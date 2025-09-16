https://sarabic.ae/20250916/شويغو-في-العراق-اَفاق-جديدة-لتعزيز-التعاون-بين-موسكو-وبغداد-1104915860.html

شويغو في العراق.. اَفاق جديدة لتعزيز التعاون بين موسكو وبغداد

شويغو في العراق.. اَفاق جديدة لتعزيز التعاون بين موسكو وبغداد

يخطو العراق باتجاه روسيا مدفوعا برغبة كبيرة في الانفتاح عليها، لما تحمله من خبرات عسكرية واقتصادية. الرغبة التي تلقى تجاوبا واضحا لدى موسكو، وما يدلل عليه هو...

العراق

روسيا

زيارة

التعاون الدولي

تقارير سبوتنيك

حصري

واستقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، شويغو، حيث شهد اللقاء استعراض مجمل العلاقات العراقية الروسية وسبل تطويرها وتنميتها في مختلف المجالات، ولما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.تطور واسع في العلاقات العراقية – الروسيةيقول المحلل السياسي علي الحبيب، في حديث لـ "سبوتنيك": "رغم أن هذه الزيارة سريعة لكنها بالغة الأهمية، لا سيما في ظل التطور الكبير الذي تشهده العلاقات العراقية – الروسية خلال الفترة الأخيرة".كما لفت إلى أن "العراق يعتمد على سياسة الانفتاح التي تتيح جذب الاستثمارات وتوسيع الشراكات الدولية"، مؤكدا أن "روسيا تعد شريكا موثوقا في هذا الإطار"، مشيرا إلى "وجود تعاون عسكري متنامٍ، مع توجه لتوسيع العقيدة العسكرية العراقية باتجاه المدارس الشرقية، وهو ما ينسجم مع طبيعة التسليح المعتمد حاليا لدى الجيش العراقي".وفي ما يخص ملف الطاقة، قال الحبيب: "الأزمة العالمية دفعت الحكومة العراقية إلى تعزيز تعاونها مع الشركات الروسية في هذا القطاع"، معتبرا أن "ذلك يعكس رغبة بغداد في بناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد مع موسكو، الأمر الذي يفتح آفاقا واسعة لمستقبل العلاقات الثنائية".وأكد شويغو خلال زيارته إلى العراق، أن وتيرة الاتصالات بين روسيا والعراق تشهد تصاعدا ملحوظا وتشمل مجالات متعددة أبرزها الاقتصاد والنقل والتعاون العسكري – التقني، حيث أوضح شويغو، في تصريح أدلى به في مطار بغداد الدولي خلال لقائه نائب مستشار رئيس الوزراء العراقي للأمن القومي، أنه رغم ضيق الوقت المخصص للتحضير لهذه الزيارة، إلا أن جدول الأعمال حافل بالأنشطة المهمة.روسيا قوة عظمى تطمح إليها بغدادمن جانبه، يقول عضو مجلس النواب العراقي ياسر الحسيني، إن زيارة سكرتير الأمن الروسي إلى بغداد تحمل أبعادا سياسية متعددة، حول مستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين.وفي حديث لـ "سبوتنيك"، يشير الحسيني، إلى أن "التعاون العسكري والاقتصادي بين العراق وروسيا لا يزال مقيداً بسبب الضغوط الأمريكية والمؤسسات المالية الدولية".ويضيف: "الاتفاقيات التي أُبرمت خلال الزيارة اقتصرت على ملفات النقل وبعض الجوانب الاقتصادية المحدودة، لكنها لم ترتقِ، بحسب وصفه، إلى مستوى الطموح الذي يتناسب مع مكانة روسيا كقوة عظمى يمكن للعراق الاستفادة من خبراتها، سواء في الصناعات الحربية أو في تعزيز قدرات حماية الأجواء العراقية، وذلك الضغوط الأمريكية والمؤسسات المالية الدولية".فعلى امتداد نحو ثمانية عقود، تطورت هذه العلاقات لتشمل مجالات الاقتصاد والثقافة والصناعة، وصولا إلى التعاون العسكري، ما جعلها واحدة من الشراكات الدولية الراسخة في تاريخ العراق الحديث.

العراق

