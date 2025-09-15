عربي
القوات الروسية تحرر بلدة أولغوفسكوي في زابوروجيه- الدفاع الروسية
https://sarabic.ae/20250915/1104855235.html
تفاعل العراقة مع الحداثة... محطات ساحرة جديدة في مترو موسكو
تفاعل العراقة مع الحداثة... محطات ساحرة جديدة في مترو موسكو
سبوتنيك عربي
اختار لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك"، مجموعة صور جميلة لمحطات مترو موسكو، تظهر جمال الفن المعماري في تصميم المترو، والذي يعتبر أضخم مترو في العالم. 15.09.2025, سبوتنيك عربي
روسيا
روسيا

تفاعل العراقة مع الحداثة... محطات ساحرة جديدة في مترو موسكو

08:49 GMT 15.09.2025
تابعنا عبر
اختار لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك"، مجموعة صور جميلة لمحطات مترو موسكو، تظهر جمال الفن المعماري في تصميم المترو، والذي يعتبر أضخم مترو في العالم.
© Photo / MSKAgency/Aleksander Avilov

لوحة جدارية جميلة في محطة "كريمسكايا"

لوحة جدارية جميلة في محطة &quot;كريمسكايا&quot; - سبوتنيك عربي
1/10
© Photo / MSKAgency/Aleksander Avilov

لوحة جدارية جميلة في محطة "كريمسكايا"

© Photo / MSKAgency/Aleksander Avilov

الدرج الكهربائي في أحد محطات مترو موسكو

الدرج الكهربائي في أحد محطات مترو موسكو - سبوتنيك عربي
2/10
© Photo / MSKAgency/Aleksander Avilov

الدرج الكهربائي في أحد محطات مترو موسكو

© Photo / MSKAgency/Mobile Reporter

افتتاح محطة "أكاديميتشيسكايا" الجديدة أمام الركاب على خط مترو "ترويتسكايا"

افتتاح محطة &quot;أكاديميتشيسكايا&quot; الجديدة أمام الركاب على خط مترو &quot;ترويتسكايا&quot; - سبوتنيك عربي
3/10
© Photo / MSKAgency/Mobile Reporter

افتتاح محطة "أكاديميتشيسكايا" الجديدة أمام الركاب على خط مترو "ترويتسكايا"

© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الانتقال إلى بنك الصور

ركاب في محطة "أكاديميتشيسكايا"

ركاب في محطة &quot;أكاديميتشيسكايا&quot; - سبوتنيك عربي
4/10
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور

ركاب في محطة "أكاديميتشيسكايا"

© Photo / MSKAgency/Aleksander Avilov

محطة "زيل" الجديدة مع رسوم جديدة على الجدران

محطة &quot;زيل&quot; الجديدة مع رسوم جديدة على الجدران - سبوتنيك عربي
5/10
© Photo / MSKAgency/Aleksander Avilov

محطة "زيل" الجديدة مع رسوم جديدة على الجدران

© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الانتقال إلى بنك الصور

ركاب في محطة "فافيلوفسكايا"

ركاب في محطة &quot;فافيلوفسكايا&quot; - سبوتنيك عربي
6/10
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور

ركاب في محطة "فافيلوفسكايا"

© Photo / MSKAgency/Mobile Reporter

افتتاح محطة "كريمسكايا" الجديدة أمام الركاب في العاصمة موسكو

افتتاح محطة &quot;كريمسكايا&quot; الجديدة أمام الركاب في العاصمة موسكو - سبوتنيك عربي
7/10
© Photo / MSKAgency/Mobile Reporter

افتتاح محطة "كريمسكايا" الجديدة أمام الركاب في العاصمة موسكو

© Photo / MSKAgency/Aleksander Avilov

محطة "زيل" الجديدة في مترو العاصمة موسكو

محطة &quot;زيل&quot; الجديدة في مترو العاصمة موسكو - سبوتنيك عربي
8/10
© Photo / MSKAgency/Aleksander Avilov

محطة "زيل" الجديدة في مترو العاصمة موسكو

© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الانتقال إلى بنك الصور

محطة "أكاديميتشيسكايا" في مترو موسكو

محطة &quot;أكاديميتشيسكايا&quot; في مترو موسكو - سبوتنيك عربي
9/10
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور

محطة "أكاديميتشيسكايا" في مترو موسكو

© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الانتقال إلى بنك الصور

محطة "زيل" على خط "ترويتسكايا" في مترو موسكو

محطة &quot;زيل&quot; على خط &quot;ترويتسكايا&quot; في مترو موسكو - سبوتنيك عربي
10/10
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور

محطة "زيل" على خط "ترويتسكايا" في مترو موسكو

