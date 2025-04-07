https://sarabic.ae/20250407/براءة-اختراع-لصنف-جديد-من-بذور-الفول-السوداني-في-روسيا-1099289053.html
براءة اختراع لصنف جديد من الفول السوداني في روسيا
براءة اختراع لصنف جديد من الفول السوداني في روسيا
سبوتنيك عربي
حصلت مجموعة من الباحثين الروس من معهد عموم روسيا للموارد الوراثية النباتية، على براءة اختراع، لاكتشافهم مجموعة جديدة من الفول السوداني تسمى "فيكتوريا"، ومن... 07.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-07T08:39+0000
2025-04-07T08:39+0000
2025-04-07T08:39+0000
روسيا
اقتصاد
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ووفقا لتقرير تم نشره في مجلة "ناوتشنايا روسيا" (scientificrussia)، فإن "فيكتوريا" كانت نتيجة سنوات عديدة من البحث والاختبار التي أجراها فريق من علماء المعهد في إطار مشروع "التقنيات الزراعية للمستقبل" في المركز الوطني للعلوم الطبية.ووفقا للمجلة، شارك 5 مؤلفين في إنشاء الصنف الجديد، وهم موظفو قسم الموارد الوراثية للبذور الزيتية ومحاصيل الغزل، كالباحثة فيرا غافريلوفا، دكتوراه في العلوم البيولوجية، وناتاليا كيشليان، دكتوراه في العلوم البيولوجية، ويوري إيلاتسكوف، مدير محطة كوبان التجريبية وتامارا ياكوشيفا، باحثة مبتدئة في المحطة، وكذلك فيكتوريا بيموفا، باحثة مبتدئة في مختبر علم الوراثة والتربية والتكنولوجيا الحيوية لمحاصيل الزينة والتوت.وأضافت فيرا غافريلوفا، أنه "في القرن العشرين، في معهد أبحاث عموم روسيا للبذور الزيتية في كراسنودار وفي محطة كوبان التجريبية، تم إنشاء أول أصناف محلية مبكرة النضج من الفول السوداني، والتي تمت زراعتها جنوبي روسيا، وفي التسعينيات، توقف إنتاج الفول السوداني، وبدأت روسيا في استيراد بذور الفول السوداني كمواد خام من البرازيل والهند والصين، لتصبح واحدة من أكبر الدول المشترية".وذكرت فيكتوريا بيموفا، أنه تم إنشاء الصنف على أساس مجموعة الفول السوداني متكيفا مع الظروف المناخية في جنوبي روسيا، وهو مناسب للزراعة في مناطق الفولغا السفلى وشمال القوقاز في روسيا، وتتميز "فيكتوريا" ببذور كبيرة يتراوح حجمها من 1.5 إلى 2 سم وتظهر مؤشرات إنتاجية جيدة، ويبلغ متوسط وزن 1000 بذرة من صنف فيكتوريا 804 غرام، وموسم النمو نحو 117 يوما، يعمل شكل النبات على تبسيط عملية الحصاد، ما يمكن أن يزيد بشكل كبير من كفاءة الإنتاج الزراعي.
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روسيا, اقتصاد, العالم العربي, منوعات
روسيا, اقتصاد, العالم العربي, منوعات
براءة اختراع لصنف جديد من الفول السوداني في روسيا
حصلت مجموعة من الباحثين الروس من معهد عموم روسيا للموارد الوراثية النباتية، على براءة اختراع، لاكتشافهم مجموعة جديدة من الفول السوداني تسمى "فيكتوريا"، ومن المتوقع أن يجد الاكتشاف الجديد تطبيقًا واسعًا في صناعة الحلويات.
ووفقا لتقرير تم نشره في مجلة "ناوتشنايا روسيا" (scientificrussia
)، فإن "فيكتوريا" كانت نتيجة سنوات عديدة من البحث والاختبار التي أجراها فريق من علماء المعهد في إطار مشروع "التقنيات الزراعية للمستقبل" في المركز الوطني للعلوم الطبية.
ووفقا للمجلة، شارك 5 مؤلفين في إنشاء الصنف الجديد، وهم موظفو قسم الموارد الوراثية للبذور الزيتية ومحاصيل الغزل، كالباحثة فيرا غافريلوفا، دكتوراه في العلوم البيولوجية، وناتاليا كيشليان، دكتوراه في العلوم البيولوجية، ويوري إيلاتسكوف، مدير محطة كوبان التجريبية وتامارا ياكوشيفا، باحثة مبتدئة في المحطة، وكذلك فيكتوريا بيموفا، باحثة مبتدئة في مختبر علم الوراثة والتربية والتكنولوجيا الحيوية لمحاصيل الزينة والتوت.
وأضافت فيرا غافريلوفا، أنه "في القرن العشرين، في معهد أبحاث عموم روسيا للبذور الزيتية في كراسنودار وفي محطة كوبان التجريبية، تم إنشاء أول أصناف محلية مبكرة النضج من الفول السوداني، والتي تمت زراعتها جنوبي روسيا، وفي التسعينيات، توقف إنتاج الفول السوداني، وبدأت روسيا في استيراد بذور الفول السوداني كمواد خام من البرازيل والهند والصين، لتصبح واحدة من أكبر الدول المشترية".
وأردفت غافريلوفا: "نأمل أن يسهم استئناف الانتقاء وإنشاء أول أصناف جديدة في تطوير زراعة الفول السوداني صناعيا، وسيرمز اسم الصنف الجديد "فيكتوريا" إلى انتصار الفطرة السليمة".
وذكرت فيكتوريا بيموفا، أنه تم إنشاء الصنف على أساس مجموعة الفول السوداني متكيفا مع الظروف المناخية في جنوبي روسيا، وهو مناسب للزراعة في مناطق الفولغا السفلى وشمال القوقاز في روسيا، وتتميز "فيكتوريا" ببذور كبيرة يتراوح حجمها من 1.5 إلى 2 سم وتظهر مؤشرات إنتاجية جيدة، ويبلغ متوسط وزن 1000 بذرة من صنف فيكتوريا 804 غرام، وموسم النمو نحو 117 يوما، يعمل شكل النبات على تبسيط عملية الحصاد، ما يمكن أن يزيد بشكل كبير من كفاءة الإنتاج الزراعي.