العراق يعلن اكتشاف "أكبر ثور مجنح" في تاريخ الدولة الآشورية بارتفاع 6 أمتار

وأوضح وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي، أحمد فكاك البدراني، أمس الجمعة، أن "فرق التنقيب عثرت على هذا الثور الذي يمثل قيمة أثرية وتاريخية كبيرة"، مشيرا إلى أن التنقيبات أشارت إلى وجود نسخ أصغر حجما، وحددت مساحة قاعة العرش التي تحظى بأهمية بارزة في تاريخ الدولة الآشورية.وأضاف أن القصر الملكي يضم قاعات متجاورة وصولا إلى قاعة العرش، مع وجود نسختين من الثور المجنح عند كل بوابة من بوابات القصر، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).من جهته، قال مدير مفتشية آثار وتراث نينوى، رويد موفق، إن "أحد الثيران عُثر عليه في تسعينيات القرن الماضي في الجهة اليسرى للقصر، بينما كشفت التنقيبات الحالية عن الثور المجنح الثاني، ما يعزز من المكانة السياحية والأثرية للموقع".وأشار إلى أن هيئة الآثار العراقية تعمل بالتعاون مع جامعة هايدنبورغ الألمانية ووزارة الثقافة على استثمار الموقع وإنشاء متحف للزوار، يربط بين الآثار الآشورية والتراث الإسلامي في جامع النبي يونس، مع الإعلان عن المخططات قريبا.بدوره، قال خبير الآثار بجامعة هايدنبورغ الألمانية، بيتر نيكولاس، إن "فرق التنقيب اكتشفت العديد من الرقوم الطينية المنقوشة باسم الملوك سنحاريب وآسرحدون وآشور بانيبال، إضافة إلى لقى أثرية صغيرة تمثل غنائم حرب استولى عليها الآشوريون من مصر وبلاد الشام".
