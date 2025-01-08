https://sarabic.ae/20250108/خامنئي-أمريكا-تسعى-لتثبيت-وتوسيع-وجودها-في-العراق-1096600706.html
خامنئي: أمريكا تسعى لتثبيت وتوسيع وجودها في العراق
خامنئي: أمريكا تسعى لتثبيت وتوسيع وجودها في العراق
سبوتنيك عربي
أكد المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، اليوم الأربعاء، أن الأمريكيين يسعون إلى تثبيت وتوسيع وجودهم في العراق و"يجب وقف هذا الاحتلال بكل جدية". 08.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-08T18:08+0000
2025-01-08T18:08+0000
2025-01-08T18:08+0000
إيران
العراق
أخبار العراق اليوم
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/19/1095151368_0:781:1668:1719_1920x0_80_0_0_05e8921072d2735f31eea56c25920c91.jpg
وقال خامنئي، خلال اجتماع مع رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني: "الأدلة تشير إلى أن الأمريكيين يسعون إلى تثبيت وتوسيع وجودهم في العراق وعلينا أن نقف ضد هذا الاحتلال بكل جدية".وفي السياق ذاته، صرح الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، خلال مؤتمر صحفي للرئيس الإيراني، ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في طهران، اليوم الأربعاء، بأن بلاده لديها مع العراق، هواجس بشأن التطورات في سوريا، منها الاستقرار والحفاظ على وحدة الأراضي السورية.بدوره، أكد السوداني أن "استقرار سوريا مفتاح لاستقرار المنطقة"، لافتًا إلى أن بغداد وطهران مستعدتان للتعاون مع جميع الأطراف لتحقيق الاستقرار في سوريا.وذكر بيان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، أن السوداني وصل إلى طهران على رأس وفد حكومي، في زيارة رسمية يعقد خلالها سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع قادة إيران.بزشكيان والسوداني: لدينا هواجس مشتركة بشأن التطورات في سورياإيران تحدد موقفها من استئناف الرحلات الجوية إلى سوريا ومصر
https://sarabic.ae/20250108/بزشكيان-والسوداني-لدينا-هواجس-مشتركة-بشأن-التطورات-في-سوريا-1096582249.html
إيران
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/19/1095151368_0:625:1668:1875_1920x0_80_0_0_3df5ef62ab8893c828231b3fe3a3d003.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
إيران, العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
خامنئي: أمريكا تسعى لتثبيت وتوسيع وجودها في العراق
أكد المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، اليوم الأربعاء، أن الأمريكيين يسعون إلى تثبيت وتوسيع وجودهم في العراق و"يجب وقف هذا الاحتلال بكل جدية".
وقال خامنئي، خلال اجتماع مع رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني: "الأدلة تشير إلى أن الأمريكيين يسعون إلى تثبيت وتوسيع وجودهم في العراق وعلينا أن نقف ضد هذا الاحتلال بكل جدية".
وأضاف أن "الحشد الشعبي أحد مكونات السلطة المهمة في العراق ويجب بذل المزيد من الجهود للحفاظ عليه وتعزيزه".
وفي السياق ذاته، صرح الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، خلال مؤتمر صحفي للرئيس الإيراني، ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في طهران، اليوم الأربعاء، بأن بلاده لديها مع العراق، هواجس بشأن التطورات في سوريا، منها الاستقرار والحفاظ على وحدة الأراضي السورية.
بدوره، أكد السوداني أن "استقرار سوريا مفتاح لاستقرار المنطقة"، لافتًا إلى أن بغداد وطهران مستعدتان للتعاون مع جميع الأطراف لتحقيق الاستقرار في سوريا.
وكان السوداني، قد التقى مع بزشكيان، بالعاصمة طهران، التي وصلها في زيارة رسمية صباح اليوم، لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين في البلاد، وبحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية.
وذكر بيان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، أن السوداني وصل إلى طهران على رأس وفد حكومي، في زيارة رسمية يعقد خلالها سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع قادة إيران.