https://sarabic.ae/20250114/المالكي-حريصون-على-إشراك-الشركات-الأمريكية-بمشاريع-البنى-التحتية-في-العراق-1096793151.html
المالكي: حريصون على إشراك الشركات الأمريكية بمشاريع البنى التحتية في العراق
المالكي: حريصون على إشراك الشركات الأمريكية بمشاريع البنى التحتية في العراق
سبوتنيك عربي
صرح رئيس "ائتلاف دولة القانون" العراقي، نوري المالكي، اليوم الثلاثاء، بأن بلاده حريصة على إشراك الشركات الأمريكية بمجال مشاريع البنى التحتية والإسكان والبنوك. 14.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-14T18:26+0000
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ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، مساء اليوم الثلاثاء، عن مكتب المالكي في بيان، أن رئيس "ائتلاف دولة القانون" استقبل في مكتبه نائبة مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط فيكتوريا تايلور.وجرى خلال اللقاء مناقشة العديد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، أهمها تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة، وآفاق التعاون في مختلف المجالات.فيما شدد المالكي في بيان مكتبه على أهمية الشراكة بين العراق والولايات المتحدة، من أجل دعم الاستقرار والتنمية في البلاد، مشددا "على ضرورة أن لا تقتصر الشراكة على الجوانب الأمنية والعسكرية بل في القطاعات والمجالات كافة من خلال تفعيل اتفاقية الإطار الاستراتيجي التي وقعها العراق مع الولايات المتحدة في عام 2008".ولفت المالكي إلى أن "العراق يواصل عملية البناء والإعمار، وحريص كل الحرص على إشراك الشركات الأمريكية في مجال مشاريع البنى التحتية والإسكان والبنوك فضلا عن الطاقة والصناعة وباقي المجالات الأخرى لما تمتلكه الشركات الأمريكية من خبرات كبيرة ومتنوعة".ولم يكتف بيان المالكي بذلك، بل شدد على "احترام السيادة العراقية وتعزيز الحوار البناء لتحقيق المصالح المشتركة بين الجانبين".من جانبها، أكدت نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكي، فيكتوريا تايلور على التزام واشنطن بدعم العراق في جهوده لتحقيق الأمن والاستقرار، مشيدة بدور العراق المحوري في المنطقة ومساعيه لتعزيز الحوار الإقليمي وحل النزاعات.
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية
المالكي: حريصون على إشراك الشركات الأمريكية بمشاريع البنى التحتية في العراق
صرح رئيس "ائتلاف دولة القانون" العراقي، نوري المالكي، اليوم الثلاثاء، بأن بلاده حريصة على إشراك الشركات الأمريكية بمجال مشاريع البنى التحتية والإسكان والبنوك.
ونقلت وكالة
الأنباء العراقية (واع)، مساء اليوم الثلاثاء، عن مكتب المالكي في بيان، أن رئيس "ائتلاف دولة القانون" استقبل في مكتبه نائبة مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط فيكتوريا تايلور.
10 سبتمبر 2024, 18:53 GMT
وجرى خلال اللقاء مناقشة العديد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، أهمها تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة، وآفاق التعاون في مختلف المجالات.
فيما شدد المالكي في بيان مكتبه على أهمية الشراكة بين العراق والولايات المتحدة
، من أجل دعم الاستقرار والتنمية في البلاد، مشددا "على ضرورة أن لا تقتصر الشراكة على الجوانب الأمنية والعسكرية بل في القطاعات والمجالات كافة من خلال تفعيل اتفاقية الإطار الاستراتيجي التي وقعها العراق مع الولايات المتحدة في عام 2008".
وأوضح البيان أن هذه المجالات تشمل حيزا كبيرا في مجالات الثقافة والاقتصاد والطاقة والصحة والبيئة، إضافة إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وكذلك الأمن والدفاع.
ولفت المالكي إلى أن "العراق يواصل عملية البناء والإعمار، وحريص كل الحرص على إشراك الشركات الأمريكية في مجال مشاريع البنى التحتية والإسكان والبنوك فضلا عن الطاقة والصناعة وباقي المجالات الأخرى لما تمتلكه الشركات الأمريكية من خبرات كبيرة ومتنوعة".
ولم يكتف بيان المالكي بذلك، بل شدد على "احترام السيادة العراقية
وتعزيز الحوار البناء لتحقيق المصالح المشتركة بين الجانبين".
من جانبها، أكدت نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكي، فيكتوريا تايلور على التزام واشنطن بدعم العراق في جهوده لتحقيق الأمن والاستقرار، مشيدة بدور العراق المحوري في المنطقة ومساعيه لتعزيز الحوار الإقليمي وحل النزاعات.