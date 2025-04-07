https://sarabic.ae/20250407/براءة-اختراع-لصنف-جديد-من-بذور-الفول-السوداني-في-روسيا-1099289053.html

براءة اختراع لصنف جديد من الفول السوداني في روسيا

براءة اختراع لصنف جديد من الفول السوداني في روسيا

سبوتنيك عربي

حصلت مجموعة من الباحثين الروس من معهد عموم روسيا للموارد الوراثية النباتية، على براءة اختراع، لاكتشافهم مجموعة جديدة من الفول السوداني تسمى "فيكتوريا"، ومن... 07.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-07T08:39+0000

2025-04-07T08:39+0000

2025-04-07T08:39+0000

روسيا

اقتصاد

العالم العربي

منوعات

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0a/0f/1050437345_0:59:1200:734_1920x0_80_0_0_d0054960570f18364ca9906d0dd8a6c4.jpg

ووفقا لتقرير تم نشره في مجلة "ناوتشنايا روسيا" (scientificrussia)، فإن "فيكتوريا" كانت نتيجة سنوات عديدة من البحث والاختبار التي أجراها فريق من علماء المعهد في إطار مشروع "التقنيات الزراعية للمستقبل" في المركز الوطني للعلوم الطبية.ووفقا للمجلة، شارك 5 مؤلفين في إنشاء الصنف الجديد، وهم موظفو قسم الموارد الوراثية للبذور الزيتية ومحاصيل الغزل، كالباحثة فيرا غافريلوفا، دكتوراه في العلوم البيولوجية، وناتاليا كيشليان، دكتوراه في العلوم البيولوجية، ويوري إيلاتسكوف، مدير محطة كوبان التجريبية وتامارا ياكوشيفا، باحثة مبتدئة في المحطة، وكذلك فيكتوريا بيموفا، باحثة مبتدئة في مختبر علم الوراثة والتربية والتكنولوجيا الحيوية لمحاصيل الزينة والتوت.وأضافت فيرا غافريلوفا، أنه "في القرن العشرين، في معهد أبحاث عموم روسيا للبذور الزيتية في كراسنودار وفي محطة كوبان التجريبية، تم إنشاء أول أصناف محلية مبكرة النضج من الفول السوداني، والتي تمت زراعتها جنوبي روسيا، وفي التسعينيات، توقف إنتاج الفول السوداني، وبدأت روسيا في استيراد بذور الفول السوداني كمواد خام من البرازيل والهند والصين، لتصبح واحدة من أكبر الدول المشترية".وذكرت فيكتوريا بيموفا، أنه تم إنشاء الصنف على أساس مجموعة الفول السوداني متكيفا مع الظروف المناخية في جنوبي روسيا، وهو مناسب للزراعة في مناطق الفولغا السفلى وشمال القوقاز في روسيا، وتتميز "فيكتوريا" ببذور كبيرة يتراوح حجمها من 1.5 إلى 2 سم وتظهر مؤشرات إنتاجية جيدة، ويبلغ متوسط ​​وزن 1000 بذرة من صنف فيكتوريا 804 غرام، وموسم النمو نحو 117 يوما، يعمل شكل النبات على تبسيط عملية الحصاد، ما يمكن أن يزيد بشكل كبير من كفاءة الإنتاج الزراعي.

https://sarabic.ae/20250406/دولة-عربية-تتصدر-العالم-في-ربط-المنازل-بشبكة-اتصالات-فائقة-السرعة-1099262335.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, اقتصاد, العالم العربي, منوعات