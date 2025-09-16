عربي
شويغو في العراق.. اَفاق جديدة لتعزيز التعاون بين موسكو وبغداد
شويغو في العراق.. اَفاق جديدة لتعزيز التعاون بين موسكو وبغداد
سبوتنيك عربي
يخطو العراق باتجاه روسيا مدفوعا برغبة كبيرة في الانفتاح عليها، لما تحمله من خبرات عسكرية واقتصادية. الرغبة التي تلقى تجاوبا واضحا لدى موسكو، وما يدلل عليه هو... 16.09.2025, سبوتنيك عربي
شويغو في العراق.. اَفاق جديدة لتعزيز التعاون بين موسكو وبغداد

يخطو العراق باتجاه روسيا مدفوعا برغبة كبيرة في الانفتاح عليها، لما تحمله من خبرات عسكرية واقتصادية. الرغبة التي تلقى تجاوبا واضحا لدى موسكو، وما يدلل عليه هو الزيارة التي قام بها أمين مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، إلى العراق لبحث تعزيز التعاون بين البلدين.
واستقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، شويغو، حيث شهد اللقاء استعراض مجمل العلاقات العراقية الروسية وسبل تطويرها وتنميتها في مختلف المجالات، ولما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.

وأشار السوداني الى أهمية التعاون والتنسيق في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث وتطورات، مؤكداً على ضرورة إسهام الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي لتثبيت الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، وإنهاء الحرب الظالمة على غزة.

خبير: زيارة شويغو ستعزز التنسيق الأمني والعسكري بين بغداد وموسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2025
راديو
خبير: زيارة شويغو تعزز التنسيق الأمني والعسكري بين بغداد وموسكو
15:39 GMT

تطور واسع في العلاقات العراقية – الروسية

يقول المحلل السياسي علي الحبيب، في حديث لـ "سبوتنيك": "رغم أن هذه الزيارة سريعة لكنها بالغة الأهمية، لا سيما في ظل التطور الكبير الذي تشهده العلاقات العراقية – الروسية خلال الفترة الأخيرة".
ويوضح الحبيب، أن "التعاون بين بغداد وموسكو يتوسع في مجالات عدة، أبرزها الأمن، الاقتصاد، والتقنيات الإلكترونية"، مشيرا إلى أن "الحكومة العراقية تسعى إلى تعزيز هذا التعاون نظرا للمصداقية التي يتمتع بها الجانب الروسي".
كما لفت إلى أن "العراق يعتمد على سياسة الانفتاح التي تتيح جذب الاستثمارات وتوسيع الشراكات الدولية"، مؤكدا أن "روسيا تعد شريكا موثوقا في هذا الإطار"، مشيرا إلى "وجود تعاون عسكري متنامٍ، مع توجه لتوسيع العقيدة العسكرية العراقية باتجاه المدارس الشرقية، وهو ما ينسجم مع طبيعة التسليح المعتمد حاليا لدى الجيش العراقي".
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2025
شويغو يبحث القمة الروسية العربية المقبلة مع رئيس الوزراء العراقي
13:14 GMT
وفي ما يخص ملف الطاقة، قال الحبيب: "الأزمة العالمية دفعت الحكومة العراقية إلى تعزيز تعاونها مع الشركات الروسية في هذا القطاع"، معتبرا أن "ذلك يعكس رغبة بغداد في بناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد مع موسكو، الأمر الذي يفتح آفاقا واسعة لمستقبل العلاقات الثنائية".
وأكد شويغو خلال زيارته إلى العراق، أن وتيرة الاتصالات بين روسيا والعراق تشهد تصاعدا ملحوظا وتشمل مجالات متعددة أبرزها الاقتصاد والنقل والتعاون العسكري – التقني، حيث أوضح شويغو، في تصريح أدلى به في مطار بغداد الدولي خلال لقائه نائب مستشار رئيس الوزراء العراقي للأمن القومي، أنه رغم ضيق الوقت المخصص للتحضير لهذه الزيارة، إلا أن جدول الأعمال حافل بالأنشطة المهمة.
سكرتير مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2025
شويغو: الاتصالات بين روسيا والعراق أصبحت أكثر كثافة
06:00 GMT

روسيا قوة عظمى تطمح إليها بغداد

من جانبه، يقول عضو مجلس النواب العراقي ياسر الحسيني، إن زيارة سكرتير الأمن الروسي إلى بغداد تحمل أبعادا سياسية متعددة، حول مستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين.
وفي حديث لـ "سبوتنيك"، يشير الحسيني، إلى أن "التعاون العسكري والاقتصادي بين العراق وروسيا لا يزال مقيداً بسبب الضغوط الأمريكية والمؤسسات المالية الدولية".
أمين مجلس الأمن الروسي ، سيرغي شويغو - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2025
شويغو يصل إلى بغداد في زيارة عمل
03:40 GMT
ويضيف: "الاتفاقيات التي أُبرمت خلال الزيارة اقتصرت على ملفات النقل وبعض الجوانب الاقتصادية المحدودة، لكنها لم ترتقِ، بحسب وصفه، إلى مستوى الطموح الذي يتناسب مع مكانة روسيا كقوة عظمى يمكن للعراق الاستفادة من خبراتها، سواء في الصناعات الحربية أو في تعزيز قدرات حماية الأجواء العراقية، وذلك الضغوط الأمريكية والمؤسسات المالية الدولية".
وتعود جذور العلاقات بين العراق وروسيا الاتحادية إلى عقود طويلة، إذ جرى تأسيسها رسمياً عام 1944، لتشهد منذ ذلك الحين مسارا متناميا ومتعدد الأبعاد.
فعلى امتداد نحو ثمانية عقود، تطورت هذه العلاقات لتشمل مجالات الاقتصاد والثقافة والصناعة، وصولا إلى التعاون العسكري، ما جعلها واحدة من الشراكات الدولية الراسخة في تاريخ العراق الحديث.
