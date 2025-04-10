https://sarabic.ae/20250410/احتيال-عن-طريق-الزواج-الشرطة-الروسية-تقبض-على-رجل-سرق-من-20-سيدة-ملايين-الروبلات-1099395326.html

احتيال عن طريق الزواج... الشرطة الروسية تقبض على رجل سرق من 20 سيدة ملايين الروبلات

احتيال عن طريق الزواج... الشرطة الروسية تقبض على رجل سرق من 20 سيدة ملايين الروبلات

سبوتنيك عربي

اعتقلت الشرطة الروسية، رجلا يشتبه بتورطه في عمليات احتيال واسعة، في جمهورية تتارستان، حيث استولى على ما نحو 44 مليون روبل من 20 امرأة عبر خداعهن بعلاقات زواج... 10.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-10T04:55+0000

2025-04-10T04:55+0000

2025-04-10T04:55+0000

مجتمع

روسيا

منوعات

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وكشفت المتحدثة باسم وزارة الداخلية إيرينا فولك، أن "رجال الشرطة ألقوا القبض على المحتال المشتبه به في سرقة ملايين الروبلات من 20 سيدة".وتوصلت التحقيقات الأولية، إلى أن الرجل الذي سبق أن تمت إدانته، كان يتعرف على النساء مقدّما نفسه كرجل أعمال ناجح يعمل في بيع السيارات الأجنبية، وكان الجاني يحيط ضحاياه من النساء بالرعاية، ويقدّم لهن خدمات صغيرة مثل إصلاح السيارة أو المساعدة في الحصول على قرض عقاري، وذلك لكسب ثقتهن، ثم يطلب منهن بعد فترة مساعدة مالية، وبرر طلبه بمشاكل في عمله ووعد بإعادة الأموال في أقرب وقت ممكن.وأردفت فولك: "تمكن المشتبه به باستخدام هذا النمط من الاحتيال، من سرقة نحو 44 مليون روبل من 20 ضحية، مع ذلك لا تزال البلاغات عن الأنشطة غير القانونية للمتهم تصل إلى الشرطة".وقد تم فتح ملف التحقيق الجنائي بموجب المادة 159 من القانون الجنائي الروسي (الاحتيال). وتم الحبس الاحتياطي للمتهم. وأكدت الوزارة أن التحقيق لا يزال جاريا.براءة اختراع لصنف جديد من الفول السوداني في روسيا

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