضايا محددة، باستثناء جرائم الإرهاب والفساد، بهدف تخفيف الاكتظاظ في السجون وتعزيز التماسك الاجتماعي.ولاقى هذا القانون ترحيبا من الكتل السنية، التي رأت فيه خطوة لتصحيح مظالم سابقة ومع ذلك، أثارت آلية التصويت على القوانين الثلاثة في "سلة واحدة" غضب عدد من النواب، الذين وصفوا العملية بـ"المهزلة".أقرّ البرلمان أيضا قانونا لإعادة العقارات المصادرة أو المستولى عليها إلى أصحابها الأصليين، وهم من الكرد والتركمان، في محافظة كركوك.ويهدف القانون إلى إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل التي صادرت أراضي المواطنين وأعطتها للوافدين خلال عهد نظام صدام حسين.كما أقرّ البرلمان قانون الأحوال الشخصية، الذي يتضمن تعديلات تتعلق بالزواج والطلاق والحضانة والنفقة، بهدف حماية حقوق المرأة والأطفال وتعزيز الروابط الأسرية.ومع ترحيب بعض النواب بالبنود التي تحمي حقوق المرأة، أبدى آخرون تحفظات خشية تعارض القانون مع القيم التقليدية للمجتمع العراقي ورغم الإنجازات التشريعية، شابت الجلسة خلافات حول آلية التصويت، حيث اتهم نواب رئيس المجلس بإدارة الجلسة بشكل غير قانوني.

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