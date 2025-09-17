https://sarabic.ae/20250917/شويغو-موسكو-مستعدة-للتعاون-مع-بغداد-في-جميع-مجالات-التعاون-العسكري-التقني-1104925406.html
شويغو: موسكو مستعدة للتعاون مع بغداد في جميع مجالات التعاون العسكري التقني
أعلن سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، استعداد بلاده للتعاون مع العراق في جميع مجالات التعاون العسكري التقني. 17.09.2025, سبوتنيك عربي
وجاءت تصريحات سيرغي شويغو، مساء أمس الثلاثاء، في مؤتمر صحفي خلال لقائه وزير الدفاع العراقي ثابت عباسي.وقال شويغو: "نحن مستعدون للتعاون في كافة المجالات، بما في ذلك إرسال الأسلحة الحديثة والمعدات العسكرية".وأضاف سكرتير مجلس الأمن الروسي: "مستعدون لتقديم أحدث نماذج الأسلحة والمعدات العسكرية من صنع روسيا للجانب العراقي، والتي أثبتت فعاليتها التكتيكية والتقنية في ظروف القتال الحقيقية خلال العملية العسكرية الروسية".وأكد سيرغي شويغو على أن روسيا على عكس اللاعبين الرئيسيين الآخرين، تقدم للشركاء الأجانب حلول دفاعية على نطاق أوسع من حيث تقنيات الدفاع الجوي والصواريخ، بما في ذلك المعدات الجوية والبحرية.ووصل شويغو، أمس الثلاثاء، إلى بغداد في زيارة عمل، حيث عقد لقاء مع رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، واستعرض الجانبان العلاقات بين البلدين.شهد اللقاء استعراض مجمل العلاقات العراقية الروسية وسبل تطويرها وتنميتها في مختلف المجالات، ولما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.وأشار السوداني الى أهمية التعاون والتنسيق في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث وتطورات، مؤكداً على ضرورة إسهام الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي لتثبيت الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، وإنهاء الحرب الظالمة على غزة.
أعلن سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، استعداد بلاده للتعاون مع العراق في جميع مجالات التعاون العسكري التقني.
وجاءت تصريحات سيرغي شويغو، مساء أمس الثلاثاء، في مؤتمر صحفي خلال لقائه وزير الدفاع العراقي ثابت عباسي.
وقال شويغو: "نحن مستعدون للتعاون في كافة المجالات، بما في ذلك إرسال الأسلحة الحديثة والمعدات العسكرية".
وأضاف سكرتير مجلس الأمن الروسي
: "مستعدون لتقديم أحدث نماذج الأسلحة والمعدات العسكرية من صنع روسيا للجانب العراقي، والتي أثبتت فعاليتها التكتيكية والتقنية في ظروف القتال الحقيقية خلال العملية العسكرية الروسية".
وأكد سيرغي شويغو على أن روسيا على عكس اللاعبين الرئيسيين الآخرين، تقدم للشركاء الأجانب حلول دفاعية على نطاق أوسع من حيث تقنيات الدفاع الجوي والصواريخ، بما في ذلك المعدات الجوية والبحرية.
ووصل شويغو، أمس الثلاثاء، إلى بغداد في زيارة عمل، حيث عقد لقاء مع رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، واستعرض الجانبان العلاقات بين البلدين.
شهد اللقاء استعراض مجمل العلاقات العراقية الروسية
وسبل تطويرها وتنميتها في مختلف المجالات، ولما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.
وأشار السوداني الى أهمية التعاون والتنسيق في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث وتطورات، مؤكداً على ضرورة إسهام الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي لتثبيت الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، وإنهاء الحرب الظالمة على غزة.