العراق يعلن إطلاق مشروع "بابل عاصمة الصناعة"

22.09.2025
وأوضح أن محافظة بابل اختيرت لهذا المشروع لموقعها الاستراتيجي بين المحافظات كمنطقة زراعية وصناعية وسوق استهلاكية، مؤكدا أن النهضة الصناعية في البلاد تجعل المحافظة مؤهلة لتصبح عاصمة الصناعة العراقية.وأشار السوداني إلى أن المنتجات العراقية وصلت اليوم إلى مرحلة تغطية الاستهلاك المحلي، لافتا إلى أنه لا بديل عن الصناعة والزراعة كمحركات رئيسية للاقتصاد الوطني، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).كما كشف رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أن الحكومة قدمت ضمانات سيادية للقطاع الخاص للمرة الأولى لحل المشاكل الصناعية، وتفعيل المجلس التنسيقي الصناعي لإطلاق نهضة إنتاجية نوعية وكمية على المستوى المحلي.
أعلن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، إطلاق مشروع "بابل عاصمة العراق الصناعية"، مشيرا إلى أن 54 مصنعا عراقيا بدأت التصدير للأسواق الإقليمية والدولية.
وأوضح أن محافظة بابل اختيرت لهذا المشروع لموقعها الاستراتيجي بين المحافظات كمنطقة زراعية وصناعية وسوق استهلاكية، مؤكدا أن النهضة الصناعية في البلاد تجعل المحافظة مؤهلة لتصبح عاصمة الصناعة العراقية.
وأشار السوداني إلى أن المنتجات العراقية وصلت اليوم إلى مرحلة تغطية الاستهلاك المحلي، لافتا إلى أنه لا بديل عن الصناعة والزراعة كمحركات رئيسية للاقتصاد الوطني، وفقا لوكالة
الأنباء العراقية (واع).
وأكد أن الإيرادات النفطية ارتفعت إلى 14% خلال العام الماضي 2024، وأن الحكومة العراقية تسعى لرفعها إلى 20% خلال العام الحالي، بعد أن كانت 7% عام 2022، و17% العام الماضي، تحت شعار "صنع في العراق".
كما كشف رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أن الحكومة قدمت ضمانات سيادية للقطاع الخاص للمرة الأولى لحل المشاكل الصناعية، وتفعيل المجلس التنسيقي الصناعي لإطلاق نهضة إنتاجية نوعية وكمية على المستوى المحلي.