أردوغان لنتنياهو: لن نعطيك نقش سلوان ولا حتى حصاة واحدة من القدس
أردوغان لنتنياهو: لن نعطيك نقش سلوان ولا حتى حصاة واحدة من القدس
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده لن تمنح أحدا ولو حصاة واحدة تعود للقدس، فضلا عن "نقش سلوان" التاريخي. 19.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-19T15:57+0000
2025-09-19T16:02+0000
العالم
أخبار تركيا اليوم
إسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/12/1094896407_0:0:3326:1870_1920x0_80_0_0_7269b8bca0debef4e4f78dfa70eea070.jpg
جاء ذلك في كلمة الجمعة، خلال مشاركته في "تكنوفيست إسطنبول" الذي يعد أكبر مهرجان للطيران والفضاء والتكنولوجيا في العالم.وتطرق إلى فيديو نُشر مؤخرا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يشرح فيه محاولته الحصول على "نقش سلوان" التاريخي من تركيا.وفي 15 سبتمبر/أيلول الجاري، ألقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خطابا لافتا وحاد النبرة في متنزه "مدينة داوود" الأثري بالقدس، خلال فعالية أُطلق عليها اسم "افتتاح النفق القديم"، داخل القدس الشرقية، بحضور وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.واستهل نتنياهو كلمته برواية مثيرة، إذ تحدث عن نقش حجري قديم -كما يقول- يثبت أن القدس لليهود، مؤكدا أنه موجود في تركيا، غير أنه لم يتمكن من الحصول عليه بسبب موقف أردوغانوأعلن نتنياهو بلهجة متحدية أن القدس هي عاصمة لإسرائيل، ولن تُقسّم أبدا، وأن ما يُسمى "الدولة الفلسطينية" لا وجود لها، ووجّه كلامه مباشرة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قائلا "سيد أردوغان، القدس لنا، وستبقى لنا إلى الأبد ولن تُقسّم".أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الأربعاء، أن بلاده ستواصل دعم قطاع غزة والوقوف ضد ما وصفه بالعنف الإسرائيلي، مشددًا على أن محاولات إسرائيل للسيطرة على القطاع "محكوم عليها بالفشل".وقال أردوغان: "التاريخ يثبت أن مثل هذه الأفعال مصيرها الفشل"، في إشارة إلى العمليات العسكرية الإسرائيلية الجارية في غزة.
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده لن تمنح أحدا ولو حصاة واحدة تعود للقدس، فضلا عن "نقش سلوان" التاريخي.
جاء ذلك في كلمة الجمعة، خلال مشاركته في "تكنوفيست إسطنبول" الذي يعد أكبر مهرجان للطيران والفضاء والتكنولوجيا في العالم.
وقال أردوغان: "أحيي أشقائي في غزة الذين لم يغادروا أرضهم" رغم حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل.
وتطرق إلى فيديو نُشر مؤخرا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يشرح فيه محاولته الحصول على "نقش سلوان" التاريخي من تركيا.
وفي 15 سبتمبر/أيلول الجاري، ألقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خطابا لافتا وحاد النبرة في متنزه "مدينة داوود" الأثري بالقدس، خلال فعالية أُطلق عليها اسم "افتتاح النفق القديم"، داخل القدس الشرقية، بحضور وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.
نائب الأمين العام لـ حزب الله اللبناني، الشيخ نعيم قاسم - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2025
حزب الله اللبناني يدعو السعودية إلى توحيد صفوفها ضد إسرائيل
15:51 GMT
واستهل نتنياهو كلمته برواية مثيرة، إذ تحدث عن نقش حجري قديم -كما يقول- يثبت أن القدس لليهود، مؤكدا أنه موجود في تركيا، غير أنه لم يتمكن من الحصول عليه بسبب موقف أردوغان
وأعلن نتنياهو بلهجة متحدية أن القدس هي عاصمة لإسرائيل، ولن تُقسّم أبدا، وأن ما يُسمى "الدولة الفلسطينية" لا وجود لها، ووجّه كلامه مباشرة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قائلا "سيد أردوغان، القدس لنا، وستبقى لنا إلى الأبد ولن تُقسّم".
وأكد أردوغان أن "أحدهم (نتنياهو) ظهر دون أدنى حياء وهو يسعى للحصول على نقش سلوان، فضلا عن هذا اللوح لن نعطيك ولو حجرا صغيرا واحدا من القدس الشريف".
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الأربعاء، أن بلاده ستواصل دعم قطاع غزة والوقوف ضد ما وصفه بالعنف الإسرائيلي، مشددًا على أن محاولات إسرائيل للسيطرة على القطاع "محكوم عليها بالفشل".
وقال أردوغان: "التاريخ يثبت أن مثل هذه الأفعال مصيرها الفشل"، في إشارة إلى العمليات العسكرية الإسرائيلية الجارية في غزة.
