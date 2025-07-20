https://sarabic.ae/20250720/أزمة-السويداء-تكسر-الجغرافيا-والعراق-يراقب-حدود-النار-1102836964.html
أزمة السويداء "تكسر الجغرافيا".. والعراق يراقب "حدود النار"
أزمة السويداء "تكسر الجغرافيا".. والعراق يراقب "حدود النار"
سبوتنيك عربي
تشهد الساحة السورية تطورات متسارعة تُنذر بتغييرات جذرية قد تتجاوز حدود الجغرافيا السورية، لتطال عمق الأمن والاستقرار في دول الجوار، وعلى رأسها العراق. 20.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-20T09:51+0000
2025-07-20T09:51+0000
2025-07-20T10:42+0000
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فالمشهد الميداني في الجنوب السوري، وتحديداً في محافظة السويداء، يعيد خلط الأوراق داخل دولة أنهكتها سنوات من الصراع، ويهدد بكسر حالة التوازن الهش في المنطقة، وسط هذا التصعيد، تبرز المخاوف من أن تتحوّل سوريا مجدداً إلى ساحة ارتداد إقليمي، في ظل روابط اجتماعية وعشائرية وثيقة تربطها بدول الجوار وتحديداً العراق، الذي يقف اليوم عند مفترق حساس بين التحصين الداخلي والانجذاب إلى دوامة إقليمية جديدة.السويداء قد تشكل "شرارة" لتحولات أوسع في سوريا والمنطقةويقول وسام الملا، المراقب في الشأن السياسي العراقي، في حديث لـ "سبوتنيك"، إن الأحداث الجارية في محافظة السويداء السورية قد تمثل الشرارة الأولى لتحولات سياسية وأمنية كبرى داخل سوريا، وربما تمتد آثارها إلى دول الجوار مثل العراق والمناطق الإقليمية المحيطة.ويؤكد الملا، على "ضرورة تحرّك الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة للمساهمة في دفع الحوار الداخلي السوري، والعمل على احتواء التصعيد، بما يمنع اندلاع موجة اضطرابات أوسع قد تهدد الاستقرار في سوريا والمنطقة ككل".السويداء خطر.. وعلى العراق النأي بنفسه عنهفي المقابل، يعرب الصحفي العراقي سيف علي عن قلقه من تطورات الأحداث في مدينة السويداء السورية، مؤكداً أن ما يجري هناك لا يُتمنى استمراره، خاصة مع تحوّل الحراك المحلي إلى حالة تعبّر عن تشابكات إقليمية تشمل دولاً مثل العراق، الأردن، السعودية وسوريا، عبر روابط عشائرية واجتماعية عابرة للحدود.ويضيف أن "المشهد السوري معقد، وهناك حساسيات كبيرة بعد التغيير الذي حصل في البلاد، لاسيما مع تدخلات سابقة أثرت على الداخل السوري"، مشددًا على "ضرورة أن يركز العراق على تأمين حدوده والحفاظ على استقراره وأمنه الداخلي، بعيداً عن الانجرار لأي تصعيد إقليمي".وفي مارس/آذار الماضي، عززت قيادة قوات حرس الحدود العراقية من وجودها العسكري على امتداد الشريط الحدودي مع سوريا، في إطار الجهود الرامية إلى منع أي عمليات تسلل أو خروقات أمنية.مراقبون: ما يجري في سوريا ينعكس على العراق دائمالا يُنظر إلى ما يجري في السويداء كحدث منفصل أو معزول عن المشهد السوري العام والعراق على وجه التحديد، فمنذ رحيل حكومة بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024، تسعى حكومة أحمد الشرع المؤقتة إلى بسط سيطرتها وفرض النظام على كامل الجغرافيا السورية، في الوقت الذي تتحرك فيه أطراف داخلية وخارجية لترسيخ معادلات ووقائع جديدة على الأرض، كلٌّ وفق أجندته ومصالحه ما يثير مخاوف عراقية بهذا الصدد.من جانبه، يقول حيدر نبيل، المتابع للشأن الدولي، لـ "سبوتنيك"، إن "الأوضاع الراهنة في سوريا تثير الحزن والأسى، ليس فقط بسبب البعد الإنساني، بل لما تحمله من انعكاسات محتملة على العراق بحكم العلاقات التاريخية والاجتماعية والاقتصادية بين البلدين".ويضيف أن "ما نراه اليوم يعيد إلى الأذهان مشاهد الحرب الطائفية التي مر بها العراق وهي مشاهد مؤلمة"، مشيراً إلى أن "القوات الأمنية العراقية باتت تسيطر بشكل جيد على الحدود، خاصة بعد الإجراءات التي اتخذت في عهد الحكومة الحالية، ما يخفف من القلق الأمني، لكن الحزن لا يزال حاضرًا تجاه ما يعانيه الشعب السوري".بينما يحذّر الباحث في الشؤون السياسية العراقية هشام البيضاني، من أن تصاعد الأزمة في سوريا قد يترك تأثيرات سلبية مباشرة على الدول المحيطة، وفي مقدمتها العراق، نظرًا لحجم الروابط الاجتماعية والجغرافية بين البلدين.ويرى أن ارتدادات المشهد السوري، خصوصاً في حال تدهور الأوضاع الأمنية، لن تكون بعيدة عن العراق، محذراً في الوقت نفسه من أن أي تفكك في الداخل السوري قد ينعكس على استقرار العراق، سياسياً وأمنياً.وبالتزامن مع تصاعد الأحداث وتخوف العراق منها، أصدرت الرئاسة السورية، يوم السبت (19 تموز/ يوليو 2025)، بياناً رسمياً يعلن وقفاً شاملاً وفورياً لإطلاق النار في السويداء، مع نشر قوات الأمن الداخلي وبدء انسحاب عناصر بعض العشائر البدوية من الأحياء لضمان تنفيذ وقف القتال.
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أخبار سوريا اليوم, العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, السويداء, السويداء, محافظة السويداء, تنظيم داعش الإرهابي, حصري, تقارير سبوتنيك
أخبار سوريا اليوم, العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, السويداء, السويداء, محافظة السويداء, تنظيم داعش الإرهابي, حصري, تقارير سبوتنيك
أزمة السويداء "تكسر الجغرافيا".. والعراق يراقب "حدود النار"
09:51 GMT 20.07.2025 (تم التحديث: 10:42 GMT 20.07.2025)
حصري
تشهد الساحة السورية تطورات متسارعة تُنذر بتغييرات جذرية قد تتجاوز حدود الجغرافيا السورية، لتطال عمق الأمن والاستقرار في دول الجوار، وعلى رأسها العراق.
فالمشهد الميداني في الجنوب السوري، وتحديداً في محافظة السويداء
، يعيد خلط الأوراق داخل دولة أنهكتها سنوات من الصراع، ويهدد بكسر حالة التوازن الهش في المنطقة، وسط هذا التصعيد، تبرز المخاوف من أن تتحوّل سوريا مجدداً إلى ساحة ارتداد إقليمي، في ظل روابط اجتماعية وعشائرية وثيقة تربطها بدول الجوار وتحديداً العراق، الذي يقف اليوم عند مفترق حساس بين التحصين الداخلي والانجذاب إلى دوامة إقليمية جديدة.
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في الأيام الماضية، شهدت محافظة السويداء في جنوب سوريا تصعيداً دمويّاً بين جماعات مسلحة تتبع الطائفة الدرزية وعشائر بدوية سنيّة، بدأ منذ 12 يوليو/تموز وحتى اليوم، حيث أسفر القتال عن مئات القتلى من المدنيين والمقاتلين، كما تسبّب بنزوح المئات من الأشخاص وفق تقديرات الأمم المتحدة.
السويداء قد تشكل "شرارة" لتحولات أوسع في سوريا والمنطقة
ويقول وسام الملا، المراقب في الشأن السياسي العراقي، في حديث لـ "سبوتنيك"، إن الأحداث الجارية في محافظة السويداء
السورية قد تمثل الشرارة الأولى لتحولات سياسية وأمنية كبرى داخل سوريا، وربما تمتد آثارها إلى دول الجوار مثل العراق والمناطق الإقليمية المحيطة.
ويشير الملا، إلى أن "التغييرات المتسارعة التي تشهدها الساحة السورية حالياً، تترافق مع حالة من التوازن والاعتدال النسبي بين مختلف الأطراف، ما يجعل أي تصعيد محلي كما يحدث في السويداء قابلاً للتوسع ليشمل مناطق أخرى داخل البلاد".
ويؤكد الملا، على "ضرورة تحرّك الأطراف الإقليمية والدولية
الفاعلة للمساهمة في دفع الحوار الداخلي السوري، والعمل على احتواء التصعيد، بما يمنع اندلاع موجة اضطرابات أوسع قد تهدد الاستقرار في سوريا والمنطقة ككل".
ويتقاسم العراق وسوريا حدوداً تمتد لأكثر من 600 كيلومتر، ورغم هذا القرب الجغرافي، ظلت العلاقات بين البلدين تشهد توترات متقطعة نتيجة تعارض المصالح وتباين الأولويات السياسية. إلا أن التحديات الأمنية المشتركة والتغيرات الإقليمية المتسارعة باتت تدفع الطرفين إلى إعادة النظر في فرص التنسيق والتعاون.
السويداء خطر.. وعلى العراق النأي بنفسه عنه
في المقابل، يعرب الصحفي العراقي سيف علي عن قلقه من تطورات الأحداث في مدينة السويداء السورية، مؤكداً أن ما يجري هناك لا يُتمنى استمراره، خاصة مع تحوّل الحراك المحلي إلى حالة تعبّر عن تشابكات إقليمية تشمل دولاً مثل العراق، الأردن، السعودية وسوريا، عبر روابط عشائرية واجتماعية عابرة للحدود.
وفي حديث لـ "سبوتنيك"، يوضح علي، أن "هذا الترابط العشائري يزيد من خطورة الوضع"، داعياً العراق إلى إبعاد نفسه عن التورط في هذه الأزمة، حتى وإن كانت ذات طابع عشائري، لأن البلاد لا تحتمل الدخول في صراعات جديدة ولا تحمل تبعات إراقة الدماء أو التدخل في شؤون دول الجوار".
ويضيف أن "المشهد السوري معقد، وهناك حساسيات كبيرة بعد التغيير الذي حصل في البلاد، لاسيما مع تدخلات سابقة أثرت على الداخل السوري"، مشددًا على "ضرورة أن يركز العراق على تأمين حدوده والحفاظ على استقراره وأمنه الداخلي، بعيداً عن الانجرار لأي تصعيد إقليمي".
وفي مارس/آذار الماضي، عززت قيادة قوات حرس الحدود العراقية من وجودها العسكري على امتداد الشريط الحدودي مع سوريا، في إطار الجهود الرامية إلى منع أي عمليات تسلل أو خروقات أمنية.
وذكرت القيادة، في بيان أن وحداتها تواصل تنفيذ مهامها الأمنية على الحدود الممتدة من ربيعة إلى الوليد، من خلال انتشار ميداني مكثف ودوريات متواصلة على مدار الساعة، مدعومة بمنظومة تحصينات متطورة واستعداد قتالي عالٍ، مبينة أن المنطقة الحدودية بين العراق وسوريا تشهد حالياً استقراراً أمنياً ملحوظاً، دون تسجيل أي محاولات تسلل أو تهديدات تذكر.
مراقبون: ما يجري في سوريا ينعكس على العراق دائما
لا يُنظر إلى ما يجري في السويداء
كحدث منفصل أو معزول عن المشهد السوري العام والعراق على وجه التحديد، فمنذ رحيل حكومة بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024، تسعى حكومة أحمد الشرع المؤقتة إلى بسط سيطرتها وفرض النظام على كامل الجغرافيا السورية، في الوقت الذي تتحرك فيه أطراف داخلية وخارجية لترسيخ معادلات ووقائع جديدة على الأرض، كلٌّ وفق أجندته ومصالحه ما يثير مخاوف عراقية بهذا الصدد.
من جانبه، يقول حيدر نبيل، المتابع للشأن الدولي، لـ "سبوتنيك"، إن "الأوضاع الراهنة في سوريا تثير الحزن والأسى، ليس فقط بسبب البعد الإنساني، بل لما تحمله من انعكاسات محتملة على العراق بحكم العلاقات التاريخية والاجتماعية والاقتصادية بين البلدين".
ويتحدث نبيل، قائلاً إن "سوريا كانت دائماً بلداً قريباً من العراق، سواء من حيث التبادل التجاري أو الروابط الاجتماعية مثل المصاهرة والتزاوج"، مضيفاً أن "ما يحدث هناك لا يمكن أن يمر دون أن يُترك له أثر في الوجدان العراقي".
ويضيف أن "ما نراه اليوم يعيد إلى الأذهان مشاهد الحرب الطائفية
التي مر بها العراق وهي مشاهد مؤلمة"، مشيراً إلى أن "القوات الأمنية العراقية باتت تسيطر بشكل جيد على الحدود، خاصة بعد الإجراءات التي اتخذت في عهد الحكومة الحالية، ما يخفف من القلق الأمني، لكن الحزن لا يزال حاضرًا تجاه ما يعانيه الشعب السوري".
ويختم نبيل حديثه بالتأكيد على ضرورة دعم الاستقرار في سوريا بما يحفظ أمن المنطقة، دون تدخلات تساهم في تعقيد الأزمة.
بينما يحذّر الباحث في الشؤون السياسية العراقية هشام البيضاني، من أن تصاعد الأزمة في سوريا قد يترك تأثيرات سلبية مباشرة على الدول المحيطة، وفي مقدمتها العراق، نظرًا لحجم الروابط الاجتماعية والجغرافية بين البلدين.
ويقول البيضاني، في حديث لـ "سبوتنيك"، إن "لدى العراق وسوريا حدوداً واسعة، وتشتركان في نسيج اجتماعي متداخل، حيث يوجد عدد كبير من العراقيين تجمعهم علاقات قرابة وزيارات مستمرة مع أشقائهم في سوريا، ما يخلق حالة أشبه بالتكامل الاجتماعي بين الشعبين".
ويرى أن ارتدادات المشهد السوري، خصوصاً في حال تدهور الأوضاع الأمنية، لن تكون بعيدة عن العراق، محذراً في الوقت نفسه من أن أي تفكك في الداخل السوري قد ينعكس على استقرار العراق، سياسياً وأمنياً.
ويتابع البيضاني، حديثه بالقول إنه حتى الحديث عن بعض المحاولات الداخلية مثل حل "الحشد الشعبي" لا يمكن فصله عن التأثيرات الإقليمية، بما فيها ما يجري في سوريا، لذلك من الضروري أن تبقى مؤسسات الدولة العراقية في حالة ترقب ومتابعة دقيقة لكل تطور صغير أو كبير في الساحة السورية، على حد تعبيره.
وبالتزامن مع تصاعد الأحداث وتخوف العراق منها، أصدرت الرئاسة السورية
، يوم السبت (19 تموز/ يوليو 2025)، بياناً رسمياً يعلن وقفاً شاملاً وفورياً لإطلاق النار في السويداء، مع نشر قوات الأمن الداخلي وبدء انسحاب عناصر بعض العشائر البدوية من الأحياء لضمان تنفيذ وقف القتال.