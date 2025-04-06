https://sarabic.ae/20250406/دولة-عربية-تتصدر-العالم-في-ربط-المنازل-بشبكة-اتصالات-فائقة-السرعة-1099262335.html

دولة عربية تتصدر العالم في ربط المنازل بشبكة اتصالات فائقة السرعة

دولة عربية تتصدر العالم في ربط المنازل بشبكة اتصالات فائقة السرعة

سبوتنيك عربي

حقفت دولة عربية رقمًا قياسيًّا جديدًا في نسبة شبكات الألياف الضوئية الموصولة إلى المنازل بنسبة بلغت 99.5%، لتحتفظ بذلك بالمركز الأول عالميًّا، منذ عام 2016. 06.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-06T13:00+0000

2025-04-06T13:00+0000

2025-04-06T13:00+0000

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وبحسب بيانات التقرير السنوي، الذي أصدره المجلس الأوروبي للألياف الضوئية الموصولة للمنازل، عن بيانات عام 2024، فقد تفوقت الإمارات العربية المتحدة في هذا المجال على كوريا الجنوبية، التي حلت في المركز الثاني بنسبة 96.6%، تليها الصين في المركز الثالث بنسبة 93.6%، في حين حلت هونغ كونغ في المركز الخامس بنسبة 89.9%".وبفَضْلِ هذا النهج، تُواصل "إي آند الإمارات" تعزيز مكانتها باعتبارها مزودًا رائدًا لخدمات الإنترنت، يجمع بين السرعة والكفاءة والموثوقية، معززةً بذلك قدرة الدولة على مُواكبة التطورات الرقمية، وتسريع التحول الرقمي في الدولة.وقال مسعود شريف محمود، الرئيس التنفيذي لـ"إي آند الإمارات": "هذا الإنجاز ليس مجرد رقم، بل هو ثمرة جهود حثيثة بدأتها الشركة عام 1986، حين أطلقت لأول مرة تقنية الألياف الضوئية في دولة الإمارات العربية المتحدة لشبكة قطاع النقل، والذي كان من شأنه تمهِيد الطريق نحو بناء المنظومة الرقمية المتطورة في الدولة، بينما أصبحت أبوظبي أول عاصمة في العالم مغطاة بالكامل بشبكة الألياف الضوئية عام 2011".وتواصل "إي آند الإمارات" جهودها نحو تعزيز انتشار الألياف الضوئية في دولة الإمارات العربية المتحدة، عبر العديد من الحلول المبتكرة، منها إطلاق خدمة الألياف الضوئية لليخوت "FTTY"، لتوفير اتصال فائق السرعة لليخوت في المرسى، وكذلك إطلاق خدمة الألياف الضوئية إلى الغرف "FTTR"، وهي الخدمة التي من شأنها توفير اتصال عالي السرعة بالإنترنت، وتعزيز تغطية الشبكة اللاسلكية في جميع أرجَاء المنزل، لتشكل حلًا مثاليًا للمنازل الذكية وللمستخدمين الذين يعتمدون على التكنولوجيا في تأدية أعمالهم.

https://sarabic.ae/20250406/دولة-عربية-ضمن-أكبر-5-دول-عالميا-في-احتياطيات-معدن-بديل-عن-الـيورانيوم-1099256885.html

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