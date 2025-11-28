https://sarabic.ae/20251128/العراق-يتخذ-خطوة-جديدة-لتعزيز-الربط-الإقليمي-وتفعيل-الحركة-الاقتصادية-مع-دول-الجوار-1107585038.html
العراق يتخذ خطوة جديدة لتعزيز الربط الإقليمي وتفعيل الحركة الاقتصادية مع دول الجوار
أعلنت وزارة الإعمار والإسكان العراقية، اليوم الخميس، عن خطوة جديدة لتعزيز الربط الإقليمي وتفعيل الحركة الاقتصادية مع دول الجوار. 28.11.2025, سبوتنيك عربي
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، مساء الخميس، عن مدير عام دائرة الطرق والجسور في الوزارة، حسين جاسم كاظم، أن هناك خطة لربط العراق بالحدود التركية عبر طريق سريع جديد يبدأ من بغداد، بالتوازي مع وجود عشرات المشاريع الاستثمارية الجاري تنفيذها في عموم المحافظات.وقال جاسم كاظم: "الدائرة تنفذ حاليا أكثر من 100 مشروع ضمن الخطة الاستثمارية موزعة على مختلف المحافظات، تشمل إنشاء الطرق الرئيسة والممرات الثانية والطرق الأحادية الرابطة بين المحافظات".وأكد أن "من أبرز هذه المشاريع، طريق بتيرة – فجر – البدير، وطريق الحج البري في النجف، وطريق سماوة – مملحة في المثنى، فضلا عن مشاريع الممرات الثانية في الأنبار".وأشار المسؤول العراقي إلى أن "هناك خطة بالتنسيق مع البنك الدولي لتنفيذ طريق المرور السريع رقم (2) الممتد من بغداد باتجاه الحدود التركية، على غرار طريق المرور السريع رقم (1) الرابط بين الحدود العراقية – الكويتية والأردنية والسورية".ولفت جاسم كاظم إلى أن "المشروع يمثل خطوة لتعزيز الربط الإقليمي وتفعيل الحركة الاقتصادية بين العراق ودول الجوار".ولفت مدير عام دائرة الطرق والجسور في وزارة الإعمار والإسكان العراقية إلى أن وزارته تنفذ حاليا أكثر من 60 مشروعا في مجال صيانة وتأهيل الطرق، إلى جانب مشاركتها في حملة (بغداد أجمل)، التي تتضمن صيانة وتأهيل عدد من الجسور في العاصمة".
العراق
الأخبار
ar_EG
أعلنت وزارة الإعمار والإسكان العراقية، اليوم الخميس، عن خطوة جديدة لتعزيز الربط الإقليمي وتفعيل الحركة الاقتصادية مع دول الجوار.
الأنباء العراقية (واع)، مساء الخميس، عن مدير عام دائرة الطرق والجسور في الوزارة، حسين جاسم كاظم، أن هناك خطة لربط العراق بالحدود التركية عبر طريق سريع جديد يبدأ من بغداد، بالتوازي مع وجود عشرات المشاريع الاستثمارية الجاري تنفيذها في عموم المحافظات.
وقال جاسم كاظم: "الدائرة تنفذ حاليا أكثر من 100 مشروع ضمن الخطة الاستثمارية موزعة على مختلف المحافظات، تشمل إنشاء الطرق الرئيسة والممرات الثانية والطرق الأحادية الرابطة بين المحافظات".
وأكد أن "من أبرز هذه المشاريع، طريق بتيرة – فجر – البدير، وطريق الحج البري في النجف، وطريق سماوة – مملحة في المثنى، فضلا عن مشاريع الممرات الثانية في الأنبار".
وأشار المسؤول العراقي إلى أن "هناك خطة بالتنسيق مع البنك الدولي لتنفيذ طريق المرور السريع رقم (2) الممتد من بغداد باتجاه الحدود التركية، على غرار طريق المرور السريع رقم (1) الرابط بين الحدود العراقية – الكويتية والأردنية والسورية
ولفت جاسم كاظم إلى أن "المشروع يمثل خطوة لتعزيز الربط الإقليمي وتفعيل الحركة الاقتصادية بين العراق ودول الجوار
ولفت مدير عام دائرة الطرق والجسور في وزارة الإعمار والإسكان العراقية إلى أن وزارته تنفذ حاليا أكثر من 60 مشروعا في مجال صيانة وتأهيل الطرق، إلى جانب مشاركتها في حملة (بغداد أجمل)، التي تتضمن صيانة وتأهيل عدد من الجسور في العاصمة".