شويغو يصل إلى بغداد في زيارة عمل

سبوتنيك عربي
وصل سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو اليوم الثلاثاء ، إلى بغداد عاصمة العراق في زيارة عمل من المقرر أن يجري خلالها اجتماعات مع القيادة السياسية والعسكرية... 16.09.2025, سبوتنيك عربي
03:40 GMT 16.09.2025 (تم التحديث: 03:43 GMT 16.09.2025)
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورأمين مجلس الأمن الروسي ، سيرغي شويغو
أمين مجلس الأمن الروسي ، سيرغي شويغو - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2025
© Sputnik . Sergey Bobylev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
وصل سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو اليوم الثلاثاء ، إلى بغداد عاصمة العراق في زيارة عمل من المقرر أن يجري خلالها اجتماعات مع القيادة السياسية والعسكرية العليا في البلاد.
بغداد - سبوتنيك. جاء ذلك حسبما أفاد المكتب الصحفي لمجلس الأمن الروسي.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2025
مستشار رئيس الحكومة العراقية: العلاقات مع روسيا ممتازة ويجمع البلدين تنسيق سياسي عالي المستوى
17 مايو, 13:55 GMT
ومن المتوقع أن يتم خلال الاجتماعات نقل عزم الجانب الروسي على مواصلة تعزيز وتوسيع التعاون في المجال الأمني.
وبحسب المكتب الصحفي، فإنه بالإضافة إلى الجوانب الحالية للتعاون الثنائي الروسي العراقي، سيتم مناقشة القضايا الإقليمية في المحادثات في بغداد.
