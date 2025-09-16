https://sarabic.ae/20250916/شويغو-يصل-إلى-بغداد-في-زيارة-عمل-1104889668.html
شويغو يصل إلى بغداد في زيارة عمل
سبوتنيك عربي
وصل سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو اليوم الثلاثاء ، إلى بغداد عاصمة العراق في زيارة عمل من المقرر أن يجري خلالها اجتماعات مع القيادة السياسية والعسكرية
بغداد - سبوتنيك. جاء ذلك حسبما أفاد المكتب الصحفي لمجلس الأمن الروسي.ومن المتوقع أن يتم خلال الاجتماعات نقل عزم الجانب الروسي على مواصلة تعزيز وتوسيع التعاون في المجال الأمني.وبحسب المكتب الصحفي، فإنه بالإضافة إلى الجوانب الحالية للتعاون الثنائي الروسي العراقي، سيتم مناقشة القضايا الإقليمية في المحادثات في بغداد.
وصل سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو اليوم الثلاثاء ، إلى بغداد عاصمة العراق في زيارة عمل من المقرر أن يجري خلالها اجتماعات مع القيادة السياسية والعسكرية العليا في البلاد.
بغداد - سبوتنيك
. جاء ذلك حسبما أفاد المكتب الصحفي لمجلس الأمن الروسي.
ومن المتوقع أن يتم خلال الاجتماعات نقل عزم الجانب الروسي على مواصلة تعزيز وتوسيع التعاون في المجال الأمني.
وبحسب المكتب الصحفي، فإنه بالإضافة إلى الجوانب الحالية للتعاون الثنائي
الروسي العراقي، سيتم مناقشة القضايا الإقليمية في المحادثات في بغداد.