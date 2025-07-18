https://sarabic.ae/20250718/بين-بغداد-وأربيل-أزمة-الرواتب-تضرب-موظفي-كردستان-العراق-1102787985.html

بين بغداد وأربيل... أزمة "الرواتب" تضرب موظفي كردستان العراق

بين بغداد وأربيل... أزمة "الرواتب" تضرب موظفي كردستان العراق

سبوتنيك عربي

في الوقت الذي يواجه فيه المواطنون في إقليم كردستان العراق شمالي البلاد، تحديات معيشية متزايدة، يدخل آلاف الموظفين في الإقليم شهرهم الثالث دون استلام رواتبهم،... 18.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-18T10:26+0000

2025-07-18T10:26+0000

2025-07-18T10:26+0000

العراق

إقليم كردستان

ازمة رواتب

الموظفين

أربيل

تقارير سبوتنيك

حصري

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الأزمة، التي باتت تمسّ لقمة عيش شريحة واسعة من أبناء الإقليم، لم تعد مجرد مشكلة إدارية أو مالية، بل تحولت إلى ملف سياسي شائك يعكس حجم التوترات المتصاعدة بين الحكومة الاتحادية في بغداد، وحكومة الإقليم في أربيل.وبينما تحمّل بغداد، أربيل مسؤولية عدم تسليم عائدات النفط، تتحدث حكومة إقليم كردستان عن التزامها وتتهم سلطات العاصمة بـ"التقصير في صرف المستحقات، ليبقى المواطن الكردي هو المتضرر الأول من هذا النزاع السياسي والمالي".وتعود أزمة الرواتب بين بغداد وأربيل، إلى خلافات متكررة بشأن آليات تصدير النفط وتوحيد الإيرادات، لكنها تفاقمت منذ مايو/ أيار 2025، بعد توقف الحكومة الاتحادية عن إرسال رواتب موظفي الإقليم.في المقابل، أوضحت حكومة الإقليم أن "تسليم النفط بالكامل يواجه عقبات فنية وسياسية، خاصة مع استمرار توقف خط تصدير "جيهان"، منذ مارس/ آذار 2023، بسبب نزاع قانوني مع تركيا، ما اضطر أربيل للاعتماد على التصدير الداخلي لتأمين مواردها المالية".عدم تنفيذ قرارات المحكمة الاتحاديةوتقول منصور في حديث لـ"سبوتنيك": "الوضع في خانقين وصل إلى حد مأساوي، حيث انقطعت الكهرباء عن أكثر من نصف المدينة كونهم لم يسددوا مستحقات الكهرباء الحكومية"، موضحة أن "خانقين تعد من المناطق المتنازع عليها ضمن المادة 140، ما يجعلها عرضة للإهمال من الجهات الرسمية، وهي ذات الطابع الكردي".وكانت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، قد ألزمت في فبراير/ شباط الماضي، الحكومة الاتحادية بدفع رواتب موظفي إقليم كردستان بشكل مباشر، دون المرور بحكومة الإقليم، وذلك بعد تأخر دام أشهرا عدة في صرف تلك الرواتب.تجاهل قرارات القضاء زاد الخلاف بين بغداد وأربيلفي المقابل، يحمّل عضو مجلس النواب العراقي شريف سليمان، الحكومة الاتحادية مسؤولية تفاقم الخلاف مع إقليم كردستان، بسبب ما وصفه بـ"عدم الالتزام بقرارات المحكمة الاتحادية ومقررات الحكومة المركزية"، خصوصًا فيما يتعلق بصرف المستحقات المالية للإقليم.وأوضح سليمان أن "الكثير من موظفي الإقليم لم يستلموا رواتبهم لأكثر من 75 يوما، ما تسبب بضرر بالغ على المستوى المعيشي والاجتماعي"، مضيفًا: "مثل هذا التعامل يؤدي إلى تعميق الخلافات وإيجاد أجواء من التوتر بدلًا من تعزيز الثقة بين الطرفين".وتابع النائب العراقي: "المرجعية الأساسية في العلاقة بين المركز والإقليم يجب أن تكون الدستور والقانون، بعيدا عن المصالح السياسية والاعتبارات الشخصية"، داعيًا إلى "ضرورة اعتماد مبدأ الشراكة الوطنية، والانطلاق من المصلحة العامة للشعب العراقي بكل مكوناته".في حين، أجلت المحكمة الاتحادية العليا، الاثنين الماضي، النظر في الدعوى المقامة أمامها لإصدار "أمر ولائي" يقضي بالزام الحكومة الاتحادية بتوزيع رواتب موظفي إقليم كردستان، إلى 28 تموز/ يوليو الجاري."إخفاق" حكومة الإقليمإلى ذلك، يؤكد عضو مجلس النواب العراقي أحمد البديري، خلال حديث لـ"سبوتنيك"، أن "قرارات المحكمة الاتحادية تعد ملزمة لجميع السلطات، بما فيها الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان"، مشيرًا إلى أن "الخلل في تنفيذ هذه القرارات يعود إلى أسباب سياسية بالدرجة الأولى".وأضاف: "القرارات الصادرة عن المحكمة الاتحادية لا تقبل التفسير أو التعطيل، ويجب احترامها وتنفيذها من قبل جميع الأطراف"، لافتًا إلى أن "عدم الالتزام بهذه القرارات يضعف هيبة الدولة ويكرّس حالة الانقسام السياسي".ودعا البديري، في ختام حديثه، إلى "ضرورة معالجة هذا الملف بعيدا عن التجاذبات السياسية، والاحتكام إلى الدستور والاتفاقات الموقعة بين الطرفين، حرصًا على مصلحة المواطنين في عموم العراق، ومن ضمنهم موظفو الإقليم".وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي للسوداني، أن الجانبين "ناقشا الأوضاع العامة في البلاد، وأكدا أهمية تعزيز التعاون بين السلطات، والعمل على حل الملفات العالقة مع إقليم كردستان، وفقا للدستور والقانون، لا سيما ما يتعلق بتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية، وتسوية مستحقات الموظفين، كما تطرق اللقاء إلى الاستعدادات الجارية للانتخابات التشريعية، وضمان إجرائها في موعدها المحدد بما يعكس إرادة الشعب".

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العراق, إقليم كردستان, ازمة رواتب, الموظفين, أربيل, تقارير سبوتنيك, حصري