لحظات رعب في الأجواء.. هبوط اضطراري لطائرة عراقية متجهة إلى لبنان
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يوثق لحظات هلع عاشها ركاب طائرة ركاب عراقية، كانت متجهة من النجف إلى العاصمة اللبنانية بيروت، قبل أن تهبط... 24.08.2025
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يوثق لحظات هلع عاشها ركاب طائرة ركاب عراقية، كانت متجهة من النجف إلى العاصمة اللبنانية بيروت، قبل أن تهبط اضطراريا في مطار بغداد الدولي، بسبب خلل في نظام الضغط الجوي، دون وقوع إصابات.
ونفت الخطوط الجوية العراقية علاقتها بالحادثة، مؤكدة أن "الطائرة تعود إلى شركة خاصة"، فيما أوضحت شركة "أور للطيران" العراقية، في بيان لها، أن "العطل الفني استدعى هبوطا احترازيًا آمنًا"، مشيرة إلى أن الركاب والطاقم بخير، وأنه يجري تأمين رحلة بديلة إلى بيروت.
ودعت الشركة وسائل الإعلام إلى "تحري الدقة، وعدم تداول أخبار غير موثوقة"، مؤكدة التزامها بمعايير السلامة الجوية الدولية.