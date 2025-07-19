https://sarabic.ae/20250719/العراق-يعلن-إيقاف-17-مسؤولا-عن-العمل-و3-ضباط-على-خلفية-حريق-الكوت-1102814161.html
العراق يعلن إيقاف 17 مسؤولا عن العمل و3 ضباط على خلفية حريق الكوت
العراق يعلن إيقاف 17 مسؤولا عن العمل و3 ضباط على خلفية حريق الكوت
سبوتنيك عربي
أعلنت لجنة التحقيق في حريق مركز تجاري بمحافظة واسط العراقية، فجر اليوم السبت، عن إيقاف 17 مسؤولا حكوميا، عن العمل مؤقتا، وتوقيف 3 ضباط، بسبب تقصير أدى إلى... 19.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-19T05:53+0000
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وقال رئيس دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية العراقية العميد مقداد ميري، إن "التحقيقات الأولية أظهرت مسؤولية عدد من الموظفين في عدة دوائر"، مشيرًا إلى توقيف مدير الأمن السياحي ومدير الدفاع المدني وآمر القاطع الأول للدفاع المدني في المحافظة.وأوضح أن "الإجراءات جاءت بموجب قانون العقوبات العراقي، وستُستكمل التحقيقات لمحاسبة جميع المقصرين دون استثناء"، مؤكدًا أن اللجنة ستعلن النتائج النهائية بشفافية، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).وأعلنت السلطات المحلية في محافظة واسط شرقي العراق، صباح أول أمس الخميس، مقتل عشرات الأشخاص في حريق مجمع تجاري بمدينة الكوت التابعة للمحافظة.وفي بيان منفصل، أعلن المياحي الحداد 3 أيام على أرواح ضحايا فاجعة الحريق في الكوت.وخاطب المياحي ذوي الضحايا، قائلا: "إننا لن نتهاون مع من كانوا سببا مباشرا أو غير مباشر في هذه الحادثة التي لا تخلو من ملابسات"، مضيفا: "سنعلن للرأي العام، خلال 48 ساعة، نتائج التحقيق الأولية".
https://sarabic.ae/20250717/رئيس-الوزراء-العراقي-يوجه-بإجراء-تحقيق-فوري-في-حريق-الكوت-الذي-تسبب-بمقتل-أكثر-من-60-شخصا-1102750185.html
https://sarabic.ae/20250202/حريق-بسيط-إثر-هجوم-على-حقل-كورمور-للغاز-بكردستان-ورئيس-الوزراء-العراقي-يأمر-بالتحقيق-1097414213.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
العراق يعلن إيقاف 17 مسؤولا عن العمل و3 ضباط على خلفية حريق الكوت
أعلنت لجنة التحقيق في حريق مركز تجاري بمحافظة واسط العراقية، فجر اليوم السبت، عن إيقاف 17 مسؤولا حكوميا، عن العمل مؤقتا، وتوقيف 3 ضباط، بسبب تقصير أدى إلى تفاقم كارثة الحريق الذي وقع في مدينة الكوت التابعة للمحافظة.
وقال رئيس دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية العراقية العميد مقداد ميري، إن "التحقيقات الأولية أظهرت مسؤولية عدد من الموظفين في عدة دوائر"، مشيرًا إلى توقيف مدير الأمن السياحي ومدير الدفاع المدني وآمر القاطع الأول للدفاع المدني في المحافظة.
وأوضح أن "الإجراءات جاءت بموجب قانون العقوبات العراقي، وستُستكمل التحقيقات لمحاسبة جميع المقصرين دون استثناء"، مؤكدًا أن اللجنة ستعلن النتائج النهائية بشفافية، وفقا لوكالة
الأنباء العراقية (واع).
وأعلنت السلطات المحلية في محافظة واسط شرقي العراق، صباح أول أمس الخميس، مقتل عشرات الأشخاص
في حريق مجمع تجاري بمدينة الكوت التابعة للمحافظة.
وقال محافظ الواسط محمد المياحي، في بيان: "أهالي وأبناء مدينة الكوت وعموم واسط، ننعى إليكم ثلة طيبة من أبناء محافظتنا، حيث فقدنا ما يقارب 50 شخصًا بين رجل وامرأة وأطفال من أبنائكم وبناتكم في حادثة حريق مول الهايبر ماركت المشؤوم"، وفق ما أفادت به "شفق نيوز".
وفي بيان منفصل، أعلن المياحي الحداد 3 أيام
على أرواح ضحايا فاجعة الحريق في الكوت.
وخاطب المياحي ذوي الضحايا، قائلا: "إننا لن نتهاون مع من كانوا سببا مباشرا أو غير مباشر في هذه الحادثة التي لا تخلو من ملابسات"، مضيفا: "سنعلن للرأي العام، خلال 48 ساعة، نتائج التحقيق الأولية".