رئيس الوزراء العراقي يوجه بإجراء تحقيق فوري في حريق الكوت الذي تسبب بمقتل أكثر من 60 شخصا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي فلسطيني: لمتحف الأرميتاج دور كبير في دعم عضوية فلسطين في الآيكوم الدولي
08:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
08:46 GMT
14 د
من الملعب
تشيلسي يتوّج بمونديال الأندية وسينر يحقق بطولة ويمبلدون في التنس للمرة الأولى
09:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
09:31 GMT
22 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
"الكلب الميكانيكي" القديم وملحمة الحيوانات المنوية
10:17 GMT
30 د
صدى الحياة
الإسلاموفوبيا بين الكراهية السياسية وتفجير الغرب لأزماته الداخلية
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
12:29 GMT
18 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
فرنسا ومدغشقر تبحثان حل نزاع الجزر المتناثرة بينهما
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
16:49 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: إسرائيل تقاتل في عدة جبهات وتتلاعب بورقة الأقليات
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤولين : نتنياهو يسعى لإقامة معسكرات اعتقال في غزة تحت مزاعم إنشاء
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
08:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:42 GMT
17 د
صدى الحياة
كيف غيرت الهجرة ديموغرافيا العالم؟ يوضح خبير
09:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:32 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:53 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
صورة يافا الفلسطينية ببساتيها العطرة في أدب الرحالة الروس
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل سيغير برنامج الذكاء الصناعي للدردشة حياتنا ؟
10:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:52 GMT
7 د
نبض افريقيا
إفريقيا الوسطى تفتح أبوابها أمام الشركات الروسية العاملة في مجال
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:48 GMT
11 د
مساحة حرة
التسوية بالعملات الوطنية.. أولويات دول بريكس في 2024
12:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
12:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
افتتاح مراكز للتعليم المفتوح لدراسة اللغة الروسية في بلدان الخليج العربي
16:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250717/رئيس-الوزراء-العراقي-يوجه-بإجراء-تحقيق-فوري-في-حريق-الكوت-الذي-تسبب-بمقتل-أكثر-من-60-شخصا-1102750185.html
رئيس الوزراء العراقي يوجه بإجراء تحقيق فوري في حريق الكوت الذي تسبب بمقتل أكثر من 60 شخصا
رئيس الوزراء العراقي يوجه بإجراء تحقيق فوري في حريق الكوت الذي تسبب بمقتل أكثر من 60 شخصا
سبوتنيك عربي
أصدر رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، توجيهات عاجلة بشأن حريق الكوت شرقي البلاد، الذي أسفر عن مقتل أكثر من 60 شخصا. 17.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-17T08:05+0000
2025-07-17T08:05+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/18/1100924505_0:400:853:880_1920x0_80_0_0_d1c4d0965dd4c28e5272a36322529c72.jpg
وأفادت وكالة الأنباء العراقية (واع)، بأن السوداني، "وجّه وزير الداخلية (عبد الأمير الشمري)، بالتواجد الميداني في موقع حادث الحريق المؤسف في مدينة الكوت، والتحقيق الفوري في الأسباب والظروف المحيطة، وإجراء تحقيق فني دقيق لكشف أوجه التقصير، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات صارمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث".وأضاف أنه "في إطار متابعته المتواصلة لتداعيات هذا الحادث المؤسف، فقد وجّه بإرسال فريق طبي بكامل الإمكانيات، لدعم جهود إسعاف المصابين وعلاجهم"، معبّرًا عن "تعازيه العميقة لأسر الضحايا، والتضامن الوجداني معهم".وأعلنت السلطات المحلية في محافظة واسط شرقي العراق، صباح اليوم الخميس، مقتل عشرات الأشخاص في حريق مجمع تجاري في مدينة الكوت التابعة للمحافظة.وفي بيان منفصل، أعلن المياحي الحداد 3 أيام على أرواح ضحايا فاجعة الحريق في الكوت.وخاطب المياحي ذوي الضحايا، قائلا: "إننا لن نتهاون مع من كانوا سببا مباشرا أو غير مباشر في هذه الحادثة التي لا تخلو من ملابسات"، مضيفا: "سنعلن للرأي العام، خلال 48 ساعة، نتائج التحقيق الأولية".
https://sarabic.ae/20250202/حريق-بسيط-إثر-هجوم-على-حقل-كورمور-للغاز-بكردستان-ورئيس-الوزراء-العراقي-يأمر-بالتحقيق-1097414213.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/18/1100924505_0:320:853:960_1920x0_80_0_0_0423a54b3c2d096d53869bb7c7d5e1a4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم

رئيس الوزراء العراقي يوجه بإجراء تحقيق فوري في حريق الكوت الذي تسبب بمقتل أكثر من 60 شخصا

08:05 GMT 17.07.2025
© Photo / IraqiPmoرئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يعلن عن المبادرة الإقليمية لحماية نهري دجلة والفرات
رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يعلن عن المبادرة الإقليمية لحماية نهري دجلة والفرات - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2025
© Photo / IraqiPmo
تابعنا عبر
أصدر رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، توجيهات عاجلة بشأن حريق الكوت شرقي البلاد، الذي أسفر عن مقتل أكثر من 60 شخصا.
وأفادت وكالة الأنباء العراقية (واع)، بأن السوداني، "وجّه وزير الداخلية (عبد الأمير الشمري)، بالتواجد الميداني في موقع حادث الحريق المؤسف في مدينة الكوت، والتحقيق الفوري في الأسباب والظروف المحيطة، وإجراء تحقيق فني دقيق لكشف أوجه التقصير، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات صارمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث".
وأضاف أنه "في إطار متابعته المتواصلة لتداعيات هذا الحادث المؤسف، فقد وجّه بإرسال فريق طبي بكامل الإمكانيات، لدعم جهود إسعاف المصابين وعلاجهم"، معبّرًا عن "تعازيه العميقة لأسر الضحايا، والتضامن الوجداني معهم".
حقل نفط العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2025
نشوب حريق إثر هجوم على حقل "كورمور" للغاز في كردستان... ورئيس الوزراء العراقي يأمر بالتحقيق
2 فبراير, 21:17 GMT
وأعلنت السلطات المحلية في محافظة واسط شرقي العراق، صباح اليوم الخميس، مقتل عشرات الأشخاص في حريق مجمع تجاري في مدينة الكوت التابعة للمحافظة.
وقال محافظ الواسط محمد المياحي، في بيان: "أهالي وأبناء مدينة الكوت وعموم واسط، ننعى إليكم ثلة طيبة من أبناء محافظتنا، حيث فقدنا ما يقارب 50 شخصًا بين رجل وامرأة وأطفال من أبنائكم وبناتكم في حادثة حريق مول الهايبر ماركت المشؤوم"، وفق ما أفادت به "شفق نيوز".
وفي بيان منفصل، أعلن المياحي الحداد 3 أيام على أرواح ضحايا فاجعة الحريق في الكوت.
وخاطب المياحي ذوي الضحايا، قائلا: "إننا لن نتهاون مع من كانوا سببا مباشرا أو غير مباشر في هذه الحادثة التي لا تخلو من ملابسات"، مضيفا: "سنعلن للرأي العام، خلال 48 ساعة، نتائج التحقيق الأولية".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала