https://sarabic.ae/20250718/بين-بغداد-وأربيل-أزمة-الرواتب-تضرب-موظفي-كردستان-العراق-1102787985.html
بين بغداد وأربيل... أزمة "الرواتب" تضرب موظفي كردستان العراق
بين بغداد وأربيل... أزمة "الرواتب" تضرب موظفي كردستان العراق
سبوتنيك عربي
في الوقت الذي يواجه فيه المواطنون في إقليم كردستان العراق شمالي البلاد، تحديات معيشية متزايدة، يدخل آلاف الموظفين في الإقليم شهرهم الثالث دون استلام رواتبهم،... 18.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-18T10:26+0000
2025-07-18T10:26+0000
2025-07-18T10:26+0000
العراق
إقليم كردستان
ازمة رواتب
الموظفين
أربيل
تقارير سبوتنيك
حصري
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الأزمة، التي باتت تمسّ لقمة عيش شريحة واسعة من أبناء الإقليم، لم تعد مجرد مشكلة إدارية أو مالية، بل تحولت إلى ملف سياسي شائك يعكس حجم التوترات المتصاعدة بين الحكومة الاتحادية في بغداد، وحكومة الإقليم في أربيل.وبينما تحمّل بغداد، أربيل مسؤولية عدم تسليم عائدات النفط، تتحدث حكومة إقليم كردستان عن التزامها وتتهم سلطات العاصمة بـ"التقصير في صرف المستحقات، ليبقى المواطن الكردي هو المتضرر الأول من هذا النزاع السياسي والمالي".وتعود أزمة الرواتب بين بغداد وأربيل، إلى خلافات متكررة بشأن آليات تصدير النفط وتوحيد الإيرادات، لكنها تفاقمت منذ مايو/ أيار 2025، بعد توقف الحكومة الاتحادية عن إرسال رواتب موظفي الإقليم.في المقابل، أوضحت حكومة الإقليم أن "تسليم النفط بالكامل يواجه عقبات فنية وسياسية، خاصة مع استمرار توقف خط تصدير "جيهان"، منذ مارس/ آذار 2023، بسبب نزاع قانوني مع تركيا، ما اضطر أربيل للاعتماد على التصدير الداخلي لتأمين مواردها المالية".عدم تنفيذ قرارات المحكمة الاتحاديةوتقول منصور في حديث لـ"سبوتنيك": "الوضع في خانقين وصل إلى حد مأساوي، حيث انقطعت الكهرباء عن أكثر من نصف المدينة كونهم لم يسددوا مستحقات الكهرباء الحكومية"، موضحة أن "خانقين تعد من المناطق المتنازع عليها ضمن المادة 140، ما يجعلها عرضة للإهمال من الجهات الرسمية، وهي ذات الطابع الكردي".وكانت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، قد ألزمت في فبراير/ شباط الماضي، الحكومة الاتحادية بدفع رواتب موظفي إقليم كردستان بشكل مباشر، دون المرور بحكومة الإقليم، وذلك بعد تأخر دام أشهرا عدة في صرف تلك الرواتب.تجاهل قرارات القضاء زاد الخلاف بين بغداد وأربيلفي المقابل، يحمّل عضو مجلس النواب العراقي شريف سليمان، الحكومة الاتحادية مسؤولية تفاقم الخلاف مع إقليم كردستان، بسبب ما وصفه بـ"عدم الالتزام بقرارات المحكمة الاتحادية ومقررات الحكومة المركزية"، خصوصًا فيما يتعلق بصرف المستحقات المالية للإقليم.وأوضح سليمان أن "الكثير من موظفي الإقليم لم يستلموا رواتبهم لأكثر من 75 يوما، ما تسبب بضرر بالغ على المستوى المعيشي والاجتماعي"، مضيفًا: "مثل هذا التعامل يؤدي إلى تعميق الخلافات وإيجاد أجواء من التوتر بدلًا من تعزيز الثقة بين الطرفين".وتابع النائب العراقي: "المرجعية الأساسية في العلاقة بين المركز والإقليم يجب أن تكون الدستور والقانون، بعيدا عن المصالح السياسية والاعتبارات الشخصية"، داعيًا إلى "ضرورة اعتماد مبدأ الشراكة الوطنية، والانطلاق من المصلحة العامة للشعب العراقي بكل مكوناته".في حين، أجلت المحكمة الاتحادية العليا، الاثنين الماضي، النظر في الدعوى المقامة أمامها لإصدار "أمر ولائي" يقضي بالزام الحكومة الاتحادية بتوزيع رواتب موظفي إقليم كردستان، إلى 28 تموز/ يوليو الجاري."إخفاق" حكومة الإقليمإلى ذلك، يؤكد عضو مجلس النواب العراقي أحمد البديري، خلال حديث لـ"سبوتنيك"، أن "قرارات المحكمة الاتحادية تعد ملزمة لجميع السلطات، بما فيها الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان"، مشيرًا إلى أن "الخلل في تنفيذ هذه القرارات يعود إلى أسباب سياسية بالدرجة الأولى".وأضاف: "القرارات الصادرة عن المحكمة الاتحادية لا تقبل التفسير أو التعطيل، ويجب احترامها وتنفيذها من قبل جميع الأطراف"، لافتًا إلى أن "عدم الالتزام بهذه القرارات يضعف هيبة الدولة ويكرّس حالة الانقسام السياسي".ودعا البديري، في ختام حديثه، إلى "ضرورة معالجة هذا الملف بعيدا عن التجاذبات السياسية، والاحتكام إلى الدستور والاتفاقات الموقعة بين الطرفين، حرصًا على مصلحة المواطنين في عموم العراق، ومن ضمنهم موظفو الإقليم".وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي للسوداني، أن الجانبين "ناقشا الأوضاع العامة في البلاد، وأكدا أهمية تعزيز التعاون بين السلطات، والعمل على حل الملفات العالقة مع إقليم كردستان، وفقا للدستور والقانون، لا سيما ما يتعلق بتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية، وتسوية مستحقات الموظفين، كما تطرق اللقاء إلى الاستعدادات الجارية للانتخابات التشريعية، وضمان إجرائها في موعدها المحدد بما يعكس إرادة الشعب".
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العراق, إقليم كردستان, ازمة رواتب, الموظفين, أربيل, تقارير سبوتنيك, حصري
العراق, إقليم كردستان, ازمة رواتب, الموظفين, أربيل, تقارير سبوتنيك, حصري
بين بغداد وأربيل... أزمة "الرواتب" تضرب موظفي كردستان العراق
حصري
في الوقت الذي يواجه فيه المواطنون في إقليم كردستان العراق شمالي البلاد، تحديات معيشية متزايدة، يدخل آلاف الموظفين في الإقليم شهرهم الثالث دون استلام رواتبهم، حيث تجاوزت فترة التأخير 75 يوما، وسط صمت رسمي وغياب أي حلول فعلية على الأرض.
الأزمة، التي باتت تمسّ لقمة عيش شريحة واسعة من أبناء الإقليم، لم تعد مجرد مشكلة إدارية أو مالية، بل تحولت إلى ملف سياسي شائك يعكس حجم التوترات المتصاعدة بين الحكومة الاتحادية في بغداد، وحكومة الإقليم في أربيل
.
وبحسب مراقبين، تراكم الرواتب غير المدفوعة لا يعكس فقط اختلالًا في الالتزام بالاتفاقات المبرمة بين الطرفين، بل يكشف أيضا عن عمق الخلافات حول ملف النفط والإيرادات المالية، الذي لا يزال عالقًا رغم قرارات المحكمة الاتحادية والدعوات المستمرة لتطبيق الدستور بشكل عادل ومنصف.
وبينما تحمّل بغداد، أربيل مسؤولية عدم تسليم عائدات النفط، تتحدث حكومة إقليم كردستان عن التزامها وتتهم سلطات العاصمة بـ"التقصير في صرف المستحقات، ليبقى المواطن الكردي هو المتضرر الأول من هذا النزاع السياسي والمالي".
وتعود أزمة الرواتب بين بغداد وأربيل
، إلى خلافات متكررة بشأن آليات تصدير النفط وتوحيد الإيرادات، لكنها تفاقمت منذ مايو/ أيار 2025، بعد توقف الحكومة الاتحادية عن إرسال رواتب موظفي الإقليم.
وبررت بغداد الإجراء بـ"عدم التزام أربيل بتسليم 230 ألف برميل يوميا من النفط، وعدم تحويل الإيرادات غير النفطية إلى الخزينة العامة"، معتبرة ذلك "خرقًا" لقانون الموازنة الثلاثية (2023-2025).
في المقابل، أوضحت حكومة الإقليم أن "تسليم النفط بالكامل يواجه عقبات فنية وسياسية
، خاصة مع استمرار توقف خط تصدير "جيهان"، منذ مارس/ آذار 2023، بسبب نزاع قانوني مع تركيا، ما اضطر أربيل للاعتماد على التصدير الداخلي لتأمين مواردها المالية".
عدم تنفيذ قرارات المحكمة الاتحادية
انتقدت النائبة الكردية في مجلس النواب العراقي سوزان منصور، تردّي الأوضاع الخدمية في قضاء خانقين، وسط استمرار أزمة عدم تسلم المواطنين الأكراد هناك للرواتب، منذ أيام.
وتقول منصور في حديث لـ"سبوتنيك": "الوضع في خانقين وصل إلى حد مأساوي، حيث انقطعت الكهرباء عن أكثر من نصف المدينة كونهم لم يسددوا مستحقات الكهرباء الحكومية"، موضحة أن "خانقين تعد من المناطق المتنازع عليها ضمن المادة 140، ما يجعلها عرضة للإهمال من الجهات الرسمية، وهي ذات الطابع الكردي
".
وتشير النائبة إلى أن "قرار المحكمة الاتحادية بشأن رواتب الإقليم كان واضحا ويجب تنفيذه دون مماطلة، بغض النظر عن الظروف"، مشددة على أن "تجاهل هذه القرارات يفاقم معاناة المواطنين ويضعف الثقة بمؤسسات الدولة".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، قد ألزمت في فبراير/ شباط الماضي، الحكومة الاتحادية بدفع رواتب موظفي إقليم كردستان بشكل مباشر، دون المرور بحكومة الإقليم، وذلك بعد تأخر دام أشهرا عدة في صرف تلك الرواتب.
تجاهل قرارات القضاء زاد الخلاف بين بغداد وأربيل
في المقابل، يحمّل عضو مجلس النواب العراقي شريف سليمان، الحكومة الاتحادية مسؤولية تفاقم الخلاف مع إقليم كردستان، بسبب ما وصفه بـ"عدم الالتزام بقرارات المحكمة الاتحادية
ومقررات الحكومة المركزية"، خصوصًا فيما يتعلق بصرف المستحقات المالية للإقليم.
وقال سليمان، في حديث لـ"سبوتنيك": "عدم التزام الحكومة الاتحادية بقرارات المحكمة، وبتسديد المستحقات المالية لموظفي إقليم كردستان، يعد تجاوزا للدستور والقانون، ويشكل انتهاكا واضحا للمبادئ التي يفترض أن تحكم العلاقة بين المركز والإقليم".
وأوضح سليمان أن "الكثير من موظفي الإقليم لم يستلموا رواتبهم لأكثر من 75 يوما، ما تسبب بضرر بالغ على المستوى المعيشي والاجتماعي"، مضيفًا: "مثل هذا التعامل يؤدي إلى تعميق الخلافات وإيجاد أجواء من التوتر بدلًا من تعزيز الثقة بين الطرفين".
وتابع النائب العراقي: "المرجعية الأساسية في العلاقة بين المركز والإقليم يجب أن تكون الدستور والقانون، بعيدا عن المصالح السياسية والاعتبارات الشخصية"، داعيًا إلى "ضرورة اعتماد مبدأ الشراكة الوطنية
، والانطلاق من المصلحة العامة للشعب العراقي بكل مكوناته".
وصادق مجلس وزراء إقليم كردستان، الأربعاء الماضي، على اتفاق جديد مع الحكومة الاتحادية العراقية، يتعلق برواتب ومستحقات موظفي القطاع العام في الإقليم، بحسب بيان رسمي. وجاء ذلك خلال اجتماع عقده المجلس برئاسة رئيس وزراء الإقليم مسرور بارزاني، وبمشاركة نائبه قوباد طالباني، بحسب بيان رسمي صادر عن حكومة الإقليم.
في حين، أجلت المحكمة الاتحادية العليا، الاثنين الماضي، النظر في الدعوى المقامة أمامها لإصدار "أمر ولائي" يقضي بالزام الحكومة الاتحادية بتوزيع رواتب موظفي إقليم كردستان، إلى 28 تموز/ يوليو الجاري.
إلى ذلك، يؤكد عضو مجلس النواب العراقي أحمد البديري، خلال حديث لـ"سبوتنيك"، أن "قرارات المحكمة الاتحادية تعد ملزمة لجميع السلطات، بما فيها الحكومة الاتحادية
وحكومة إقليم كردستان"، مشيرًا إلى أن "الخلل في تنفيذ هذه القرارات يعود إلى أسباب سياسية بالدرجة الأولى".
ورأى البديري أن "الحكومة الاتحادية التزمت ببنود الاتفاق وأرسلت الرواتب إلى الإقليم أكثر من مرة، إلا أن حكومة الإقليم لم تلتزم بالمقابل بتسليم عائدات النفط كما نص عليه الاتفاق"، معتبرًا أن "هذا الخلل يعد تقصيرا واضحا من حكومة الإقليم تجاه الحكومة الاتحادية".
وأضاف: "القرارات الصادرة عن المحكمة الاتحادية لا تقبل التفسير أو التعطيل، ويجب احترامها وتنفيذها من قبل جميع الأطراف"، لافتًا إلى أن "عدم الالتزام بهذه القرارات يضعف هيبة الدولة ويكرّس حالة الانقسام السياسي".
ودعا البديري، في ختام حديثه، إلى "ضرورة معالجة هذا الملف بعيدا عن التجاذبات السياسية، والاحتكام إلى الدستور والاتفاقات الموقعة بين الطرفين، حرصًا على مصلحة المواطنين في عموم العراق، ومن ضمنهم موظفو الإقليم".
وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ورئيس الجمهورية العراقية عبد اللطيف جمال رشيد، قد بحثا أمس الخميس، سبل حل الخلافات العالقة بين بغداد وأربيل، وفي مقدمتها ملف رواتب موظفي إقليم كردستان.
وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي للسوداني، أن الجانبين "ناقشا الأوضاع العامة في البلاد، وأكدا أهمية تعزيز التعاون بين السلطات، والعمل على حل الملفات العالقة مع إقليم كردستان، وفقا للدستور والقانون
، لا سيما ما يتعلق بتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية، وتسوية مستحقات الموظفين، كما تطرق اللقاء إلى الاستعدادات الجارية للانتخابات التشريعية، وضمان إجرائها في موعدها المحدد بما يعكس إرادة الشعب".