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https://sarabic.ae/20250123/العراق-ينفي-تصريحا-لوزير-خارجيته-بشأن-المحتجزة-الإسرائيلية-1097090523.html
العراق ينفي تصريحا لوزير خارجيته بشأن المحتجزة الإسرائيلية
العراق ينفي تصريحا لوزير خارجيته بشأن المحتجزة الإسرائيلية
سبوتنيك عربي
نفت وزارة الخارجية العراقية، مساء اليوم الخميس، تصريحا منسوبا لوزيرها، فؤاد حسين، بشأن الباحثة الإسرائيلية التي تم احتجازها لدى جماعة مسلحة عراقية، منذ ما يقرب... 23.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-23T20:23+0000
2025-01-23T20:23+0000
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وقالت في بيان لها: "تنفي وزارة الخارجية العراقية بشكل قاطع ما تم تداوله بشأن تصريح منسوب لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، فؤاد حسين، لمراسل إحدى القنوات التلفزيونية، وتؤكد أن الوزير، أثناء حضوره الحلقة النقاشية التي نظمتها قناة عالمية معروفة، وشارك فيها وزراء خارجية الأردن، سوريا، فرنسا، ووزيرة الدولة للشؤون الخارجية الفلسطينية، لم يدلِ بأي تصريح لأي مراسل إعلامي"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).وبيّنت الوزارة أنه "عقب انتهاء الجلسة النقاشية، تقدّم أحد الحاضرين من الجمهور، وطرح سؤالا على وزير الخارجية العراقي بشأن المختطفة (ذكر اسمها)، وكان رد الوزير كالتالي: "إن رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، يبذل جهودا كبيرة لإطلاق سراحها".وتابعت: أنه "ثم طرح السائل سؤالا آخر حول ما إذا كانت المختطفة لا تزال على قيد الحياة، وجاء الرد بالإيجاب".ولفتت إلى أن "الشخص الذي طرح الأسئلة لم يُعرّف نفسه كإعلامي، بل كان أحد المشاركين من الجمهور الحاضر في القاعة، وبناء عليه، تؤكد الوزارة أن ما تم تداوله حول تصريح وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، لقناة "1 News" هو خبر عار تماما من الصحة".وكان الصحفي الإسرائيلي، باراك رافيد، كتب عبر منصة "إكس"، اليوم الخميس: "لقد أخبرني وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، في منتدى دافوس الاقتصادي، أن الباحثة في جامعة برينستون، إليزابيث تسوركوف، التي احتجزتها ميليشيا عراقية كرهينة، على قيد الحياة، وأكد أن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، يعمل على إطلاق سراحها". وكانت، إليزابيث تسوركوف، وهي طالبة تبلغ من العمر 38 عاما في جامعة برينستون، اختفت في العاصمة العراقية بغداد منذ مارس/ آذار 2023، أثناء قيامها بأبحاث للحصول على الدكتوراه.وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قال مسؤول إسرائيلي بارز، إن تل أبيب تعمل مع حلفائها في محاولة متجددة لتحرير تسوركوف.وجاء بيان المسؤول بعدما التقى مبعوثون خاصون لشؤون المحتجزين، بأسرة إليزابيث تسوركوف، وطلبت إسرائيل من الممثلين من أمريكا وبريطانيا وألمانيا والنمسا وكندا، أن يضغطوا على سفاراتهم في بغداد على الحكومة العراقية والبحث عن طريقة لبدء المفاوضات.وقال المسؤول الإسرائيلي إنه بعد أشهر من الجهود السرية، تعتقد إسرائيل أن "التغييرات في المنطقة" خلقت فرصة للعمل علنا من أجل إطلاق سراحها.وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، اعترفت الباحثة الإسرائيلية إليزابيث تسوركوف، التي قُبض عليها في العراق، بأنها كانت تعمل لصالح الموساد والاستخبارات الأمريكية في العراق وسوريا.وقالت تسوركوف في مقطع الفيديو الذي بثته القناة: "لقد عملت لصالح الموساد والاستخبارات المركزية الأمريكية. عملت في سوريا من أجل إقامة علاقات بين سوريا و"قسد" (قوات سوريا الديمقراطية) شمال شرقي الدولة. لقد زرتها في سنة 2022 بصفتي تابعة للموساد والاستخبارات المركزية الأمريكية".وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اتهم كتائب "حزب الله" العراقية بخطف الباحثة الأمنية الإسرائيلية إليزابيث تسوركوف في مارس/ آذار الماضي.
https://sarabic.ae/20250123/وزير-الخارجية-العراقي-الفتاة-الإسرائيلية-المحتجزة-لدى-جماعة-مسلحة-عراقية-على-قيد-الحياة--1097083564.html
https://sarabic.ae/20231114/باحثة-إسرائيلية-محتجزة-في-العراق-تعترف-بالعمل-لصالح-الموساد-فيديو--1083127148.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي

العراق ينفي تصريحا لوزير خارجيته بشأن المحتجزة الإسرائيلية

20:23 GMT 23.01.2025
© AP Photo / Johanna Geronوزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين
وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2025
وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين
© AP Photo / Johanna Geron
تابعنا عبر
نفت وزارة الخارجية العراقية، مساء اليوم الخميس، تصريحا منسوبا لوزيرها، فؤاد حسين، بشأن الباحثة الإسرائيلية التي تم احتجازها لدى جماعة مسلحة عراقية، منذ ما يقرب من عامين.
وقالت في بيان لها: "تنفي وزارة الخارجية العراقية بشكل قاطع ما تم تداوله بشأن تصريح منسوب لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، فؤاد حسين، لمراسل إحدى القنوات التلفزيونية، وتؤكد أن الوزير، أثناء حضوره الحلقة النقاشية التي نظمتها قناة عالمية معروفة، وشارك فيها وزراء خارجية الأردن، سوريا، فرنسا، ووزيرة الدولة للشؤون الخارجية الفلسطينية، لم يدلِ بأي تصريح لأي مراسل إعلامي"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).
وبيّنت الوزارة أنه "عقب انتهاء الجلسة النقاشية، تقدّم أحد الحاضرين من الجمهور، وطرح سؤالا على وزير الخارجية العراقي بشأن المختطفة (ذكر اسمها)، وكان رد الوزير كالتالي: "إن رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، يبذل جهودا كبيرة لإطلاق سراحها".
وتابعت: أنه "ثم طرح السائل سؤالا آخر حول ما إذا كانت المختطفة لا تزال على قيد الحياة، وجاء الرد بالإيجاب".
صورة سيلفي التقطت في عام 2018، وتجمع بين إيما تسوركوف، على اليمين، وشقيقتها، إليزابيث تسوركوف، في وادي سانتا كلارا، ولاية كاليفورنيا الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2025
وزير الخارجية العراقي: الفتاة الإسرائيلية المحتجزة لدى جماعة مسلحة عراقية "على قيد الحياة"
16:44 GMT
ولفتت إلى أن "الشخص الذي طرح الأسئلة لم يُعرّف نفسه كإعلامي، بل كان أحد المشاركين من الجمهور الحاضر في القاعة، وبناء عليه، تؤكد الوزارة أن ما تم تداوله حول تصريح وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، لقناة "1 News" هو خبر عار تماما من الصحة".
وكان الصحفي الإسرائيلي، باراك رافيد، كتب عبر منصة "إكس"، اليوم الخميس: "لقد أخبرني وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، في منتدى دافوس الاقتصادي، أن الباحثة في جامعة برينستون، إليزابيث تسوركوف، التي احتجزتها ميليشيا عراقية كرهينة، على قيد الحياة، وأكد أن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، يعمل على إطلاق سراحها".
وكانت، إليزابيث تسوركوف، وهي طالبة تبلغ من العمر 38 عاما في جامعة برينستون، اختفت في العاصمة العراقية بغداد منذ مارس/ آذار 2023، أثناء قيامها بأبحاث للحصول على الدكتوراه.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قال مسؤول إسرائيلي بارز، إن تل أبيب تعمل مع حلفائها في محاولة متجددة لتحرير تسوركوف.
وجاء بيان المسؤول بعدما التقى مبعوثون خاصون لشؤون المحتجزين، بأسرة إليزابيث تسوركوف، وطلبت إسرائيل من الممثلين من أمريكا وبريطانيا وألمانيا والنمسا وكندا، أن يضغطوا على سفاراتهم في بغداد على الحكومة العراقية والبحث عن طريقة لبدء المفاوضات.
الشرطة العراقية على طريق الأنبار - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2023
باحثة إسرائيلية محتجزة في العراق تعترف بالعمل لصالح الموساد.. فيديو
14 نوفمبر 2023, 02:47 GMT
وقال المسؤول الإسرائيلي إنه بعد أشهر من الجهود السرية، تعتقد إسرائيل أن "التغييرات في المنطقة" خلقت فرصة للعمل علنا من أجل إطلاق سراحها.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، اعترفت الباحثة الإسرائيلية إليزابيث تسوركوف، التي قُبض عليها في العراق، بأنها كانت تعمل لصالح الموساد والاستخبارات الأمريكية في العراق وسوريا.
وقالت تسوركوف في مقطع الفيديو الذي بثته القناة: "لقد عملت لصالح الموساد والاستخبارات المركزية الأمريكية. عملت في سوريا من أجل إقامة علاقات بين سوريا و"قسد" (قوات سوريا الديمقراطية) شمال شرقي الدولة. لقد زرتها في سنة 2022 بصفتي تابعة للموساد والاستخبارات المركزية الأمريكية".
وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اتهم كتائب "حزب الله" العراقية بخطف الباحثة الأمنية الإسرائيلية إليزابيث تسوركوف في مارس/ آذار الماضي.
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