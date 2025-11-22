الجيش العراقي ينجز "شبكة دفاعية متكاملة" على امتداد الشريط الحدودي لعموم البلاد

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:18 GMT
14 د
ملفات ساخنة
نحو تفعيل شراكة نووية سلمية.. بوتين والسيسي يشاركان في حفل تركيب مفاعل الضبعة
10:30 GMT
29 د
خطوط التماس
دور مدينة جبيل "اللبنانية" التاريخي والحضاري في العصور القديمة
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:49 GMT
11 د
من الملعب
اتهامات بالتزوير في عقود الناشئين بنادي بيراميدز بطل أفريقيا.. والأزمات تحيط وليد الركراكي وحسام حسن
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
17:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
17:32 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تخترق الهدنة وتقتل عشرات الفلسطينيين في غزة مع استمرار الاعتداءات في الضفة الغربية
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل لا تفهم إلا لغة الاستكبار في المنطقة وسيكون لذلك تدعيات كبيرة
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
اتهامات بالتزوير في عقود الناشئين بنادي بيراميدز بطل أفريقيا.. والأزمات تحيط وليد الركراكي وحسام حسن
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
10:31 GMT
29 د
خطوط التماس
دور مدينة جبيل "اللبنانية" التاريخي والحضاري في العصور القديمة
11:03 GMT
46 د
نبض افريقيا
خطة تهجير مريبة لأكثر من ثلاثمائة فلسطيني لجنوب أفريقيا تثير القلق
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل لا تفهم إلا لغة الاستكبار في المنطقة وسيكون لذلك تدعيات كبيرة
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
17:34 GMT
25 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
أكدت قيادة قوات الحدود العراقية، اليوم السبت، إنجاز "شبكة دفاعية متكاملة على الشريط الحدودي مع سوريا.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، ظهر اليوم السبت، عن قيادة قوات الحدود العراقية، أن "أعمال إنشاء التحصينات على الحدود العراقية السورية انطلقت عام 2022، على امتداد شريط حدودي يبلغ طوله أكثر من 618 كيلومترا".
وأوضحت القيادة العراقية أنه "تم إكمال نحو 350 كيلومترا من الجدار الأمني الخرساني حتى الآن، فيما تتواصل الجهود لإغلاق جميع الثغرات المتبقية منعًا للتسلل والتهريب".
وأضافت أن "الجدار الكونكريتي يتم تدعيمه بمنظومة موانع متعددة، تشمل خندقا شقيًا بعرض 3 أمتار وعمق 3 أمتار، وساترًا ترابيًا بارتفاع 3 أمتار، ومانعًا منفاخيًا رباعي الطبقات، وسياج "BRC" معدنيًا، إضافة إلى أبراج مراقبة تبعد كل 1 كيلومتر عن الأخرى، مجهزة بكاميرات حرارية متطورة مرتبطة بمنظومة مراقبة مركزية".
نفذت القوات العراقية عملية نوعية شارك بها طيران الجيش بإنزال لضبط مواد خطيرة تهدد المجمع العراقي في محافظة ميسان أقصى جنوب البلاد، العراق 30 أكتوبر/تشرين الأول 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2024
الجيش العراقي: حدودنا مع سوريا تحت السيطرة
8 ديسمبر 2024, 12:06 GMT
وأفادت قيادة الحدود العراقية بأن "التحصين الحدودي لا يعتمد على السور الخرساني فقط، بل يشمل شبكة دفاعية متكاملة تتضمن خنادق، وأسلاكًا شائكة ومنظومات إنذار مبكر واستخدام كاميرات حرارية عالية الدقة وأجهزة مراقبة ليلية ونهارية تعمل على مدار الساعة".

وأشارت إلى أنها مستمرة في "استكمال التحصينات بالتعاقد مع الشركات، وبالاعتماد على المعمل الكونكريتي التابع لقيادة قوات الحدود، والذي ينتج يوميا نحو 200 صبة كونكريتية ضمن مواصفات فنية عالية، ما ساهم في تقليل كلفة المشروع بفضل الكوادر الهندسية الوطنية".

ولم تقف تلك الأعمال عند الحدود السورية فقط، بل ستنفذ التحصينات أيضا على الحدود مع إيران والأردن والسعودية والكويت وتركيا، ولكن بدرجات متفاوتة بحسب التهديدات الأمنية في كل منطقة.
ولفتت القيادة العراقية إلى أنه "مع إيران، توجد في بعض المناطق خنادق شقية وموانع منفاخية وسياج BRC، فيما تستمر أعمال التحصين وفق الحاجة الميدانية، فضلًا عن التعاقد مع هيئة التصنيع الحربي لشراء أكثر من 35 طائرة بمدى يصل إلى 80 كيلومترا، موزعة على جميع قواطع الحدود".
وأكدت أنه "تم افتتاح مركز المراقبة والسيطرة الجديد في مقر القيادة ببغداد، والذي يتسع لإدارة ومتابعة ألف كاميرا مراقبة والحدود العراقية تضم حاليا 975 كاميرا حرارية يتم ربط بثها مباشرة بالمركز الرئيسي".
ويمتلك مركز المراقبة القدرة على التحكم بالكاميرات عن بعد، من حيث التوجيه والتسجيل وإدارة الذاكرة، فضلًا عن وجود أفواج فنية مختصة بالكاميرات في كل لواء حدودي للحدود العراقية.
