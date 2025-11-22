https://sarabic.ae/20251122/الجيش-العراقي-ينجز-شبكة-دفاعية-متكاملة-على-امتداد-الشريط-الحدودي-لعموم-البلاد-1107392855.html

الجيش العراقي ينجز "شبكة دفاعية متكاملة" على امتداد الشريط الحدودي لعموم البلاد

الجيش العراقي ينجز "شبكة دفاعية متكاملة" على امتداد الشريط الحدودي لعموم البلاد

سبوتنيك عربي

أكدت قيادة قوات الحدود العراقية، اليوم السبت، إنجاز "شبكة دفاعية متكاملة على الشريط الحدودي مع سوريا. 22.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-22T10:51+0000

2025-11-22T10:51+0000

2025-11-22T10:51+0000

أخبار سوريا اليوم

العراق

العالم العربي

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/08/0c/1049826575_0:54:1025:630_1920x0_80_0_0_a36808d6466f3655d222eb6ca4b429c0.jpg

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، ظهر اليوم السبت، عن قيادة قوات الحدود العراقية، أن "أعمال إنشاء التحصينات على الحدود العراقية السورية انطلقت عام 2022، على امتداد شريط حدودي يبلغ طوله أكثر من 618 كيلومترا".وأوضحت القيادة العراقية أنه "تم إكمال نحو 350 كيلومترا من الجدار الأمني الخرساني حتى الآن، فيما تتواصل الجهود لإغلاق جميع الثغرات المتبقية منعًا للتسلل والتهريب".وأضافت أن "الجدار الكونكريتي يتم تدعيمه بمنظومة موانع متعددة، تشمل خندقا شقيًا بعرض 3 أمتار وعمق 3 أمتار، وساترًا ترابيًا بارتفاع 3 أمتار، ومانعًا منفاخيًا رباعي الطبقات، وسياج "BRC" معدنيًا، إضافة إلى أبراج مراقبة تبعد كل 1 كيلومتر عن الأخرى، مجهزة بكاميرات حرارية متطورة مرتبطة بمنظومة مراقبة مركزية".وأفادت قيادة الحدود العراقية بأن "التحصين الحدودي لا يعتمد على السور الخرساني فقط، بل يشمل شبكة دفاعية متكاملة تتضمن خنادق، وأسلاكًا شائكة ومنظومات إنذار مبكر واستخدام كاميرات حرارية عالية الدقة وأجهزة مراقبة ليلية ونهارية تعمل على مدار الساعة".ولم تقف تلك الأعمال عند الحدود السورية فقط، بل ستنفذ التحصينات أيضا على الحدود مع إيران والأردن والسعودية والكويت وتركيا، ولكن بدرجات متفاوتة بحسب التهديدات الأمنية في كل منطقة.ولفتت القيادة العراقية إلى أنه "مع إيران، توجد في بعض المناطق خنادق شقية وموانع منفاخية وسياج BRC، فيما تستمر أعمال التحصين وفق الحاجة الميدانية، فضلًا عن التعاقد مع هيئة التصنيع الحربي لشراء أكثر من 35 طائرة بمدى يصل إلى 80 كيلومترا، موزعة على جميع قواطع الحدود".وأكدت أنه "تم افتتاح مركز المراقبة والسيطرة الجديد في مقر القيادة ببغداد، والذي يتسع لإدارة ومتابعة ألف كاميرا مراقبة والحدود العراقية تضم حاليا 975 كاميرا حرارية يتم ربط بثها مباشرة بالمركز الرئيسي".ويمتلك مركز المراقبة القدرة على التحكم بالكاميرات عن بعد، من حيث التوجيه والتسجيل وإدارة الذاكرة، فضلًا عن وجود أفواج فنية مختصة بالكاميرات في كل لواء حدودي للحدود العراقية.

https://sarabic.ae/20241208/الجيش-العراقي-حدودنا-مع-سوريا-تحت-السيطرة-1095598518.html

العراق

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار سوريا اليوم, العراق, العالم العربي, الأخبار