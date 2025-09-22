عربي
اتفاقيات ومشاريع استراتيجية قيد التنفيذ... العراق يدشن مرحلة جديدة في التعاون الأكاديمي مع روسيا
اتفاقيات ومشاريع استراتيجية قيد التنفيذ... العراق يدشن مرحلة جديدة في التعاون الأكاديمي مع روسيا
شارك وفد من دولة العراق في أعمال القمة الدولية للتواصل بين الشعوب التي تستضيفها العاصمة الروسية موسكو، بمشاركة واسعة من جامعات ومؤسسات أكاديمية وثقافية.
العراق
روسيا
جامعات
تعاون علمي وتكنولوجي
وأكد الملحق الثقافي العراقي في روسيا الاتحادية، الأستاذ الدكتور نظير جاسم محمد العبيدي، في حديث لوكالة "سبوتنيك": "ضم الوفد العراقي عددًا من رؤساء الجامعات الحكومية والأهلية، بلغ عددهم نحو 12 رئيس جامعة، إلى جانب رؤساء ومديرين عامين من مؤسسات تابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة إلى ممثلين عن دور النشر والمؤسسات الثقافية والسياحية".وأوضح العبيدي أن "المؤتمر شهد توقيع عدد كبير من مذكرات التفاهم والبروتوكولات العلمية بين الجامعات العراقية ونظيراتها الروسية العريقة، شملت مجالات متعددة، منها: الهندسة، الاقتصاد، النفط والغاز، الطاقة، الأمن السيبراني، الذكاء الاصطناعي".وأعرب عن أمله أن يتم " تنظيم "أسبوع العلم العراقي-الروسي" في شهر يناير/ كانون الثاني المقبل، بمشاركة 15 جامعة حكومية و10 جامعات أهلية عراقية، إلى جانب عدد من الجامعات الروسية المرموقة، حيث من المقرر توقيع مذكرات تفاهم جديدة، وتوسيع مجالات التعاون العلمي".وأضاف: "كما نسعى خلال الفترة المقبلة إلى المشاركة الفاعلة في مؤتمرات دولية متخصصة في الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، بهدف فتح آفاق جديدة للتعاون البحثي والعلمي".وأكد أن "روسيا الاتحادية كانت وما زالت شريكًا داعمًا للعراق في الكثير من المجالات، الصناعية منها والإنشائية، حيث ساهمت الشركات الروسية في تأسيس الكثير من المصانع والسدود داخل العراق، واليوم نسعى إلى تفعيل هذا التعاون في المجال العلمي، الأكاديمي، والثقافي، بما يعود بالنفع على البلدين الصديقين في المستقبل القريب".بدوره، قال نقيب المعلمين العراقيين، عدي العيساوي: "في إطار تعزيز التعاون العلمي والأكاديمي، شاركت نقابة المعلمين في أعمال المؤتمر المنعقد على هامش اللقاء العلمي والأكاديمي بين الجامعات العراقية والعربية والعالمية، وبمشاركة متميزة من الجانب الروسي".وأشار العيساوي إلى أن "الجامعات العراقية أبدت استعدادها لتبني مؤتمرات وورش علمية مشتركة مع الجامعات الروسية داخل العراق، إلى جانب تقديم منح دراسية للطلبة الروس للدراسة في الجامعات العراقية. كما تم بحث عقد اتفاقيات مستقبلية لإنشاء مدارس روسية في العراق، وأخرى عربية في روسيا، بما يسهم في توطيد العلاقات التعليمية والثقافية بين البلدين".وتابع العيساوي: "هذا المؤتمر شكل خطوة إيجابية بالغة الأهمية في دعم جامعاتنا العراقية ورفع مستواها العلمي، كما يتيح لطلبتنا الاطلاع عن كثب على التقدم الأكاديمي والعلمي في الجامعات الروسية، وفي المقابل التعريف بعراقة الحضارة العراقية وعمق الإمكانات المعرفية لمؤسساتنا التعليمية، خصوصًا في التخصصات العلمية المختلفة".كما أشار إلى إقامة فعاليات فنية ومعارض تشكيلية، على هامش المؤتمر، أضفت على اللقاء أجواء ثقافية مميزة، وجعلت من هذه المشاركة تجربة غنية بكل المقاييس.وإذ أعرب العيساوي عن سعادته بزيارة موسكو لأول مرة، أكد أنها "ستتكرر في ضوء الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال هذا اللقاء المثمر".وحول أهم مجالات البحث العلمي التي يتطلع الوفد العراقي لمشاركة روسيا فيها، أشار العيساوي إلى تعزيز التعاون البحثي مع الجامعات الروسية في عدد من المجالات الحيوية التي تشهد تطورًا لافتًا، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي والهندسة المعمارية، وغيرها من التخصصات التي أصبح من الضروري تبادل المعارف والخبرات فيها".وبحسب العيساوي، من الجوانب اللافتة التي طُرحت خلال جلسات المؤتمر والورش العلمية، هو "التركيز على البعد الإنساني والمعرفي في العملية التعليمية. كما لمسنا توجهًا حقيقيًا نحو الحفاظ على القيم الإنسانية والأخلاقية كجزء لا يتجزأ من التعليم الجامعي، وليس فقط التركيز على الجانب المعرفي البحت. هذه الرؤية تتماشى مع فلسفتنا التربوية في العراق، وتعد من المرتكزات الأساسية التي نطمح إلى تعزيزها لدى طلبتنا، كونها تسهم في بناء مجتمعات رصينة وواعية".وشدد العيساوي على أنهم يتطلعون إلى "بناء شراكات استراتيجية مع الجامعات الروسية لا تقوم فقط على التبادل الأكاديمي، بل على تعزيز نموذج تعليمي متكامل، يجمع بين العلم، والقيم، والهوية".
العراق
شارك وفد من دولة العراق في أعمال القمة الدولية للتواصل بين الشعوب التي تستضيفها العاصمة الروسية موسكو، بمشاركة واسعة من جامعات ومؤسسات أكاديمية وثقافية.
وأكد الملحق الثقافي العراقي في روسيا الاتحادية، الأستاذ الدكتور نظير جاسم محمد العبيدي، في حديث لوكالة "سبوتنيك": "ضم الوفد العراقي عددًا من رؤساء الجامعات الحكومية والأهلية، بلغ عددهم نحو 12 رئيس جامعة، إلى جانب رؤساء ومديرين عامين من مؤسسات تابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة إلى ممثلين عن دور النشر والمؤسسات الثقافية والسياحية".

وأضاف في حديث لـ"سبوتنيك": "جاءت مشاركتنا في هذا المؤتمر لتعكس البعد الواسع الذي تتبناه وزارة التعليم العالي العراقية، حيث قمنا بعرض مجموعة من البرامج النوعية التي أطلقتها الوزارة، من أبرزها: برنامج "ادرس في العراق" الذي أطلقه معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نعيم العبودي، والذي يهدف إلى استقطاب الطلبة الدوليين للدراسة في الجامعات العراقية، برنامج البعثات الدراسية إلى مختلف دول العالم، الذي أطلق برعاية دولة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني".

وأوضح العبيدي أن "المؤتمر شهد توقيع عدد كبير من مذكرات التفاهم والبروتوكولات العلمية بين الجامعات العراقية ونظيراتها الروسية العريقة، شملت مجالات متعددة، منها: الهندسة، الاقتصاد، النفط والغاز، الطاقة، الأمن السيبراني، الذكاء الاصطناعي".
وأشار إلى أن "وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية استحدثت مؤخرًا كليات متخصصة في الذكاء الاصطناعي، ضمن رؤية استراتيجية يقودها معالي وزير التعليم العالي نعيم العبودي، وهو ما يعزز من أهمية التعاون مع الجامعات الروسية المتقدمة في هذا المجال".
وأعرب عن أمله أن يتم " تنظيم "أسبوع العلم العراقي-الروسي" في شهر يناير/ كانون الثاني المقبل، بمشاركة 15 جامعة حكومية و10 جامعات أهلية عراقية، إلى جانب عدد من الجامعات الروسية المرموقة، حيث من المقرر توقيع مذكرات تفاهم جديدة، وتوسيع مجالات التعاون العلمي".
وأضاف: "كما نسعى خلال الفترة المقبلة إلى المشاركة الفاعلة في مؤتمرات دولية متخصصة في الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، بهدف فتح آفاق جديدة للتعاون البحثي والعلمي".
ودعا الجانب الروسي إلى" تذليل العقبات أمام تنفيذ مذكرات التفاهم، بما يسهم في تحقيق شراكات فاعلة بين الجامعات العراقية والروسية، وتفعيل مجالات التعاون المشترك بصورة عملية".
وأكد أن "روسيا الاتحادية كانت وما زالت شريكًا داعمًا للعراق في الكثير من المجالات، الصناعية منها والإنشائية، حيث ساهمت الشركات الروسية في تأسيس الكثير من المصانع والسدود داخل العراق، واليوم نسعى إلى تفعيل هذا التعاون في المجال العلمي، الأكاديمي، والثقافي، بما يعود بالنفع على البلدين الصديقين في المستقبل القريب".
بدوره، قال نقيب المعلمين العراقيين، عدي العيساوي: "في إطار تعزيز التعاون العلمي والأكاديمي، شاركت نقابة المعلمين في أعمال المؤتمر المنعقد على هامش اللقاء العلمي والأكاديمي بين الجامعات العراقية والعربية والعالمية، وبمشاركة متميزة من الجانب الروسي".

وأضاف: "شكّل هذا المؤتمر فرصة ثمينة لتبادل الثقافات والمعارف، وفتح آفاق علمية وأكاديمية واعدة أمام طلبتنا العراقيين الدارسين في الجامعات الروسية، من خلال اللقاءات المباشرة مع ممثلي الجامعات والمؤسسات التعليمية الروسية".

وأشار العيساوي إلى أن "الجامعات العراقية أبدت استعدادها لتبني مؤتمرات وورش علمية مشتركة مع الجامعات الروسية داخل العراق، إلى جانب تقديم منح دراسية للطلبة الروس للدراسة في الجامعات العراقية. كما تم بحث عقد اتفاقيات مستقبلية لإنشاء مدارس روسية في العراق، وأخرى عربية في روسيا، بما يسهم في توطيد العلاقات التعليمية والثقافية بين البلدين".
وتابع العيساوي: "هذا المؤتمر شكل خطوة إيجابية بالغة الأهمية في دعم جامعاتنا العراقية ورفع مستواها العلمي، كما يتيح لطلبتنا الاطلاع عن كثب على التقدم الأكاديمي والعلمي في الجامعات الروسية، وفي المقابل التعريف بعراقة الحضارة العراقية وعمق الإمكانات المعرفية لمؤسساتنا التعليمية، خصوصًا في التخصصات العلمية المختلفة".

ولفت العيساوي إلى أنه "خلال المؤتمر تم توقيع عدد من الاتفاقيات مع الملحق الثقافي العراقي، تمهيدًا لتفعيل التعاون النقابي بين نقابات المعلمين في العراق وروسيا، ما يعد نقلة نوعية في مستوى العمل النقابي الأكاديمي المشترك".

كما أشار إلى إقامة فعاليات فنية ومعارض تشكيلية، على هامش المؤتمر، أضفت على اللقاء أجواء ثقافية مميزة، وجعلت من هذه المشاركة تجربة غنية بكل المقاييس.
وإذ أعرب العيساوي عن سعادته بزيارة موسكو لأول مرة، أكد أنها "ستتكرر في ضوء الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال هذا اللقاء المثمر".
وحول أهم مجالات البحث العلمي التي يتطلع الوفد العراقي لمشاركة روسيا فيها، أشار العيساوي إلى تعزيز التعاون البحثي مع الجامعات الروسية في عدد من المجالات الحيوية التي تشهد تطورًا لافتًا، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي والهندسة المعمارية، وغيرها من التخصصات التي أصبح من الضروري تبادل المعارف والخبرات فيها".
وأضاف: "لقد أصبح لزامًا اليوم أن نفتح قنوات التواصل المباشر مع المؤسسات الأكاديمية الروسية، لما تملكه من تقدم علمي وتكنولوجي يمكن الإفادة منه في تطوير جامعاتنا وبرامجنا التعليمية".
وبحسب العيساوي، من الجوانب اللافتة التي طُرحت خلال جلسات المؤتمر والورش العلمية، هو "التركيز على البعد الإنساني والمعرفي في العملية التعليمية. كما لمسنا توجهًا حقيقيًا نحو الحفاظ على القيم الإنسانية والأخلاقية كجزء لا يتجزأ من التعليم الجامعي، وليس فقط التركيز على الجانب المعرفي البحت. هذه الرؤية تتماشى مع فلسفتنا التربوية في العراق، وتعد من المرتكزات الأساسية التي نطمح إلى تعزيزها لدى طلبتنا، كونها تسهم في بناء مجتمعات رصينة وواعية".

وأردف: "يحمل المجتمع الروسي الكثير من هذه القيم الأخلاقية والإنسانية في بيئته الأكاديمية، وهو ما نعدّه نقطة تقاطع مهمة بيننا وبينهم، بل وتشكل ميزة تفوق على بعض النماذج الغربية التي فقدت، إلى حد بعيد، البعد الإنساني في تناولها للمعرفة والتعليم".

وشدد العيساوي على أنهم يتطلعون إلى "بناء شراكات استراتيجية مع الجامعات الروسية لا تقوم فقط على التبادل الأكاديمي، بل على تعزيز نموذج تعليمي متكامل، يجمع بين العلم، والقيم، والهوية".
