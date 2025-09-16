عربي
شويغو يبحث مع رئيس مجلس النواب العراقي التعاون الاقتصادي والتنسيق في مجال مكافحة الإرهاب
شويغو يبحث مع رئيس مجلس النواب العراقي التعاون الاقتصادي والتنسيق في مجال مكافحة الإرهاب
بحث رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني، اليوم الثلاثاء، مع سكرتير مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، تعزيز التعاون الأمني بين العراق وروسيا.
وأفادت وكالة الأنباء العراقية "واع"، نقلا عن بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، أن "المشهداني استقبل في مبنى البرلمان، شويغو، والسفير الروسي لدى بغداد، إلبروس كوتراشيف والوفد المرافق لهما، لافتا إلى أنه "حضر اللقاء مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، وأعضاء من لجنة الأمن والدفاع، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية النيابية".وأكد الجانبان، وفقا للبيان، "إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، وأهمية دور مجلس النواب في إنجاحها"، مشددين على "أهمية استمرار التنسيق الأمني المشترك، بالشكل الذي يعزز الاستقرار ويخدم المصالح المشتركة".وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، التقى شويغو، برئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، حيث ناقش الطرفان القمة الروسية العربية التي ستعقد، منتصف أكتوبر/تشرين الأول في موسكو.وقال المكتب الصحفي لمجلس الأمن الروسي: "سكرتير مجلس الأمن الروسي نقل تحيات الرئيس الروسي، وأكد مشاركة العراق في القمة العربية الروسية في أكتوبر المقبل"، وأشار شويغو إلى أن الجانب الروسي يولي أهمية بالغة لزيارة السوداني المرتقبة إلى موسكو.ووصل سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة العراقية بغداد، في زيارة عمل يجري خلالها اجتماعات مع القيادة السياسية والعسكرية العليا في البلاد.ومن المتوقع أن يتم خلال الاجتماعات تأكيد عزم الجانب الروسي على مواصلة تعزيز وتوسيع التعاون مع الجانب العراقي، في المجال الأمني.وبحسب المكتب الصحفي، فإنه بالإضافة إلى الجوانب الحالية للتعاون الثنائي الروسي العراقي، سيتم مناقشة القضايا الإقليمية في المحادثات في بغداد.
شويغو يبحث مع رئيس مجلس النواب العراقي التعاون الاقتصادي والتنسيق في مجال مكافحة الإرهاب

© Photo / Iraqi News Agencyشويغو يبحث مع رئيس مجلس النواب العراقي التعاون الاقتصادي والتنسيق في مجال مكافحة الإرهاب
شويغو يبحث مع رئيس مجلس النواب العراقي التعاون الاقتصادي والتنسيق في مجال مكافحة الإرهاب - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2025
بحث رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني، اليوم الثلاثاء، مع سكرتير مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، تعزيز التعاون الأمني بين العراق وروسيا.
وأفادت وكالة الأنباء العراقية "واع"، نقلا عن بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، أن "المشهداني استقبل في مبنى البرلمان، شويغو، والسفير الروسي لدى بغداد، إلبروس كوتراشيف والوفد المرافق لهما، لافتا إلى أنه "حضر اللقاء مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، وأعضاء من لجنة الأمن والدفاع، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية النيابية".
وبين أنه "تم بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية، وتعزيز التعاون الأمني بين العراق وروسيا، وتبادل الخبرات والتنسيق في مجالات مكافحة الإرهاب وحماية الاستقرار، بالإضافة لمناقشة التعاون الاقتصادي، وفتح آفاق عمل جديدة أمام الشركات الروسية في السوق العراقية".
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2025
شويغو يبحث القمة الروسية العربية المقبلة مع رئيس الوزراء العراقي
13:14 GMT
وأكد الجانبان، وفقا للبيان، "إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، وأهمية دور مجلس النواب في إنجاحها"، مشددين على "أهمية استمرار التنسيق الأمني المشترك، بالشكل الذي يعزز الاستقرار ويخدم المصالح المشتركة".
من جانبه، أشاد شويغو بـ "التجربة الديمقراطية العراقية، وما تحققه من إنجازات"، مؤكدا "استعداد بلاده لتوسيع التعاون مع العراق، خصوصا في المجالين الأمني والاستثماري".
وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، التقى شويغو، برئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، حيث ناقش الطرفان القمة الروسية العربية التي ستعقد، منتصف أكتوبر/تشرين الأول في موسكو.
سكرتير مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2025
شويغو: الاتصالات بين روسيا والعراق أصبحت أكثر كثافة
06:00 GMT
وقال المكتب الصحفي لمجلس الأمن الروسي: "سكرتير مجلس الأمن الروسي نقل تحيات الرئيس الروسي، وأكد مشاركة العراق في القمة العربية الروسية في أكتوبر المقبل"، وأشار شويغو إلى أن الجانب الروسي يولي أهمية بالغة لزيارة السوداني المرتقبة إلى موسكو.
ووصل سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة العراقية بغداد، في زيارة عمل يجري خلالها اجتماعات مع القيادة السياسية والعسكرية العليا في البلاد.
أمين مجلس الأمن الروسي ، سيرغي شويغو - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2025
شويغو يصل إلى بغداد في زيارة عمل
03:40 GMT
ومن المتوقع أن يتم خلال الاجتماعات تأكيد عزم الجانب الروسي على مواصلة تعزيز وتوسيع التعاون مع الجانب العراقي، في المجال الأمني.
وبحسب المكتب الصحفي، فإنه بالإضافة إلى الجوانب الحالية للتعاون الثنائي الروسي العراقي، سيتم مناقشة القضايا الإقليمية في المحادثات في بغداد.
