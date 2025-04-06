دولة عربية تتصدر العالم في ربط المنازل بشبكة اتصالات فائقة السرعة

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ارتدادات رسوم ترامب الجمركية على الأسواق العالمية
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المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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شؤون عسكرية
خبير: أمريكا غير جادة في شن الحرب على إيران لأن العالم سيغرق في الظلام
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بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
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مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
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عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
12:21 GMT
39 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
16:03 GMT
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شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
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مساحة حرة
ارتدادات رسوم ترامب الجمركية على الأسواق العالمية
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مرايا العلوم
لماذا نتنفس الأكسجين تحديدًا وليس غيره؟
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29 د
عالم سبوتنيك
موسكو: هجمات كييف على المدنيين تظهر أن خططها لا تتضمن تحقيق تسوية سياسية، و قسد تبدأ سحب قواتها من حلب
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لبنان والعالم
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123 د
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تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
08:18 GMT
8 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
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المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
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عرب بوينت بودكاست
خبيرة: سياسة ترامب ستنعكس إيجابا على دول "بريكس"
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عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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مساحة حرة
بريكس الموسعة نحو نظام اقتصادي عالمي جديد
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عرب بوينت بودكاست
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عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
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https://sarabic.ae/20250406/دولة-عربية-تتصدر-العالم-في-ربط-المنازل-بشبكة-اتصالات-فائقة-السرعة-1099262335.html
دولة عربية تتصدر العالم في ربط المنازل بشبكة اتصالات فائقة السرعة
دولة عربية تتصدر العالم في ربط المنازل بشبكة اتصالات فائقة السرعة
سبوتنيك عربي
حقفت دولة عربية رقمًا قياسيًّا جديدًا في نسبة شبكات الألياف الضوئية الموصولة إلى المنازل بنسبة بلغت 99.5%، لتحتفظ بذلك بالمركز الأول عالميًّا، منذ عام 2016. 06.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-06T13:00+0000
2025-04-06T13:00+0000
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وبحسب بيانات التقرير السنوي، الذي أصدره المجلس الأوروبي للألياف الضوئية الموصولة للمنازل، عن بيانات عام 2024، فقد تفوقت الإمارات العربية المتحدة في هذا المجال على كوريا الجنوبية، التي حلت في المركز الثاني بنسبة 96.6%، تليها الصين في المركز الثالث بنسبة 93.6%، في حين حلت هونغ كونغ في المركز الخامس بنسبة 89.9%".وبفَضْلِ هذا النهج، تُواصل "إي آند الإمارات" تعزيز مكانتها باعتبارها مزودًا رائدًا لخدمات الإنترنت، يجمع بين السرعة والكفاءة والموثوقية، معززةً بذلك قدرة الدولة على مُواكبة التطورات الرقمية، وتسريع التحول الرقمي في الدولة.وقال مسعود شريف محمود، الرئيس التنفيذي لـ"إي آند الإمارات": "هذا الإنجاز ليس مجرد رقم، بل هو ثمرة جهود حثيثة بدأتها الشركة عام 1986، حين أطلقت لأول مرة تقنية الألياف الضوئية في دولة الإمارات العربية المتحدة لشبكة قطاع النقل، والذي كان من شأنه تمهِيد الطريق نحو بناء المنظومة الرقمية المتطورة في الدولة، بينما أصبحت أبوظبي أول عاصمة في العالم مغطاة بالكامل بشبكة الألياف الضوئية عام 2011".وتواصل "إي آند الإمارات" جهودها نحو تعزيز انتشار الألياف الضوئية في دولة الإمارات العربية المتحدة، عبر العديد من الحلول المبتكرة، منها إطلاق خدمة الألياف الضوئية لليخوت "FTTY"، لتوفير اتصال فائق السرعة لليخوت في المرسى، وكذلك إطلاق خدمة الألياف الضوئية إلى الغرف "FTTR"، وهي الخدمة التي من شأنها توفير اتصال عالي السرعة بالإنترنت، وتعزيز تغطية الشبكة اللاسلكية في جميع أرجَاء المنزل، لتشكل حلًا مثاليًا للمنازل الذكية وللمستخدمين الذين يعتمدون على التكنولوجيا في تأدية أعمالهم.
https://sarabic.ae/20250406/دولة-عربية-ضمن-أكبر-5-دول-عالميا-في-احتياطيات-معدن-بديل-عن-الـيورانيوم-1099256885.html
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العالم العربي, منوعات
العالم العربي, منوعات

دولة عربية تتصدر العالم في ربط المنازل بشبكة اتصالات فائقة السرعة

13:00 GMT 06.04.2025
© Sputnik . ناتاليا سيليفرستوفا / الانتقال إلى بنك الصورشبكات
شبكات - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2025
© Sputnik . ناتاليا سيليفرستوفا
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حقفت دولة عربية رقمًا قياسيًّا جديدًا في نسبة شبكات الألياف الضوئية الموصولة إلى المنازل بنسبة بلغت 99.5%، لتحتفظ بذلك بالمركز الأول عالميًّا، منذ عام 2016.
وبحسب بيانات التقرير السنوي، الذي أصدره المجلس الأوروبي للألياف الضوئية الموصولة للمنازل، عن بيانات عام 2024، فقد تفوقت الإمارات العربية المتحدة في هذا المجال على كوريا الجنوبية، التي حلت في المركز الثاني بنسبة 96.6%، تليها الصين في المركز الثالث بنسبة 93.6%، في حين حلت هونغ كونغ في المركز الخامس بنسبة 89.9%".

وتسهم "إي آند الإمارات" بالنصيب الأكبر في ريادة قطاع الاتصالات في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تحتل الصدارة بأعلى معدل انتشار للنطاق العريض الثابت في جميع أنحاء الدولة، وتمتد بُنيتها التحتية الواسعة للألياف الضوئية لمسافة تتجاوز 14.5 مليون كيلومتر، بما يعادل أكثر من 360 ضعف محيط الكرة الأرضية، لتوفر اتصالًا عالي السرعة لأكثر من 2.88 مليون منزل في أنحاء الدولة، وهو ما يعكس التزام "إي آند الإمارات" باستراتيجية "Fiber-First"، التي تضع شبكة الألياف الضوئية في قلب رؤيتها لتوفير تجربة اتصال فائقة الجودة.

وبفَضْلِ هذا النهج، تُواصل "إي آند الإمارات" تعزيز مكانتها باعتبارها مزودًا رائدًا لخدمات الإنترنت، يجمع بين السرعة والكفاءة والموثوقية، معززةً بذلك قدرة الدولة على مُواكبة التطورات الرقمية، وتسريع التحول الرقمي في الدولة.
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وقال مسعود شريف محمود، الرئيس التنفيذي لـ"إي آند الإمارات": "هذا الإنجاز ليس مجرد رقم، بل هو ثمرة جهود حثيثة بدأتها الشركة عام 1986، حين أطلقت لأول مرة تقنية الألياف الضوئية في دولة الإمارات العربية المتحدة لشبكة قطاع النقل، والذي كان من شأنه تمهِيد الطريق نحو بناء المنظومة الرقمية المتطورة في الدولة، بينما أصبحت أبوظبي أول عاصمة في العالم مغطاة بالكامل بشبكة الألياف الضوئية عام 2011".

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، يعكس هذا الإنجاز العالمي مدى التزام "إي آند الإمارات"، بأن تكون شريك التحول الرقمي لترسيخ ريادة الإمارات في التكنولوجيا، عبر توفير بنية تحتية رقمية متطورة تدعم التحول الذكي وتعزز جودة الحياة، دعما لجهود هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية من أجل ترسيخ مكانة دولة الإمارات، بصفتها مركزًا عالميًا للاتصال.

وتواصل "إي آند الإمارات" جهودها نحو تعزيز انتشار الألياف الضوئية في دولة الإمارات العربية المتحدة، عبر العديد من الحلول المبتكرة، منها إطلاق خدمة الألياف الضوئية لليخوت "FTTY"، لتوفير اتصال فائق السرعة لليخوت في المرسى، وكذلك إطلاق خدمة الألياف الضوئية إلى الغرف "FTTR"، وهي الخدمة التي من شأنها توفير اتصال عالي السرعة بالإنترنت، وتعزيز تغطية الشبكة اللاسلكية في جميع أرجَاء المنزل، لتشكل حلًا مثاليًا للمنازل الذكية وللمستخدمين الذين يعتمدون على التكنولوجيا في تأدية أعمالهم.
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