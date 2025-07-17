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https://sarabic.ae/20250717/العراق-يعلن-استكمال-إجراءات-افتتاح-منفذ-جميمة-الحدودي-مع-السعودية-1102756001.html
العراق يعلن استكمال إجراءات افتتاح منفذ "جميمة" الحدودي مع السعودية
العراق يعلن استكمال إجراءات افتتاح منفذ "جميمة" الحدودي مع السعودية
سبوتنيك عربي
أعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، اليوم الخميس، استكمال إجراءات افتتاح منفذ "جميمة" الحدودي مع السعودية، مشيرة إلى أنه "سينعكس إيجابًا على التبادل التجاري... 17.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-17T10:29+0000
2025-07-17T10:29+0000
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ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، ظهر اليوم الخميس، عن رئيس هيئة المنافذ الحدودية العراقية الفريق عمر عدنان الوائلي، أن "هيئة المنافذ الحدودية استكملت منذ عام 2020-2021، الإجراءات الإدارية والاعتراف بشكل رسمي بهذا المنفذ".وأكدت الهيئة العراقية أن "الحكومة الحالية ومجلس النواب، كانوا عازمين على افتتاح المنفذ بأسرع وقت ممكن".وأعرب عدنان الوائلي عن "شكره للمملكة العربية السعودية المتمثلة بالسفير، الذي كانت له رغبة كبيرة بالحضور بشكل شخصي لهذا المكان اليوم، وأن كل مؤسسات الدولة بهيئاتها ووزاراتها تتطلع إلى فتح المنفذ".يشار إلى أنه في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، أعلن وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، أن بلاده تدرس إنشاء أول منطقة اقتصادية حرة مع العراق، ‏وذلك في المنطقة الحدودية في عرعر.‏وقال الفالح، في تصريحات له، خلال مشاركته في إحدى جلسات منتدى "الحدود الشمالية للاستثمار"، إنه يأمل أن تكون المنطقة الحدودية مع العراق في عرعر، هي أول منطقة اقتصادية حرة مع دولة مجاورة من دون ضرائب أو رسوم أو تأشيرات دخول لخدمة المستثمرين في البلدين.ويمثّل منفذ عرعر البري في منطقة الحدود الشمالية للسعودية، إحدى بوابات الحركة التجارية بين السعودية والعراق، إذ بلغ حجم التبادل التجاري البري خلال النصف الأول من العام 2023، نحو 913.1 مليون ريال، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".وفي الربع الأول من عام 2023، نمت حركة التجارة خلال شهر مارس/ آذار الماضي، إلى نحو 381 مليون ريال، بعد أن كانت نحو 305 ملايين ريال في يناير/ كانون الثاني الماضي، وبلغت صادرات السعودية للعراق نحو 372.4 مليون ريال في مارس الماضي، بعد أن كانت نحو 294 مليون ريال في يناير الماضي، أما واردات المملكة من العراق، فقد تراجعت من 11.5 مليون ريال في يناير الماضي، إلى نحو 8.6 ملايين ريال في مارس الماضي.وتتمثّل السلع التي صدّرتها المملكة العربية السعودية للعراق، بالأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزائها، ومحضرات أساسها الحبوب أو الدقيق والألبان والبيض والمنتجات الحيوانية للأكل والمنتجات المعدنية، بينما تستورد السعودية من العراق سلعًا، هي الألومنيوم ومصنوعاته وصمغ وعصارات نباتية والسكر ومصنوعاته السكرية والنحاس ومصنوعاته.
https://sarabic.ae/20231127/السعودية-تدرس-إنشاء-أول-منطقة-اقتصادية-حرة-مع-العراق-1083517291.html
https://sarabic.ae/20230719/وزير-النفط-العراقي-يرحب-بالشركات-السعودية-1079226898.html
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العراق, السعودية, العالم العربي, الأخبار
العراق, السعودية, العالم العربي, الأخبار

العراق يعلن استكمال إجراءات افتتاح منفذ "جميمة" الحدودي مع السعودية

10:29 GMT 17.07.2025
© Sputnik . Wasel Hamidaطريق "ترانزيت" بين السعودية وسوريا عبر العراق
طريق ترانزيت بين السعودية وسوريا عبر العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2025
© Sputnik . Wasel Hamida
تابعنا عبر
أعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، اليوم الخميس، استكمال إجراءات افتتاح منفذ "جميمة" الحدودي مع السعودية، مشيرة إلى أنه "سينعكس إيجابًا على التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين".
ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، ظهر اليوم الخميس، عن رئيس هيئة المنافذ الحدودية العراقية الفريق عمر عدنان الوائلي، أن "هيئة المنافذ الحدودية استكملت منذ عام 2020-2021، الإجراءات الإدارية والاعتراف بشكل رسمي بهذا المنفذ".
وزير الاستثمار السعودي، المهندس خالد الفالح - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2023
السعودية تدرس إنشاء أول منطقة اقتصادية حرة مع العراق
27 نوفمبر 2023, 09:48 GMT
وأكدت الهيئة العراقية أن "الحكومة الحالية ومجلس النواب، كانوا عازمين على افتتاح المنفذ بأسرع وقت ممكن".
وأعرب عدنان الوائلي عن "شكره للمملكة العربية السعودية المتمثلة بالسفير، الذي كانت له رغبة كبيرة بالحضور بشكل شخصي لهذا المكان اليوم، وأن كل مؤسسات الدولة بهيئاتها ووزاراتها تتطلع إلى فتح المنفذ".

وأعلن المسؤول العراقي عن "قرب افتتاح المنفذ الحدودي"، منوّها إلى أنه "سينعكس إيجابًا على التبادل التجاري والاقتصادي بين العراق والسعودية".‏

يشار إلى أنه في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، أعلن وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، أن بلاده تدرس إنشاء أول منطقة اقتصادية حرة مع العراق، ‏وذلك في المنطقة الحدودية في عرعر.‏
وقال الفالح، في تصريحات له، خلال مشاركته في إحدى جلسات منتدى "الحدود الشمالية للاستثمار"، إنه يأمل أن تكون المنطقة الحدودية مع العراق في عرعر، هي أول منطقة اقتصادية حرة مع دولة مجاورة من دون ضرائب أو رسوم أو تأشيرات دخول لخدمة المستثمرين في البلدين.
ويمثّل منفذ عرعر البري في منطقة الحدود الشمالية للسعودية، إحدى بوابات الحركة التجارية بين السعودية والعراق، إذ بلغ حجم التبادل التجاري البري خلال النصف الأول من العام 2023، نحو 913.1 مليون ريال، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".
العراق يعرض مناطق جديدة للتنقيب عن النفط والغاز - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2023
وزير النفط العراقي يرحب بالشركات السعودية
19 يوليو 2023, 15:34 GMT
وفي الربع الأول من عام 2023، نمت حركة التجارة خلال شهر مارس/ آذار الماضي، إلى نحو 381 مليون ريال، بعد أن كانت نحو 305 ملايين ريال في يناير/ كانون الثاني الماضي، وبلغت صادرات السعودية للعراق نحو 372.4 مليون ريال في مارس الماضي، بعد أن كانت نحو 294 مليون ريال في يناير الماضي، أما واردات المملكة من العراق، فقد تراجعت من 11.5 مليون ريال في يناير الماضي، إلى نحو 8.6 ملايين ريال في مارس الماضي.
وتتمثّل السلع التي صدّرتها المملكة العربية السعودية للعراق، بالأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزائها، ومحضرات أساسها الحبوب أو الدقيق والألبان والبيض والمنتجات الحيوانية للأكل والمنتجات المعدنية، بينما تستورد السعودية من العراق سلعًا، هي الألومنيوم ومصنوعاته وصمغ وعصارات نباتية والسكر ومصنوعاته السكرية والنحاس ومصنوعاته.
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