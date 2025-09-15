تفاعل العراقة مع الحداثة... محطات ساحرة جديدة في مترو موسكو

1/10
لوحة جدارية جميلة في محطة "كريمسكايا"
الدرج الكهربائي في أحد محطات مترو موسكو
افتتاح محطة "أكاديميتشيسكايا" الجديدة أمام الركاب على خط مترو "ترويتسكايا"
ركاب في محطة "أكاديميتشيسكايا"
محطة "زيل" الجديدة مع رسوم جديدة على الجدران
ركاب في محطة "فافيلوفسكايا"
افتتاح محطة "كريمسكايا" الجديدة أمام الركاب في العاصمة موسكو
محطة "زيل" الجديدة في مترو العاصمة موسكو
محطة "أكاديميتشيسكايا" في مترو موسكو
محطة "زيل" على خط "ترويتسكايا" في مترو موسكو
