شويغو يبحث مع رئيس مجلس النواب العراقي التعاون الاقتصادي والتنسيق في مجال مكافحة الإرهاب

سبوتنيك عربي

بحث رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني، اليوم الثلاثاء، مع سكرتير مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، تعزيز التعاون الأمني بين العراق وروسيا. 16.09.2025, سبوتنيك عربي

وأفادت وكالة الأنباء العراقية "واع"، نقلا عن بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، أن "المشهداني استقبل في مبنى البرلمان، شويغو، والسفير الروسي لدى بغداد، إلبروس كوتراشيف والوفد المرافق لهما، لافتا إلى أنه "حضر اللقاء مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، وأعضاء من لجنة الأمن والدفاع، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية النيابية".وأكد الجانبان، وفقا للبيان، "إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، وأهمية دور مجلس النواب في إنجاحها"، مشددين على "أهمية استمرار التنسيق الأمني المشترك، بالشكل الذي يعزز الاستقرار ويخدم المصالح المشتركة".وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، التقى شويغو، برئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، حيث ناقش الطرفان القمة الروسية العربية التي ستعقد، منتصف أكتوبر/تشرين الأول في موسكو.وقال المكتب الصحفي لمجلس الأمن الروسي: "سكرتير مجلس الأمن الروسي نقل تحيات الرئيس الروسي، وأكد مشاركة العراق في القمة العربية الروسية في أكتوبر المقبل"، وأشار شويغو إلى أن الجانب الروسي يولي أهمية بالغة لزيارة السوداني المرتقبة إلى موسكو.ووصل سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة العراقية بغداد، في زيارة عمل يجري خلالها اجتماعات مع القيادة السياسية والعسكرية العليا في البلاد.ومن المتوقع أن يتم خلال الاجتماعات تأكيد عزم الجانب الروسي على مواصلة تعزيز وتوسيع التعاون مع الجانب العراقي، في المجال الأمني.وبحسب المكتب الصحفي، فإنه بالإضافة إلى الجوانب الحالية للتعاون الثنائي الروسي العراقي، سيتم مناقشة القضايا الإقليمية في المحادثات في بغداد.

