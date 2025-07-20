https://sarabic.ae/20250720/أزمة-السويداء-تكسر-الجغرافيا-والعراق-يراقب-حدود-النار-1102836964.html

أزمة السويداء "تكسر الجغرافيا".. والعراق يراقب "حدود النار"

أزمة السويداء "تكسر الجغرافيا".. والعراق يراقب "حدود النار"

سبوتنيك عربي

تشهد الساحة السورية تطورات متسارعة تُنذر بتغييرات جذرية قد تتجاوز حدود الجغرافيا السورية، لتطال عمق الأمن والاستقرار في دول الجوار، وعلى رأسها العراق. 20.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-20T09:51+0000

2025-07-20T09:51+0000

2025-07-20T10:42+0000

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فالمشهد الميداني في الجنوب السوري، وتحديداً في محافظة السويداء، يعيد خلط الأوراق داخل دولة أنهكتها سنوات من الصراع، ويهدد بكسر حالة التوازن الهش في المنطقة، وسط هذا التصعيد، تبرز المخاوف من أن تتحوّل سوريا مجدداً إلى ساحة ارتداد إقليمي، في ظل روابط اجتماعية وعشائرية وثيقة تربطها بدول الجوار وتحديداً العراق، الذي يقف اليوم عند مفترق حساس بين التحصين الداخلي والانجذاب إلى دوامة إقليمية جديدة.السويداء قد تشكل "شرارة" لتحولات أوسع في سوريا والمنطقةويقول وسام الملا، المراقب في الشأن السياسي العراقي، في حديث لـ "سبوتنيك"، إن الأحداث الجارية في محافظة السويداء السورية قد تمثل الشرارة الأولى لتحولات سياسية وأمنية كبرى داخل سوريا، وربما تمتد آثارها إلى دول الجوار مثل العراق والمناطق الإقليمية المحيطة.ويؤكد الملا، على "ضرورة تحرّك الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة للمساهمة في دفع الحوار الداخلي السوري، والعمل على احتواء التصعيد، بما يمنع اندلاع موجة اضطرابات أوسع قد تهدد الاستقرار في سوريا والمنطقة ككل".السويداء خطر.. وعلى العراق النأي بنفسه عنهفي المقابل، يعرب الصحفي العراقي سيف علي عن قلقه من تطورات الأحداث في مدينة السويداء السورية، مؤكداً أن ما يجري هناك لا يُتمنى استمراره، خاصة مع تحوّل الحراك المحلي إلى حالة تعبّر عن تشابكات إقليمية تشمل دولاً مثل العراق، الأردن، السعودية وسوريا، عبر روابط عشائرية واجتماعية عابرة للحدود.ويضيف أن "المشهد السوري معقد، وهناك حساسيات كبيرة بعد التغيير الذي حصل في البلاد، لاسيما مع تدخلات سابقة أثرت على الداخل السوري"، مشددًا على "ضرورة أن يركز العراق على تأمين حدوده والحفاظ على استقراره وأمنه الداخلي، بعيداً عن الانجرار لأي تصعيد إقليمي".وفي مارس/آذار الماضي، عززت قيادة قوات حرس الحدود العراقية من وجودها العسكري على امتداد الشريط الحدودي مع سوريا، في إطار الجهود الرامية إلى منع أي عمليات تسلل أو خروقات أمنية.مراقبون: ما يجري في سوريا ينعكس على العراق دائمالا يُنظر إلى ما يجري في السويداء كحدث منفصل أو معزول عن المشهد السوري العام والعراق على وجه التحديد، فمنذ رحيل حكومة بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024، تسعى حكومة أحمد الشرع المؤقتة إلى بسط سيطرتها وفرض النظام على كامل الجغرافيا السورية، في الوقت الذي تتحرك فيه أطراف داخلية وخارجية لترسيخ معادلات ووقائع جديدة على الأرض، كلٌّ وفق أجندته ومصالحه ما يثير مخاوف عراقية بهذا الصدد.من جانبه، يقول حيدر نبيل، المتابع للشأن الدولي، لـ "سبوتنيك"، إن "الأوضاع الراهنة في سوريا تثير الحزن والأسى، ليس فقط بسبب البعد الإنساني، بل لما تحمله من انعكاسات محتملة على العراق بحكم العلاقات التاريخية والاجتماعية والاقتصادية بين البلدين".ويضيف أن "ما نراه اليوم يعيد إلى الأذهان مشاهد الحرب الطائفية التي مر بها العراق وهي مشاهد مؤلمة"، مشيراً إلى أن "القوات الأمنية العراقية باتت تسيطر بشكل جيد على الحدود، خاصة بعد الإجراءات التي اتخذت في عهد الحكومة الحالية، ما يخفف من القلق الأمني، لكن الحزن لا يزال حاضرًا تجاه ما يعانيه الشعب السوري".بينما يحذّر الباحث في الشؤون السياسية العراقية هشام البيضاني، من أن تصاعد الأزمة في سوريا قد يترك تأثيرات سلبية مباشرة على الدول المحيطة، وفي مقدمتها العراق، نظرًا لحجم الروابط الاجتماعية والجغرافية بين البلدين.ويرى أن ارتدادات المشهد السوري، خصوصاً في حال تدهور الأوضاع الأمنية، لن تكون بعيدة عن العراق، محذراً في الوقت نفسه من أن أي تفكك في الداخل السوري قد ينعكس على استقرار العراق، سياسياً وأمنياً.وبالتزامن مع تصاعد الأحداث وتخوف العراق منها، أصدرت الرئاسة السورية، يوم السبت (19 تموز/ يوليو 2025)، بياناً رسمياً يعلن وقفاً شاملاً وفورياً لإطلاق النار في السويداء، مع نشر قوات الأمن الداخلي وبدء انسحاب عناصر بعض العشائر البدوية من الأحياء لضمان تنفيذ وقف القتال.

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أخبار سوريا اليوم, العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, السويداء, السويداء, محافظة السويداء, تنظيم داعش الإرهابي, حصري, تقارير سبوتنيك