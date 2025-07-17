https://sarabic.ae/20250717/رئيس-الوزراء-العراقي-يوجه-بإجراء-تحقيق-فوري-في-حريق-الكوت-الذي-تسبب-بمقتل-أكثر-من-60-شخصا-1102750185.html

رئيس الوزراء العراقي يوجه بإجراء تحقيق فوري في حريق الكوت الذي تسبب بمقتل أكثر من 60 شخصا

رئيس الوزراء العراقي يوجه بإجراء تحقيق فوري في حريق الكوت الذي تسبب بمقتل أكثر من 60 شخصا

سبوتنيك عربي

أصدر رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، توجيهات عاجلة بشأن حريق الكوت شرقي البلاد، الذي أسفر عن مقتل أكثر من 60 شخصا. 17.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-17T08:05+0000

2025-07-17T08:05+0000

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وأفادت وكالة الأنباء العراقية (واع)، بأن السوداني، "وجّه وزير الداخلية (عبد الأمير الشمري)، بالتواجد الميداني في موقع حادث الحريق المؤسف في مدينة الكوت، والتحقيق الفوري في الأسباب والظروف المحيطة، وإجراء تحقيق فني دقيق لكشف أوجه التقصير، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات صارمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث".وأضاف أنه "في إطار متابعته المتواصلة لتداعيات هذا الحادث المؤسف، فقد وجّه بإرسال فريق طبي بكامل الإمكانيات، لدعم جهود إسعاف المصابين وعلاجهم"، معبّرًا عن "تعازيه العميقة لأسر الضحايا، والتضامن الوجداني معهم".وأعلنت السلطات المحلية في محافظة واسط شرقي العراق، صباح اليوم الخميس، مقتل عشرات الأشخاص في حريق مجمع تجاري في مدينة الكوت التابعة للمحافظة.وفي بيان منفصل، أعلن المياحي الحداد 3 أيام على أرواح ضحايا فاجعة الحريق في الكوت.وخاطب المياحي ذوي الضحايا، قائلا: "إننا لن نتهاون مع من كانوا سببا مباشرا أو غير مباشر في هذه الحادثة التي لا تخلو من ملابسات"، مضيفا: "سنعلن للرأي العام، خلال 48 ساعة، نتائج التحقيق الأولية".

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