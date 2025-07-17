https://sarabic.ae/20250717/رئيس-الوزراء-العراقي-يوجه-بإجراء-تحقيق-فوري-في-حريق-الكوت-الذي-تسبب-بمقتل-أكثر-من-60-شخصا-1102750185.html
رئيس الوزراء العراقي يوجه بإجراء تحقيق فوري في حريق الكوت الذي تسبب بمقتل أكثر من 60 شخصا
رئيس الوزراء العراقي يوجه بإجراء تحقيق فوري في حريق الكوت الذي تسبب بمقتل أكثر من 60 شخصا
سبوتنيك عربي
أصدر رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، توجيهات عاجلة بشأن حريق الكوت شرقي البلاد، الذي أسفر عن مقتل أكثر من 60 شخصا. 17.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-17T08:05+0000
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وأفادت وكالة الأنباء العراقية (واع)، بأن السوداني، "وجّه وزير الداخلية (عبد الأمير الشمري)، بالتواجد الميداني في موقع حادث الحريق المؤسف في مدينة الكوت، والتحقيق الفوري في الأسباب والظروف المحيطة، وإجراء تحقيق فني دقيق لكشف أوجه التقصير، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات صارمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث".وأضاف أنه "في إطار متابعته المتواصلة لتداعيات هذا الحادث المؤسف، فقد وجّه بإرسال فريق طبي بكامل الإمكانيات، لدعم جهود إسعاف المصابين وعلاجهم"، معبّرًا عن "تعازيه العميقة لأسر الضحايا، والتضامن الوجداني معهم".وأعلنت السلطات المحلية في محافظة واسط شرقي العراق، صباح اليوم الخميس، مقتل عشرات الأشخاص في حريق مجمع تجاري في مدينة الكوت التابعة للمحافظة.وفي بيان منفصل، أعلن المياحي الحداد 3 أيام على أرواح ضحايا فاجعة الحريق في الكوت.وخاطب المياحي ذوي الضحايا، قائلا: "إننا لن نتهاون مع من كانوا سببا مباشرا أو غير مباشر في هذه الحادثة التي لا تخلو من ملابسات"، مضيفا: "سنعلن للرأي العام، خلال 48 ساعة، نتائج التحقيق الأولية".
https://sarabic.ae/20250202/حريق-بسيط-إثر-هجوم-على-حقل-كورمور-للغاز-بكردستان-ورئيس-الوزراء-العراقي-يأمر-بالتحقيق-1097414213.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
رئيس الوزراء العراقي يوجه بإجراء تحقيق فوري في حريق الكوت الذي تسبب بمقتل أكثر من 60 شخصا
أصدر رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، توجيهات عاجلة بشأن حريق الكوت شرقي البلاد، الذي أسفر عن مقتل أكثر من 60 شخصا.
وأفادت وكالة الأنباء العراقية (واع)، بأن السوداني، "وجّه وزير الداخلية (عبد الأمير الشمري)، بالتواجد الميداني في موقع حادث الحريق المؤسف في مدينة الكوت، والتحقيق الفوري في الأسباب والظروف المحيطة، وإجراء تحقيق فني دقيق لكشف أوجه التقصير، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات صارمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث".
وأضاف أنه "في إطار متابعته المتواصلة لتداعيات هذا الحادث المؤسف، فقد وجّه بإرسال فريق طبي بكامل الإمكانيات، لدعم جهود إسعاف المصابين وعلاجهم"، معبّرًا عن "تعازيه العميقة لأسر الضحايا، والتضامن الوجداني معهم".
وأعلنت السلطات المحلية في محافظة واسط شرقي العراق، صباح اليوم الخميس، مقتل عشرات الأشخاص
في حريق مجمع تجاري في مدينة الكوت التابعة للمحافظة.
وقال محافظ الواسط محمد المياحي، في بيان: "أهالي وأبناء مدينة الكوت وعموم واسط، ننعى إليكم ثلة طيبة من أبناء محافظتنا، حيث فقدنا ما يقارب 50 شخصًا بين رجل وامرأة وأطفال من أبنائكم وبناتكم في حادثة حريق مول الهايبر ماركت المشؤوم"، وفق ما أفادت به "شفق نيوز".
وفي بيان منفصل، أعلن المياحي الحداد 3 أيام
على أرواح ضحايا فاجعة الحريق في الكوت.
وخاطب المياحي ذوي الضحايا، قائلا: "إننا لن نتهاون مع من كانوا سببا مباشرا أو غير مباشر في هذه الحادثة التي لا تخلو من ملابسات"، مضيفا: "سنعلن للرأي العام، خلال 48 ساعة، نتائج التحقيق الأولية".