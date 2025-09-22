https://sarabic.ae/20250922/اتفاقيات-ومشاريع-استراتيجية-قيد-التنفيذ-العراق-يدشن-مرحلة-جديدة-في-التعاون-الأكاديمي-مع-روسيا-1105130658.html

اتفاقيات ومشاريع استراتيجية قيد التنفيذ... العراق يدشن مرحلة جديدة في التعاون الأكاديمي مع روسيا

اتفاقيات ومشاريع استراتيجية قيد التنفيذ... العراق يدشن مرحلة جديدة في التعاون الأكاديمي مع روسيا

سبوتنيك عربي

شارك وفد من دولة العراق في أعمال القمة الدولية للتواصل بين الشعوب التي تستضيفها العاصمة الروسية موسكو، بمشاركة واسعة من جامعات ومؤسسات أكاديمية وثقافية. 22.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-22T14:39+0000

2025-09-22T14:39+0000

2025-09-22T14:39+0000

العراق

روسيا

جامعات

تعاون علمي وتكنولوجي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/104010/34/1040103458_0:143:3135:1906_1920x0_80_0_0_fa9fa5c6834ea0bead5a0dc686d68d95.jpg

وأكد الملحق الثقافي العراقي في روسيا الاتحادية، الأستاذ الدكتور نظير جاسم محمد العبيدي، في حديث لوكالة "سبوتنيك": "ضم الوفد العراقي عددًا من رؤساء الجامعات الحكومية والأهلية، بلغ عددهم نحو 12 رئيس جامعة، إلى جانب رؤساء ومديرين عامين من مؤسسات تابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة إلى ممثلين عن دور النشر والمؤسسات الثقافية والسياحية".وأوضح العبيدي أن "المؤتمر شهد توقيع عدد كبير من مذكرات التفاهم والبروتوكولات العلمية بين الجامعات العراقية ونظيراتها الروسية العريقة، شملت مجالات متعددة، منها: الهندسة، الاقتصاد، النفط والغاز، الطاقة، الأمن السيبراني، الذكاء الاصطناعي".وأعرب عن أمله أن يتم " تنظيم "أسبوع العلم العراقي-الروسي" في شهر يناير/ كانون الثاني المقبل، بمشاركة 15 جامعة حكومية و10 جامعات أهلية عراقية، إلى جانب عدد من الجامعات الروسية المرموقة، حيث من المقرر توقيع مذكرات تفاهم جديدة، وتوسيع مجالات التعاون العلمي".وأضاف: "كما نسعى خلال الفترة المقبلة إلى المشاركة الفاعلة في مؤتمرات دولية متخصصة في الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، بهدف فتح آفاق جديدة للتعاون البحثي والعلمي".وأكد أن "روسيا الاتحادية كانت وما زالت شريكًا داعمًا للعراق في الكثير من المجالات، الصناعية منها والإنشائية، حيث ساهمت الشركات الروسية في تأسيس الكثير من المصانع والسدود داخل العراق، واليوم نسعى إلى تفعيل هذا التعاون في المجال العلمي، الأكاديمي، والثقافي، بما يعود بالنفع على البلدين الصديقين في المستقبل القريب".بدوره، قال نقيب المعلمين العراقيين، عدي العيساوي: "في إطار تعزيز التعاون العلمي والأكاديمي، شاركت نقابة المعلمين في أعمال المؤتمر المنعقد على هامش اللقاء العلمي والأكاديمي بين الجامعات العراقية والعربية والعالمية، وبمشاركة متميزة من الجانب الروسي".وأشار العيساوي إلى أن "الجامعات العراقية أبدت استعدادها لتبني مؤتمرات وورش علمية مشتركة مع الجامعات الروسية داخل العراق، إلى جانب تقديم منح دراسية للطلبة الروس للدراسة في الجامعات العراقية. كما تم بحث عقد اتفاقيات مستقبلية لإنشاء مدارس روسية في العراق، وأخرى عربية في روسيا، بما يسهم في توطيد العلاقات التعليمية والثقافية بين البلدين".وتابع العيساوي: "هذا المؤتمر شكل خطوة إيجابية بالغة الأهمية في دعم جامعاتنا العراقية ورفع مستواها العلمي، كما يتيح لطلبتنا الاطلاع عن كثب على التقدم الأكاديمي والعلمي في الجامعات الروسية، وفي المقابل التعريف بعراقة الحضارة العراقية وعمق الإمكانات المعرفية لمؤسساتنا التعليمية، خصوصًا في التخصصات العلمية المختلفة".كما أشار إلى إقامة فعاليات فنية ومعارض تشكيلية، على هامش المؤتمر، أضفت على اللقاء أجواء ثقافية مميزة، وجعلت من هذه المشاركة تجربة غنية بكل المقاييس.وإذ أعرب العيساوي عن سعادته بزيارة موسكو لأول مرة، أكد أنها "ستتكرر في ضوء الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال هذا اللقاء المثمر".وحول أهم مجالات البحث العلمي التي يتطلع الوفد العراقي لمشاركة روسيا فيها، أشار العيساوي إلى تعزيز التعاون البحثي مع الجامعات الروسية في عدد من المجالات الحيوية التي تشهد تطورًا لافتًا، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي والهندسة المعمارية، وغيرها من التخصصات التي أصبح من الضروري تبادل المعارف والخبرات فيها".وبحسب العيساوي، من الجوانب اللافتة التي طُرحت خلال جلسات المؤتمر والورش العلمية، هو "التركيز على البعد الإنساني والمعرفي في العملية التعليمية. كما لمسنا توجهًا حقيقيًا نحو الحفاظ على القيم الإنسانية والأخلاقية كجزء لا يتجزأ من التعليم الجامعي، وليس فقط التركيز على الجانب المعرفي البحت. هذه الرؤية تتماشى مع فلسفتنا التربوية في العراق، وتعد من المرتكزات الأساسية التي نطمح إلى تعزيزها لدى طلبتنا، كونها تسهم في بناء مجتمعات رصينة وواعية".وشدد العيساوي على أنهم يتطلعون إلى "بناء شراكات استراتيجية مع الجامعات الروسية لا تقوم فقط على التبادل الأكاديمي، بل على تعزيز نموذج تعليمي متكامل، يجمع بين العلم، والقيم، والهوية".

https://sarabic.ae/20250908/روساتوم-روسيا-والعراق-يخططان-لإعداد-اتفاقية-بشأن-الطاقة-النووية-السلمية---1104626028.html

https://sarabic.ae/20250825/من-مختبرات-روسيا-إلى-العالم-طبيب-عراقي-يعلن-ثورة-جديدة-في-علاج-السرطان-1104066280.html

https://sarabic.ae/20250515/من-بابل-إلى-قلب-روسيا-الخط-العراقي-يسطر-حروفا-من-ذهب-في-قازان-فيديو-1100579591.html

https://sarabic.ae/20250517/وكيل-الخارجية-العراقية-العلاقات-مع-روسيا-مهمة-ومتنوعة-وحضورها-فاعل-في-المنطقة-1100668970.html

العراق

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العراق, روسيا, جامعات, تعاون علمي وتكنولوجي