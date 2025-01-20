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بدء مراسم تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية... فيديو
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العراق: مبادرة لإيصال 320 ألف طن من القمح برا إلى لبنان
العراق: مبادرة لإيصال 320 ألف طن من القمح برا إلى لبنان
سبوتنيك عربي
أعلن وكيل وزارة التجارة العراقي، ستار جبار الجابري، اليوم الاثنين، عن مبادرة لإيصال 320 ألف طن من مادة القمح عن طريق البر إلى لبنان. 20.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-20T16:00+0000
2025-01-20T16:00+0000
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وقال الجابري بعد لقائه برئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، بوسط العاصمة بيروت: "إن هناك مبادرة لإيصال 320 ألف طن من مادة القمح عن طريق البر بعد استقرار الوضع في سوريا إلى لبنان"، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام في لبنان.وكشف أن "العراق استقبل ما يقارب 57222 من اللبنانيين خلال فترة الحرب السابقة، والعدد المتبقي إلى الآن في العراق ما يقارب 6000 شخص".وبيّن وكيل وزارة التجارة العراقي، ستار جبار الجابري، في تصريحاته أن "هذه اللجنة المكلفة اليوم بزيارة لبنان للإطلاع على واقع الحال في كثير من المناطق لديها مهمتين، الأولى إيصال بعض المساعدات الإغاثية والغذائية للمتضررين في بعض المناطق وإلى بعض النازحين السوريين المتواجدين في لبنان، بينما تكمن المهمة الثانية في الإطلاع على بعض المناطق وإعداد تقرير يرفع إلى مجلس الوزراء".وكانت وزارة التجارة العراقية أعلنت، أمس الأحد، عن زيارة مرتقبة لوفد عراقي إلى لبنان، لتقديم المساعدات الغذائية والدوائية.ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، في وقت مبكر من صباح الأحد، عن ستار الجابري، وكيل وزير التجارة العراقية، في بيان له، أن "وفدا عراقيا سيزور لبنان الشقيق، في اليومين المقبلين، للبحث مع المسؤولين اللبنانيين في إمكانية مشاركة العراق في تقديم مساعدات عينية للبنان".وشدد الجابري على أن "الحكومة العراقية وبمتابعة مباشرة من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، كانت اتخذت مع بدء العدوان على لبنان وغزة، جملة من الإجراءات العاجلة".ويأتي هذا العمل بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية على آليات عمل لتقديم هذه المساعدات الإغاثية والغذائية والدوائية، التي بدأت منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار في لبنان، وفقا للجابري.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وبعد بدء دخول الاتفاق حيز التنفيذ، انطلق نازحون لبنانيون للعودة إلى قراهم ومدنهم في الجنوب، حسبما ذكرت وسائل إعلام لبنانية.عودة النازحين اللبنانيين إلى قراهم ومدنهم جنوب لبنان، جعلت المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، يحذر من أنه "مع دخول الاتفاق حيز التنفيذ يبقى الجيش منتشرا في مواقعه داخل جنوب لبنان"، بحسب قوله.ودعا الجيش الإسرائيلي سكان جنوب لبنان إلى "عدم التحرك نحو القرى المخلاة"، وفقا لهيئة البث الإسرائيلية، كما ذكرت الهيئة، نقلا عن الجيش الإسرائيلي، قوله إنه "سيخطر سكان جنوب لبنان بالموعد الآمن لعودتهم"، بحسب قوله.
https://sarabic.ae/20241124/العراق-السوداني-يوجه-باستمرار-إرسال-المساعدات-لشعبي-غزة-ولبنان-1095131574.html
https://sarabic.ae/20241111/العراق-يجدد-طرح-مبادرته-نحو-إنشاء-صندوق-عربي-وإسلامي-لإعمار-قطاع-غزة-ولبنان-1094691508.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, لبنان, أخبار لبنان, أخبار العالم الآن, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, لبنان, أخبار لبنان, أخبار العالم الآن, العالم العربي

العراق: مبادرة لإيصال 320 ألف طن من القمح برا إلى لبنان

16:00 GMT 20.01.2025
© Photo / unsplashالقمح
القمح - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2025
© Photo / unsplash
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أعلن وكيل وزارة التجارة العراقي، ستار جبار الجابري، اليوم الاثنين، عن مبادرة لإيصال 320 ألف طن من مادة القمح عن طريق البر إلى لبنان.
وقال الجابري بعد لقائه برئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، بوسط العاصمة بيروت: "إن هناك مبادرة لإيصال 320 ألف طن من مادة القمح عن طريق البر بعد استقرار الوضع في سوريا إلى لبنان"، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام في لبنان.
وكشف أن "العراق استقبل ما يقارب 57222 من اللبنانيين خلال فترة الحرب السابقة، والعدد المتبقي إلى الآن في العراق ما يقارب 6000 شخص".
وبيّن وكيل وزارة التجارة العراقي، ستار جبار الجابري، في تصريحاته أن "هذه اللجنة المكلفة اليوم بزيارة لبنان للإطلاع على واقع الحال في كثير من المناطق لديها مهمتين، الأولى إيصال بعض المساعدات الإغاثية والغذائية للمتضررين في بعض المناطق وإلى بعض النازحين السوريين المتواجدين في لبنان، بينما تكمن المهمة الثانية في الإطلاع على بعض المناطق وإعداد تقرير يرفع إلى مجلس الوزراء".
دخول20 شاحنة محملة بأدوية ومستلزمات طبية وكمية محدودة من المواد الغذائية عبر معبر رفح - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2024
العراق.. السوداني يوجه باستمرار إرسال المساعدات لشعبي غزة ولبنان
24 نوفمبر 2024, 10:45 GMT
وكانت وزارة التجارة العراقية أعلنت، أمس الأحد، عن زيارة مرتقبة لوفد عراقي إلى لبنان، لتقديم المساعدات الغذائية والدوائية.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، في وقت مبكر من صباح الأحد، عن ستار الجابري، وكيل وزير التجارة العراقية، في بيان له، أن "وفدا عراقيا سيزور لبنان الشقيق، في اليومين المقبلين، للبحث مع المسؤولين اللبنانيين في إمكانية مشاركة العراق في تقديم مساعدات عينية للبنان".
وشدد الجابري على أن "الحكومة العراقية وبمتابعة مباشرة من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، كانت اتخذت مع بدء العدوان على لبنان وغزة، جملة من الإجراءات العاجلة".
ويأتي هذا العمل بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية على آليات عمل لتقديم هذه المساعدات الإغاثية والغذائية والدوائية، التي بدأت منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار في لبنان، وفقا للجابري.
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال مشاركته في القمة العربية الـ 32 بمدينة جدة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2024
العراق يجدد طرح مبادرته نحو إنشاء صندوق عربي وإسلامي لإعمار قطاع غزة ولبنان
11 نوفمبر 2024, 14:36 GMT
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وبعد بدء دخول الاتفاق حيز التنفيذ، انطلق نازحون لبنانيون للعودة إلى قراهم ومدنهم في الجنوب، حسبما ذكرت وسائل إعلام لبنانية.
عودة النازحين اللبنانيين إلى قراهم ومدنهم جنوب لبنان، جعلت المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، يحذر من أنه "مع دخول الاتفاق حيز التنفيذ يبقى الجيش منتشرا في مواقعه داخل جنوب لبنان"، بحسب قوله.
ودعا الجيش الإسرائيلي سكان جنوب لبنان إلى "عدم التحرك نحو القرى المخلاة"، وفقا لهيئة البث الإسرائيلية، كما ذكرت الهيئة، نقلا عن الجيش الإسرائيلي، قوله إنه "سيخطر سكان جنوب لبنان بالموعد الآمن لعودتهم"، بحسب قوله.
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