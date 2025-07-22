العمالة الأجنبية تزاحم الشباب العراقي على لقمة العيش
12:30 GMT 22.07.2025 (تم التحديث: 13:07 GMT 22.07.2025)
© Sputnik . HASSAN NABILسوق العمل في العراق
© Sputnik . HASSAN NABIL
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في شوارع العراق المكتظة بالأحلام المؤجلة، تتفاقم أزمة البطالة بشكل ينذر بالخطر، بينما تتوسع ظاهرة العمالة الأجنبية غير المرخصة التي تزاحم أبناء البلد على فرص العمل القليلة المتبقية.
شباب في مقتبل العمر، أنهكهم الانتظار واليأس، يواجهون واقعا اقتصاديا مريرا في ظل غياب واضح للتخطيط الحكومي والرؤية الجادة لمعالجة التحديات المتراكمة، ووسط هذا المشهد، تتعالى أصوات المواطنين التي تطالب بإنصاف العراقي أولا، وإنقاذ ما تبقى من كرامة العمل المحلي.
وقبل فترة ليست بالبعيدة، أكد وزير العمل العراقي، أحمد الأسدي، أن "ملف العمالة الأجنبية يعد من أبرز التحديات التي تتطلب حلولا جذرية"، مشيرا إلى أن "الحكومة لا تملك إحصاءات دقيقة بشأن أعداد العمال الأجانب الموجودين في البلاد".
وأوضح الأسدي أن قانون العمل العراقي ينص صراحة على أنه "يجب أن يقابل كل عامل أجنبي عامل عراقي"، مبينا أن "عدد العمال الأجانب المسجلين ضمن الضمان الاجتماعي لا يتجاوز 43 ألف عامل فقط".
البطالة تتفاقم وسط انتشار العمالة الأجنبية غير المرخصة
يقول المحلل السياسي العراقي، علي الحبيب، في حديث لـ "سبوتنيك": "وصلت معدلات البطالة بين الشباب العراقي إلى مستويات مقلقة، في ظل وجود نسبة مرتفعة من العمالة الأجنبية داخل البلاد، تقدّر بحوالي 20%".
ويشير إلى أن "نحو 95% من هؤلاء العمال لا يمتلكون تصاريح عمل رسمية، وبعضهم دخل الأراضي العراقية بطرق غير قانونية، ما يشكل عبئا كبيرا على الاقتصاد الوطني"، مبينا أن هذا الواقع "ينعكس سلبا على فرص العمل المتاحة للمواطن العراقي، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية المتراكمة التي تضغط بشدة على الأسر العراقية".
ويضيف الحبيب: "غياب التخطيط الاقتصادي الفعال، وعدم وجود استراتيجية واضحة لسوق العمل، ساهم في تفاقم المشكلة وزيادة نسب البطالة"، لافتا إلى أن "غياب الإرادة السياسية الحقيقية لمعالجة هذه الأزمات، يعد أحد الأسباب الرئيسية في استمرار الوضع على ما هو عليه".
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كما طالب الحبيب الحكومة "بوضع برامج إصلاحية حقيقية تهدف إلى تقليص الاعتماد على العمالة الأجنبية، وتنشيط سوق العمل العراقي، من خلال دعم الصناعات الوطنية، وتشغيل المصانع المتوقفة، وتوفير بيئة مناسبة لتشغيل اليد العاملة المحلية".
وأكد أن "حل هذه الأزمة يتطلب رؤية اقتصادية متكاملة، وإدارة واعية تعمل على توجيه الموارد نحو تمكين المواطن العراقي، بدلا من استمرار الاعتماد على الاستيراد والعمالة الأجنبية غير المنظمة".
ويتصدّر العمال البنغلاديشيون والنيجيريون والسوريون، قائمة الجنسيات الأجنبية العاملة في العراق خلال السنوات الأخيرة، حيث يقدّر عددهم بعشرات الآلاف، ما يعكس تنامي وجود هذه الجنسيات في سوق العمل العراقي بشكل لافت.
18 يوليو, 10:26 GMT
تفاقم أزمة البطالة وتهمّش فرص الشباب
في المقابل، أعرب المواطن العراقي، رومان رمضان، عن استيائه من تفاقم ظاهرة العمالة الأجنبية غير المرخصة داخل العراق، مشيرا إلى أن "عددا كبيرا من العمال الأجانب خاصة من الجنسية السورية يعملون في البلاد دون تصاريح إقامة رسمية، ما يؤثر بشكل مباشر على فرص العمل المتاحة للمواطنين العراقيين، لا سيما فئة الشباب".
ويقول رمضان، في حديث لـ "سبوتنيك": "نلاحظ في مناطق مثل شارع الكفاح في بغداد، وجود سوريين يعملون بدون أي إقامة رسمية، ويتجاوز عددهم الألف"، وأردف: "هناك أيضا البعض يعمل تحت غطاء مستثمر، رغم أن الإقامة لا تتجاوز سنة أو ستة أشهر، لكنهم لا يعاملون بالمثل من ناحية القوانين والواجبات".
ويضيف: "الشباب العراقي يعاني من البطالة الحادة، لا توجد تعيينات حكومية، ولا فرص حقيقية في المصانع أو القطاعات الإنتاجية، وفي البصرة، مثلا من النادر أن ترى عمالا عراقيين في بعض المهن التي تسيطر عليها العمالة الأجنبية".
ووفقا لرمضان، فإن "تنظيم الإقامة وتشديد الرقابة على سوق العمل، إضافة إلى وضع الأولوية للمواطن العراقي في فرص التوظيف، أصبحت خطوات ضرورية لحل الأزمة"، داعيًا الحكومة إلى "دعم القطاع الصناعي وتشغيل المصانع المتوقفة لخلق فرص عمل حقيقية لأبناء البلد".
وكانت أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، أن عدد العمال الأجانب في البلاد يقدّر بحوالي مليون عامل، في حين أن المسجلين رسميا لديها لا يتجاوزون 71 ألف عامل فقط، ما يكشف عن فجوة كبيرة في تنظيم سوق العمل ووجود أعداد ضخمة من العمالة غير المسجلة.
20 يوليو, 09:51 GMT
تفضيل العمالة الأجنبية على حساب المواطن العراقي
إلى ذلك، يرى إيهاب علي، وهو عامل عراقي يعمل في مجال توصيل الطلبات (دليفري)، أن "العمالة الأجنبية بدأت تهيمن بشكل واضح على سوق العمل في بعض القطاعات داخل العراق، لا سيما في المطاعم، ما انعكس سلبا على فرص العمل المتاحة للعراقيين".
ويضيف في حديث لـ "سبوتنيك": "يفضل عدد من أصحاب المحال والمطاعم تشغيل عمال أجانب خصوصا من الجنسية السورية أو البنغالية، بدلا من توظيف شباب عراقيين"، وأردف: "عندما نتوجه لطلب العمل، يُقال لنا صراحة: لا نرغب في تشغيل العراقيين، نريد عمالا أجانب".
ويشير إلى أن "الكثير من المطاعم تعتمد الآن على السوريين والبنغاليين، بينما اقتصرت فرص العمل المتاحة للعراقيين على بعض الأعمال البسيطة مثل التوصيل".
17 يوليو, 10:29 GMT
وتمنى علي أن "تتوفر فرص عمل حقيقية للشباب العراقي"، داعيا الجهات المسؤولة إلى "تنظيم سوق العمل وضمان تفضيل العامل المحلي على الأجنبي، لا سيما في ظل الأزمة الاقتصادية والبطالة المرتفعة في البلاد".
من جانبه، أعرب المواطن العراقي عمر محمد، عن حالة الإحباط واليأس التي يعيشها الكثير من الشباب العراقي بسبب غياب فرص العمل، مؤكدا أن "الأوضاع الاقتصادية الراهنة دفعت الكثيرين إلى اليأس".
ويضيف: "أبحث يوميا عن فرصة عمل ولا أجد أي فرصة، حتى موضوع الزواج أصبح صعبا لعدم وجود استقرار مادي واقتصادي، وكل شيء أصبح ينعكس سلباً على الشاب العراقي"، ويشير إلى أن "البطالة أصبحت واقعا يعيشه معظم الشباب، في ظل غياب أي بوادر لتحسين الأوضاع أو فتح فرص حقيقية للعمل"، مضيفا: "الناس ملت، وكلها صارت تفكر بالسفر أو الهجرة، لأن الحياة صارت صعبة وما أحد يسمع صوتنا".
16 يوليو, 09:30 GMT
وفي بيان سابق، يؤكد رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان، فاضل الغراوي، أن عدد العمال الأجانب الوافدين للعراق بلغ نحو مليون عامل، معظمهم يعملون بشكل غير شرعي، في حين لم يسجل لدى وزارة العمل سوى 43 ألف عامل خلال عام 2024.
ويوضح الغراوي أن متوسط راتب العامل الأجنبي يصل إلى 700 دولار، مقارنة بـ 270 دولارًا للعامل العراقي، مشيرا إلى أن معدل البطالة في العراق بسبب تفشي العمالة غير المسجلة بلغ 26%.
ويشير إلى أن نسبة البطالة بين الفئة العمرية 15-24 عاماً في 2023 بلغت 15.5%، مقابل 16.23% في عام 2021، في حين بلغت نسبة القوى العاملة من هذه الفئة نحو 34-36% خلال السنوات الثلاث الماضية.