حزب الله اللبناني يدعو السعودية إلى توحيد صفوفها ضد إسرائيل

صرح الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، في كلمة مصورة يوم الجمعة، بأن حزب الله مستعد لفتح صفحة جديدة في العلاقات مع السعودية، انطلاقا من إدراكه أن إسرائيل "عدو... 19.09.2025, سبوتنيك عربي

وقال قاسم: "أدعو المملكة العربية السعودية إلى فتح صفحة جديدة في علاقاتها مع المقاومة على المبادئ التالية: أولاً، الحوار الذي يحل القضايا الإشكالية ويعالج الهواجس ويضمن المصالح، ثانياً، الحوار المنطلق من أن إسرائيل هي العدو وليست المقاومة، وثالثاً، الحوار الذي يجمد خلافات الماضي".وأردف الأمين العام لحزب الله: "أدعو الجميع في لبنان، حتى من وصلت علاقاتنا معهم إلى حد العداء، إلى عدم تقديم أي خدمة لإسرائيل، نحن في الحكومة والبرلمان، وهيأنا الظروف لانتخاب رئيس".وكان رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، قد أعلن الشهر الماضي، بعد انتهاء جلسة حكومية دامت لأكثر من 5 ساعات، أنه "كلف الجيش اللبناني بوضع خطة تطبيقية لحصر السلاح بيد الدولة لعرضها على مجلس الوزراء قبل نهاية الشهر الحالي (آب الماضي)، لينجز الملف قبل نهاية العام".وتعد هذه المرة الأولى منذ اتفاق الطائف ووقف الحرب الأهلية التي يناقش فيها مجلس الوزراء رسميًا مسألة حصر السلاح بيد الدولة، بعدما كان يُدرج سلاح "حزب الله" ضمن إطار "المقاومة وحماية لبنان وردع إسرائيل".القرار أثار انقسامًا واسعًا بين الأوساط السياسية والشارع اللبناني، بين مؤيد للخطوة ومعارض يعتبرها مساسًا بدور المقاومة.

